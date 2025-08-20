1호선 타고 연천으로, 접경지 트레킹 퍼즐을 완성하다

큰사진보기 ▲2025년 8월 12일 내신 임도 ⓒ 안호용 관련사진보기

경기도 연천에서 골이 가장 깊은 곳은 내산리 동막골이다. 연천 읍내에서 아미천을 따라 동쪽으로 조금만 들어가면 동막리가 나온다. 아미천은 동막계곡이라고도 불린다. 동막이라는 단어의 유래는 여러 가지가 있지만 영화 제목 <웰컴투 동막골>에서 볼 수 있듯이 대개 첩첩산중 오지 마을을 뜻한다.동막리를 지나 굽이진 아미천 계곡을 따라 10km 더 깊이 들어가면 내산리가 나온다. 이곳은 한국전쟁 당시 대광리에서 이어진 중요한 전선의 한 축이었다. 유엔군의 일원인 튀르키예군이 중공군과 치열하게 전투를 벌인 격전장이었다고 한다.동막골 북쪽 끝에는 고대산 봉우리가 우두머리처럼 서있고, 동남쪽 능선을 따라가면 보개산, 지장산 봉우리가 진을 치고 있다. 고대산 서남쪽으로도 주라이등을 비롯한 400~600m에 이르는 능선이 성채처럼 길게 늘어서 있다. 교집합 기호처럼 산 능선이 감싸고 있고 중앙에는 아미천이 흐른다. 천혜의 요새가 따로 없다.그 내산리로 가기 위해 지난 12일 연천역에서 내렸다. 얼마 전까지만 해도 1호선 종점인 소요산역에서 많은 사람들이 내렸는데 이제는 연천에서도 적잖은 이들이 내렸다. 몇 년 전 신탄리역에서 소요산역까지 시간마다 디젤 열차가 운행될 때도 연천역은 군청과 경찰서가 있는 행정의 중심지임에도 항상 한적했다. 하지만 전철역이 운영되자 읍내의 전반적인 분위기가 예전에 비해 생동감이 넘치는 것 같았다. 그렇다고 전곡역처럼 활기를 띠는 것은 아니었다.역전 옆 분식집에서 라면을 먹은 후 김밥 한 줄을 사고 오전 10시경 39-8번 버스를 타고 내산리로 들어갔다. 소형 버스는 동막리를 지나 아미천의 상류를 향해 굽이진 길을 달렸다. 캠핑장과 유원지와 그리고 군부대들이 차창을 스쳤다. 문목동 경유 종점까지 들어갔다 나온 버스는 삼각동에 나를 부려 놓고 더 깊이 들어갔다. 행락객을 상대하는 상점 하나와 건물 몇 개가 길에 접해 있었지만 인기척이 없었다. 군부대가 많은 탓인지 이 골짜기는 언제나 큰소리로 떠들면 안 될 것 같은 분위기였다. 마음을 풀어헤쳐 놓기에는 무언가 조심스러운 적요함인지 모른다.배낭을 둘러매고 GPX를 켠 뒤 계곡 지류로 난 길을 따라 걷기 시작했다. 일기예보엔 흐리다고 했는데 구름의 크기는 태양에 영향을 미치지 못하고 있었다. 곧바로 지금은 사용하지 않는 것 같은 위병소가 나왔고 이어서 군부대 울타리가 길 양 옆으로 줄을 서있었다. 얼마 전까지만 해도 이 지역은 군부대가 많아 임도 트레킹이 매우 제한적이었다. 하지만 경기도 둘레길이 만들어지며 군의 협조로 개방되어 접근이 용이해진 것 같았다.길은 산속 깊이 이어졌다. 산기슭에 다다르자 농가 몇 채가 듬성듬성 모여 있는 작은 마을이 나타났다, 생활 동선이 여의치 않은 불편한 환경에서 사람들이 살고 있었다. 전동 휠체어를 탄 할머니가 나를 지나치면서 반갑게 인사를 했다. 사진을 찍고 있던 나도 얼떨결에 인사를 했다. 외지 사람을 보니 반가운 모양이었다.마을을 지나자 길은 경사가 심해졌다. 작은 고개를 넘어가자 길은 샛길로 빠져 급경사를 이루며 산 쪽으로 이어졌다. 내산 임도와 연결하기 위해 임의로 만든 오솔길이다. 이 협소한 길은 막혔던 혈을 뚫는 것처럼 불완전했던 트레일을 완성시켜 주었다. 한바탕 용을 쓰며 10여 분 오르자 기다리던 임도 숲길이 좌우로 나타났다. 땀이 비 오듯 쏟아졌다. 이제부터 본격적인 트레킹이 시작된 것이다.5년 전 처음 내산리에 들어왔을 때 임도 환종주를 구상했었다. 