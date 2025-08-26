행정도 손 놓고 있을 때, '뭐라도 하자'며 나선 건 여성들이었다

<월간 옥이네> 8월호는 '재난 이후의 공동체'를 기록하고자 했습니다. 산불과 수해를 겪은 옥천 마을들, 지난해 큰 비로 제방이 붕괴되며 수해를 입은 대전 정방마을, 올해 3월 사상 최악의 산불을 겪은 경북 의성 점곡면까지. 재난 이후 마을이 어떻게 다시 연결되고 회복되는지를 따라가 봤습니다.
산불이 휩쓸고 간 자리엔 혼란이 남았다. 하루아침에 삶의 터전을 잃은 주민들은 연기 냄새 가득한 막막함 속에 놓여있었다. 그 가운데 누군가는 말해야 했다. "뭐라도 해야 하지 않겠나." 이 말을 처음 꺼낸 이들 중 한 사람이 김도희씨였다. 하지만 당시는 피해 규모도 피해자 명단도 구호 물품 상황도 제대로 파악되지 않은 혼란의 한 가운데. '무엇을' 해야 할지, '어떻게' 시작해야 할지 가늠하기 어려웠다.
마침 점곡면체육회가 주도하는 성금 모금이 시작됐다. 그 돈을 어떻게 쓸지 논의하는 단체장 회의에서 도희씨는 "대책위를 구성하자"고 제안한다. 그러나 돌아온 반응은 "군에서 뭔가 하겠지", "일단 기다려보자"였다. 이를 지켜보던 김경희씨는 마음이 다급해졌다.
"그때 각자 어떤 결심을 내렸는진 모르겠는데, 저는 '안 되면 우리끼리라도 하자'는 마음이었어요. 그래서 진짜 우리끼리 시작했죠. 뭐라도 해야 하잖아요."
주민자치회, 여성농민회, 마을학교 등 평소 마을 안팎으로 활동하던 이들이었기에 더욱 자연스레 연결될 수 있었다. 이들의 발걸음은 곧장 현장으로 향했다. 전소가구, 대피소에 없는 이들을 확인해가며 피해조사를 시작했다.
점곡면 8개 법정리 중 이번 화마를 피한 서변리를 제외한 나머지 7개 리(구암리, 동변리, 명고리, 사촌리, 송내리, 윤암리, 황룡리)를 돌며 전소된 40여 가구를 직접 방문했다. 당장 어떤 물품이 필요한지, 어느 집이 전소됐고 또 어느 정도의 피해가 있는지 등을 조사했다. 대피소에 쌓인 신발, 옷가지 등을 적절히 배분하기 위해 각 주민의 신발과 옷 사이즈 등 세세한 것까지 묻고 적었다. 여성들의 이 촘촘하고 섬세한 감각은 단순한 물품 분배를 넘어 공동체 회복의 기초 작업이 됐다.
"솔직히 처음엔 두려웠어요. 뭐라도 하자고 서로를 독려하긴 했지만, 전소 가구를 찾아간다는 게 정말 쉽지 않은 일이었거든요. 무엇보다 도움이 되자고 하는 활동이 오히려 상처가 되진 않을까 걱정했죠. 그런데 막상 가보니 너무 반가워하세요. 자기 얘기를 누군가 들어준다는 것만으로도 위로가 됐던 거 같아요." (김경희씨)
'말을 건네는 돌봄', '묻는 용기'는 단순히 물자를 나누고 피해 상황을 확인하는 일을 넘어섰다. 이는 곧 '우리가 잊히지 않았다'는 위로이자 신호였다. 서로의 감정을 살피고, 함께 울고 웃고, 말로 끌어안는 힘은 재난 이후 공동체를 다시 엮는 데 큰 역할을 했다. 오래 전부터 일상의 감각으로, 마을 상황을 민감하게 감지하고 연대해왔던 이들이었기에 가능한 일이었다.
"불 탄 집 마당에서 만난 어떤 아저씨는 처음엔 '아무 것도 필요 없다'는 냉랭한 반응이었는데, 다시 찾아가니 너무 반갑게 맞아주시더라고요. 사실은 누군가 와서 이야기 듣고 위로해주길 기다리고 계셨던 거지요." (김도희씨)
그 시기, 이들의 활동은 말 그대로 '급박한 대응'의 연속이었다. 매주 새로운 일이 터졌고, 피해조사 일정은 늘 빠듯했다. 어느 날 도희씨에게서 전화가 오면 "모레까지 조사를 끝내야 한다"는 얘기였고, 그러면 모두들 부랴부랴 모여 "큰일 났다, 얼른 가자"며 마을로 향했다. 그때는 당장의 일을 해내는 것만으로도 벅찼지만, 시간이 흐른 지금은 그 긴박했던 나날을 웃으며
이야기 할 수 있게 됐다. 그 자체가 공동체의 회복을 증명하는 작은 징표일 테다.
