김여정 '개꿈' 비난에도... 대통령실 "평화 새 시대 반드시 열 것"

대통령실은 20일 오전 기자브리핑을 열고 "이재명 정부의 한반도 평화를 위한 선제적 조치들은 일방의 이익이나 요구를 의식한 행보가 아니라 남과 북 모두의 안정과 번영을 위한 것"이라는 입장을 밝혔다.이어 "정부는 적대와 대결의 시대를 뒤로 하고 한반도 평화 공존과 공동 성장의 새 시대를 반드시 열어 나갈 것"이라고 강조했다.이같은 대통령실의 입장은 전날 김여정 북한 노동당 부부장이 이재명 대통령의 실명을 거론하면서 "한국은 우리 국가의 외교상대가 될 수 없다"라며 우리 정부의 남북 화해 분위기 조성 노력을 깎아내린 데 대한 것으로 보인다.20일 북한 관영 <조선중앙통신>은 김 부부장이 전날 외무성 간부들과 협의회를 열고 김정은 국무위원장의 대외정책 구상을 전달했다며 이 대통령을 "역사의 흐름을 바꿀 위인이 아니다"라며 이재명 정부의 대북 유화메시지에 대해서도 "망상이고 개꿈"이라고 폄하했다.김 부부장은 또 "리재명(이재명) 정권이 들어앉은 이후 조한 관계의 '개선'을 위해 무엇인가 달라진다는 것을 생색내려고 안간힘을 쓰는 '진지한 노력'을 알 수 있다"라면서도 "아무리 악취 풍기는 대결 본심을 평화의 꽃보자기로 감싼다 해도 자루 속의 송곳은 감출 수 없다"라고 주장했다.김여정 부부장은 지난 7월 28일, 8월 14일에 이어 이날 세 번째로 대남 메시지를 냈는데, 모두 대외 매체인 <조선중앙통신>을 통해 공개됐으며 북한 주민들이 보는 노동당 기관지 <로동신문>에는 실리지 않았다.