하지만 접근성과 긴 거리로 인해 반쪽만 성사시킬 수밖에 없었고 나머지는 마음에만 담아두고 있었다. 주변에 있는 지장산의 잘루맥이 고개와 동마내미 고개까지 넘었는데도 이 반쪽 트레일은 꿈의 미답지로 남아 있었던 것이다. 그것은 마지막 퍼즐이었다. 남들은 하찮게 생각할지 모르지만 적어도 내게는 작은 소망이었다.숲길은 고대산을 정점으로 산허리를 타고 끝없이 이어진다. 오른쪽 능선 안부는 보개산과 고대산을 잇는 종주 능선이다. 금학산에서 시작해 대소라치 고개를 거쳐 보개산으로 이어지고 다시 고대산과 연계 된다. 이 임도는 바로 그 굴곡진 능선 허리를 타고 이어지는 것이다. 보개산 봉우리에서 벌크업 된 금학산과 고대산을 조망하고 있던 내 모습이 가물거렸다. 이미 오래된 기억이다. 기억 속으로 더듬어 들어가다 보면 선명하게 풍경이 드러날지 모르지만 지금은 이 길에 집중해야만 했다.사실 임도 숲 길은 어디를 가나 비슷하다. 등반 시 겪는 드라마틱한 상황도 벌어지지 않는다. 급경사면을 따라 오를 때 닥치는 격한 운동과 도파민을 즐길 수 없고, 봉우리에 올랐을 때의 장쾌한 조망 따위도 없다. 명성산 능선 종주처럼 탁 트인 풍광은 아예 꿈도 꾸지 못한다. 대부분의 등산하는 사람들은 그래서 이런 임도나 고갯길은 그저 스쳐 지나가는 공간 쯤으로 여긴다. 거기에 어떤 의미나 가치를 부여하지 않는다.그럼에도 나는 이런 트레일을 원한다. 산봉우리도 부럽지 않고, 터질 것 같은 심장의 맥동과 쥐어짜는 허파의 수축도 이젠 탐하지 않는다. 그런 행위에서 유발되는 쾌감을 원하지 않는다. 누구도 거들떠보지 않는 이 밋밋하고 지루한 트레일에서 나는 만족한다. 언젠가 그런 행위는 회심처럼 내게 다가왔다. 봉우리에 오르지 않아도 산과 만날 수 있다는 것을 말이다. 이제 다시는 돌아갈 수 없을 정도로 멀리 왔다.숲이 하늘을 덮었다 사라졌다 반복한다. 태양에 노출된 길이 이어질 때는 땀을 쏟다가 숲으로 들어가면 감쪽같이 땀이 식었다. 한증막과 냉탕이 길을 따라 계속 이어지고 그러면서 서서히 고도가 높아진다. 매미 소리가 계속 들려왔다. 도심의 매미처럼 극악스럽게 들리지는 않았다. 그 소리 사이로 소프라노의 새소리가 화음을 맞춘다. 때론 베이스 같은 저음도 섞여 들리는데 새소린지 곤충소리인지 알 수 없다. 아무튼 가을이 다가온 것 만큼은 분명한 것 같았다.지장산 기슭에서 시작한 길은 고대산 정상을 보면서 이어지다가 벌목지를 지나 이제 고대산 봉우리 바로 아래 분기점에 당도했다. 내산임도의 거의 절반을 걸었다. 10km 가까이 되는 거리다. 마지막 퍼즐을 맞춘 것이다. 지난 많은 비에도 길은 무너지지 않고 잘 버텨주었다. 숲길은 평온하지 않고 거칠었다. 유유자적 같은 여유로움도 없었다. 나 같은 트레커를 위해 친절할 필요는 없다는 것을 나는 잘 알고 있었다.이곳 분기점에서 계속 직진을 하면 처음 시작한 내산리 마을이 나오고 북쪽 고개를 넘으면 고대산 들머리인 휴양림이 나온다. 바로 그 분기점에 폐가처럼 버려진 조그마한 조립식 건물이 서있다. 고대산 정상부에 있는 통신 부대에 보급 물자를 운송하는 전동 레일 기점이다. 5년 전 왔을 때는 건물 머리에 상승역이라고 쓰여져 있었는데 지금은 거의 지워져 알아볼 수가 없다. 급경사면을 따라 상승한다고 해서 상승역이라고 단순하게 작명한 것 같았다. 이런 산악 레일은 군부대에서만 활용하는 것은 아니고 민간에서도 흔하게 사용한다.아무튼 분기점에서 땀을 식히고 눈물 고개를 오르기 시작했다. 지난번에 왔을 때는 반대편에서 출발해 이 고개를 올랐는데 그때는 2월이었다. 이 고개는 20년 전 고대산 휴양림이 조성되면서 개통되었다고 한다. 내산임도와 고대산 임도와 연결하는 통로인 셈이다. 