"진짜 늘 무리한 일정이었어요, 매주요(웃음)." (장정희씨)
"매주 새로운 일이 터졌고 굉장히 급하게 진행됐죠. 그 와중에 결국 다 해냈다는 게 신기해요." (강민재씨)
"이건 그냥 모임이 아니라 대책위입니다"
평화롭게, 의미 있는 활동을 이어가던 모임은 한 번의 예기치 못한 사건을 계기로 대책위원회 결성으로 이어진다. 면사무소의 비협조로 점곡 주민 모임 행사가 갑작스레 무산된 게 계기가 됐다. 애초 5월 9일 면사무소 2층에서 점곡면산불피해주민모임을 열 계획이었지만, 행사 이틀 전 장소 사용이 어렵다는 통보를 받게 된 것이다. 당혹스러운 상황이었다.
"그 무렵 고민이 많았어요. 답답함을 토로하는 주민들도 많았고, 우리 역시 주민들을 어떻게 더 많이 만나야 할까, 숙제가 많았죠. 그러던 중 '전체 모임을 한 번 해야겠다' 결심하고 모임 일정을 잡았던 거거든요." (김도희씨)
면사무소의 공간 이용 불가 통보는 또 한 번 혼란을 더한 셈이 됐다. 하지만 이왕 이렇게 된 거, 그냥 포기할 수는 없다는 게 이들의 입장이기도 했다. 급히 점곡체육문화센터로 장소를 변경하고, 그간 쌓여온 구호물품을 나누는 바자회까지 겸해 행사를 기획하게 된다.
여성 주민들은 이 바자회를 단순한 물품 나눔이 아니라 '마을을 위로하는 작은 장터'로 꾸려냈다. 마을의 또 다른 여성들은 바자회장을 옷가게처럼 깔끔하게 전시하고 주방용품, 식기류 등 종류별로 나눠 보기 좋게 배치했다. 현장을 방문한 주민들로부터도 "보기 좋다"는 반응을 얻었다. 상실의 공간 한가운데서 다시 삶을 정돈하려는 마음, 여성들의 손끝에서 시작된 감각이 다른 주민들을 또 한 번 위로하고 있었다.
그러나 내부적으로는 우려가 컸다. 행정의 비협조는 물론 "모임에 가지 말라"는 이야기를 흘리는 일부 이장도 있었다. 주민들이 과연 올까, 행사 준비에 들이는 노력이 헛되지 않을까 하는 걱정이 이어졌다.
"회의 자료를 40부 정도 출력하면서도 '우리 이거, 이 정도로 할 필요가 있겠나' 싶은 마음이 들 정도였으니까요." (장정희씨)
그러나 바자회와 함께 연 주민 모임의 첫 회의는 곧 '무대 위 조명이 켜지는 듯한 순간'을 맞는다. 회의 시간이 다가오자 주민들이 속속 회의실을 채우기 시작했고, 나중엔 앉을 의자가 모자랄 정도였다. 정희씨는 이때를 "게릴라콘서트에서 가수들이 안대를 벗고 관객을 마주한 듯한" 놀라움과 감격의 장면으로 기억한다.
"황추랑 선생님이 당시 저희 모임 결성 계기와 피해조사 상황 보고 등을 먼저 설명했어요. 혹여나 색안경을 쓰고 이 활동을 오해하는 사람들이 있을까 조심스런 마음에 길게 설명을 했는데, 앞에 앉아계시던 한 분이 '모임은 무슨 모임이고, 이건 그냥 모임이 아니라 대책위다!'라고 외치셨죠. 그 순간 다른 주민들도 모두 크게 호응하셨고요."
"대책위를 해야 한다"는 외침이 곳곳에서 터져나왔다. 그때까지만 해도 이들은 '대책위'라는 단어를 조심스러워하며 꺼내지 못하고 있었다. 하지만 '대책위가 필요하다'는 말에 그 자리에 모인 그 누구도 반박하지 않았다. 이미 모두가 그 필요성을 느끼고 있었기 때문이다. 정희씨는 그날을 떠올리며 말한다.
"그때 깨달았어요. 어떤 의도를 갖고 조직하려 애쓸 필요는 없구나. 주민들 스스로 이야기하게끔 자리를 만들기만 해도, 그 안에서 이미 답이 나오는 거예요. 그건 정말 무언가를 '본' 날이었어요. 굉장히 감격스러웠죠."
