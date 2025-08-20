[의령] 10월 부자 축제, 여러 의미 담은 홍보물 공개

AD

▲제4회 의령 부자축제 포스터. ⓒ 의령군청

경남 의령군이 오는 10월 부자축제(리치리치페스티벌)를 준비하면서 여러 의미를 담은 공식 포스터를 20일 공개했다.의령군은 "올해 포스터는 대한민국 문화를 움직이는 젊은세대의 관심을 환기할 귀엽고 흥미로운 도안으로 기획했다"라고 설명했다.포스터는 '리치', '럭키', '해피', '위시', '퍼니'라는 각각의 이름을 가진 '이모티콘 오총사'가 캐릭터로 등장해 다채로운 표정으로 축제 성격을 쉽고 재밌게 표현했다.리치(rich)는 '부유한', 럭키(lucky)는 '행운의', 해피(happy)는 '행복한', 위시(wish)는 '바라는', 퍼니(funny)는 '재미있는'이라는 뜻이다. 의령군은 "누구라도 희망하고 기대하는 긍정의 언어로 축제의 목표와도 같다"고 설명했다.올해 축제 구호는 "부자의 습관"이다. 의령군은 "지난해 '부자의 법칙'에 이어 부자로 한 걸음 더 나아가기 위한 실천적 내용이다"라며 "특히 올해는 부자들의 최고 습관인 '건강'을 주제로 다채로운 행사들이 개최된다"라고 소개했다.의령군은 "충익사와 의병박물관 등 의령의 명소를 잇는 2.5km 야간 구간을 달리며 '빛의 파노라마'를 만나는 '부자 야간 갈리기(리치 나이트런)', 유명 요리사 3인이 의령 특산물로 직접 건강 요리를 만들어 관광객에게 대접하는 '부자 먹을거리촌(리치 쉐프존)'은 벌써 높은 관심을 끌고 있다"라고 밝혔다.올해로 네 번째인 부자축제는 10월 9일 개막해 12일까지 의령군민공원과 솥바위 일대에서 열린다.