고개의 형태를 보아 어지간한 차는 오르지 못할 것처럼 위험하게 보였다.오늘의 정점인 고개 마루에 오르자 기대했던 조망은 없었다. 지난번에는 탁 트인 조망으로 서북쪽 멀리 북한의 산야를 한눈에 볼 수 있었는데 여름이라는 것을 간과한 것이다. 이정표도 수풀에 가려 잘 보이지 않았다. 실망감을 안고 잠시 숨을 고른 후 하산하기 시작했다. 나뭇가지 위로 잠깐씩 먼 북한 땅이 조망 되었다가 사라졌다 반복한다. 연천은 물론 철원이나 양구 같은 접경지에서 군 생활을 한 사람들은 어떤 사유로 그 지역에 갈 때면 각자 남다른 추억에 잠긴다. 결코 쉽게 지워지지 않는 기억들이다.특히 고대산이나 금학산 정상에서 바특이 보이는 북녘 땅은 그들에겐 특별하게 다가온다. 그해 여름은 지금보다 훨씬 더 뜨거웠다. 불모지 작업으로 황토색 맨살을 드러낸 봉우리에 자리 잡은 GP 건물은 맹렬하게 타올랐다. 철없던 청춘들은 그 뜨거운 성채 안에서 불확실한 미래를 안고 현실을 극복하고 있었다. 나이를 먹어 뇌세포를 상실하더라도 그 기억은 흐려지지 않는다.6km에 이르는 고대산 길은 두 번에 나누어 조성되었다. 그만큼 산세가 험해 한 번에 끝내지 못한 것이다. 주변에 있는 지장산과 금학산도 험하지만 고대산은 그보다 더 험하다. 경사가 심하고 암석지대가 많아 임도를 내는 데 난공사였을 것이다. 절벽 아래로 길이 굽이쳐 북쪽으로 이어졌다. 그것은 풍경이 뛰어나다는 것을 의미한다. 지난번엔 멋진 길이라고 감탄사를 남발하면서 이 길을 내려갔는데, 이젠 그런 기대감은 산산이 깨졌고 고행의 순례길이 나를 기다리고 있을 뿐이었다. 서쪽으로 방향을 기울인 태양은 여전히 태양풍을 뿜어대고 있다. 이번 비에 무너진 절개면을 보수한 것으로 보이는 현장을 조심스럽게 지나고, 길은 계속 변함없이 영원히 도달하지 못할 것 같은 머나먼 곳으로 끝없이 이어졌다.고대산 들머리에서 잠시 숨을 고르고 휴양림을 지나 종착점인 신탄리역을 향해 계속 발걸음을 재촉했다. 휴양림 주변에 조성된 캠핑 리조트 시설은 숨소리 하나 들리지 않고 적막함에 쌓여 있다. 흉물처럼 텅 빈 그곳을 뒤로 하고 마을을 빠져나와 드디어 신탄리역 도로에 도착했다. 종일 달궈져 녹진 해진 아스팔트 도로 바닥에서 뜨거운 열기가 피어 올라 반갑게 얼굴을 핥았다. 신탄리역도 마찬가지로 텅 비었다. 이곳 모든 풍경이 깊은 침묵에 빠져 있다. 지친 나의 심신도 텅 비었다. 식당 주인도 내가 들어서자 마시던 술잔을 떨어뜨리고 깜짝 놀랬다. 손님이 올지 전혀 예상하지 못했던 모양이다.신탄리역은 우리나라에서 가장 북쪽에 위치한 기차역이다. 경원선의 중간 지점으로 분단의 역사를 가진 유서 깊은 역이다. 몇 년 전까지만 해도 디젤 기관차가 시간마다 소요산역까지 왕복 운행을 했지만 지금은 연천까지 전철이 들어오면서 중단되었고, 이후 연천군은 신탄리역에서 연천역까지 공공버스를 운행하고 있다.신탄리역 주변은 주말에 몇몇 등산객만 찾을 뿐 평일에는 외지인의 모습을 거의 볼 수 없다. 휴양림과 캠핑리조트가 만들어졌음에도 전반적으로 이곳을 찾는 사람은 많지 않다. 여전히 접경지의 경직된 분위기에서 벗어나지 못하고 있는 모습이다. 물론 선입견일 수도 있다. 사실 휴전선이 여기서 고작 6km 밖에 되지 않는다.이날로 연천 북쪽 지역의 트레일을 수년에 걸쳐 완주했다. 이제 언제 다시 올지 모르지만 내산리와 대광리는 잊을 수 없을 것이다. 군 시설들이 즐비한 최전방에서 길을 걷는다는 것은 각별하다. 우리나라 사람이라면 공감할 수 있는 그 각별함 말이다. 인위적인 전망대가 아닌 고개마루와 봉우리에서 북녘 땅을 가장 가까이서 볼 수 있는 곳은 사실 고대산이 유일하다. 평화의 시대가 도래한다면 이곳 풍경이 사뭇 다르게 다가올지 모른다. 그렇게 기대한다.