그날 이후, 모임은 '점곡면 산불피해주민대책위원회'로 전환된다. 누구의 지시도 아니고, 외부의 명분을 따른 것도 아닌, 오직 주민 스스로 "지금 우리에게 필요한 것"을 찾아낸 결정이었다.
상실 속에서 서로를 만나다
"불이 지나간 자리에 남은 건 마음의 빈자리였어요."
피해조사 활동은 재난 이후 무너진 일상과 마음을 함께 복원하는 과정이었다. 잿더미 위에 남은 감정을 어루만지고 마음의 결을 다시 잇는 일. 함께 겪은 상실을 감각적으로 이해하는 이들이기에 건넬 수 있는 손길이었다. 경희 씨는 이 활동에 함께하면서 처음 품었던 감정을 이렇게 털어놨다.
"사실 당시에는 우리집을 지키고, 우리만 피해다니기 급급했던 거 같아요. 그런데 돌아보니 마을 피해가 너무 큰 거예요. 지금이라도 마을에 작은 거라도 하나 도움이 돼야 한다는 생각이 들었어요. 그래서 용기 내 참여하게 됐어요."
이 말은 단지 한 사람의 회고가 아니라, 개인의 상실감이 공동의 책임감으로 옮겨가는 과정을 보여준다. 주민들은 그렇게 서로를 다시 만났다.
민재씨는 "저녁마다 전소가구 어르신들과 커피 한 잔 나누며 구호물품 이야기도 하면서 딸처럼 점점 가까워지기도 했다"며 "함께 피해를 겪은 사람이라 가능했던 편안한 대화"였다고 회상한다. "우리 부모님도 피해를 입었으니까, 그 마음을 아니까 더 편하게 말할 수 있었어요. 같이 맞장구도 치고 우스갯소리도 하고요."
'같은 피해자'라는 공통감각뿐 아니라 이전부터 이어오던 공동체 안의 관계 역시 자연스러운 연대를 가능하게 했다. 오랫동안 한 마을에서 함께 살아온 주민들이었기에 재난 앞에서도 함께 울고 웃으며 서로를 돌볼 수 있었다. 추랑씨는 이렇게 말한다.
"저희 동네는 20가구 정도 되는데, 사실 전소가구를 '별도' 조사했다기 보다, 불난 날부터 마을회관에서 계속 함께 생활하며 가까이서 챙겨왔다고 보는 게 맞는 거 같아요. 이전부터 오랫동안 마을 사람들과 같이 살아왔으니 당연한 것이기도 했죠. 마을 어르신들은 지난 60~70년의 삶을 다 태웠다는 상실감이 컸는데, 시간이 갈수록 가슴에 남은 응어리가 더 커지는 게 느껴졌어요. 이야기 하다 보면 울었다, 웃었다 하는 감정기복도 굉장히 컸고요. 그런데 또 우리가 여성들이니까, 그런 감정을 더 많이 공감하고 받아줄 수 있었던 거 같아요."
동네 안에서도 피해 정도는 다 달랐고, 시간이 흐르며 상실감은 각기 다른 방식으로 드러나기도 했다. "남성 어르신들은 더 위축되거나 술로 버티기도 하"고 "전소가구와 그렇지 않은 가구 간 묘한 감정의 골도 깊어졌"다. 산불 이후 몸은 회복됐어도 마음이 아픈 주민들이 많아졌고, 병이 나거나 사고가 발생하기도 했다. 이런 일이 반복되면서 "부부싸움이 잦아지고 이웃 간의 서운함이 커지는 등 관계의 균열로 이어질까" 걱정도 있었다.
그래서 더 적극적으로 움직였다. 누군가는 회복이 필요한 이웃을 찾고 누군가는 모임과 활동을 이어갔다. "피해주민모임, 대책위, 여성농민회 등의 활동을 이어가면서 조금씩 에너지가 전환되는 것이 보인다"는 추랑씨 말처럼, 그 움직임은 정서적 공백을 채우는 일이자 마을 공동체를 다시 엮는 힘이 됐다.
"재난이나 참사 피해자들이 자발적 공동체를 만들게 될 수밖에 없는 게, 마음에 생긴 공허함을 어떻게든 메워야 하거든요. 그런 면에서 저도 많이 놀랐어요, 다들 적극적으로 나섰으니까요. 그만큼 마음 안에 빈 공간이 크기 때문이겠죠. 그게 활동으로 자연스럽게 이어지고 있구나 하고 느껴요."
산불 이후 여성들이 만들어갈 길무너진 일상과 공동체를 다시 세우려는 주민들의 의지, 특히 여성들이 주도해온 일상의 돌봄과 감각, 관계망이 재난 대응의 주체로 확장된 순간들. 점곡에서 대책위가 탄생하고 이후 활동을 이끌어 가는 데 있어, 여성들의 민감한 감각과 조밀한 관계망은 무엇보다 강력한 동력이자 버팀목이다.
"여자들은 생존 본능이 있는 것 같아요. 가정을 지키고, 그걸 넘어서 마을 전체를 돌보는 감각이 있는 거죠."
민재씨는 점곡의 여성들은 자연스럽게 공동체를 돌보는 역할을 해왔다고 설명한다. 부녀회 활동에 익숙하고, 위기 상황에서도 먼저 움직이는 이들. 민재씨는 "이 동네가 유독 공동체 감각이 강하다"며 어릴 적부터 그 분위기 속에서 자랐다고 덧붙였다.
"민재씨 같은 사람이 있다는 게 정말 컸어요. 여기서 나고 자란 토박이라 어르신들과도 자연스럽게 연결되고. 그런 사람이 계속 중간다리 역할을 해줬죠."
도희씨는 공동체 안에서 여성의 관계성과 조율 능력이 얼마나 큰 자산이 되는지 실감했다고 했다. 더불어 그는 "여성들은 마치 틈새시장 같다"는 표현으로, 농촌의 기존 권력 구조와는 다른 가능성을 짚기도 했다.
"남성 중심 구조가 익숙하고 강한 힘의 관계로 움직인다면, 여성은 오히려 기존 관행에 익숙하지 않아서 틈새를 비집고 들어갈 수 있어요. 돌봄과 조율의 경험이 있으니까, 그런 일을 실제로 해낼 수 있는 거죠."
여성들이 주도한 활동은 사람을 직접 만나고, 섬세하게 살피고, 감정을 공유하며 관계를 다시 지었다. 경희씨도 마찬가지였다. 몰랐던 주민과도 안부를 주고받고, 손을 흔들며 인사를 나누는 일상이 생겼다.
"예전엔 얼굴도 몰랐는데, 이제는 길에서 인사를 주고받죠. 차 타고 지나가다 보면 멀리 밭에서 손을 흔들어 주시기도 하고요. 이 자체가 서로에게 힘을 주는 일이구나 싶어요. 어떤 전소 피해자 분은 본인 농산물 수확하면 그걸 좀 나눠주고 싶다고 연락이 오시기도 하고, 후원금을 주시기도 해요. 다들 마음을 모으고 있다는 생각에 정말 힘이 나죠."
귀촌한 지 얼마 되지 않아 마을에 이렇다할 연고가 없던 정희씨 역시 끈끈한 공동체를 느끼고 있다. 지역에 뿌리가 없는 그에게 이번 재난이 연결의 실마리가 된 것.
"얼마 전 외지에 사는 지인이 의성에 왔다가 참혹한 광경을 보곤 '계속 의성에 정 붙이고 살라는 말을 못하겠다'고 하는 거예요. 저는 원래 마을에 집도, 땅도, 연고도 없는, 언제든 떠날 수 있는 사람이기도 했고요. 그런데 오히려 그 말을 듣고 산불이라는 큰일을 함께 겪으면서 '같은 흔적'을 가지게 됐다는 깨달음이 왔어요. 그런 면에서 계속 이곳에서 살아가고 싶다는 생각이 들게 됐고요."
회복의 시작점에 선 사람들
"누군가 움직이면, 자연스레 마음을 보태는 사람이 생겨요." 민재씨의 말처럼 점곡 여성들은 서로의 움직임에 반응하며 관계를 지켜낸다. 선뜻 앞에 나서기는 힘들지만, 그만큼 이어지는 마음은 단단하다.
"한번 못 나가면 미안해서 다음엔 꼭 나오게 되고, 그런 관계가 반복되면서 계속 이어지죠."
하지만 이런 연결이 지속되기 위해선 몇 가지 조건이 있다. 정희씨는 '머물 수 있는 기반'이 있어야 한다고 강조한다. "점곡에 작은 학교가 없었다면 저도 들어오지 않았을 거예요. 보육과 교육, 돌봄이 있어야 여성도, 가족도 이 마을에 들어오고 남을 수 있겠죠."
경희씨는 "세상이 빠르게 바뀌는 속도에 비해 농촌은 더디다"며 여성들이 목소리를 낼 수 있는 공간과 계기를 늘려야 한다고 덧붙였다. 성평등 교육이나 여성농민 정책 설명회 등 '말할 수 있는 자리'가 일상 가까이에 놓일 필요가 있다는 것이다.
추랑씨도 점곡에는 이미 활발한 여성 활동의 기반이 있다며 "여성들이 하고 싶은 일을 서로 연결하고 엮어낼 수 있는 공간이 있다면 훨씬 더 큰 힘이 생길 것"이라고 말한다.
도희씨는 재난 당시 주민들이 품었던 절박함, 서로를 챙기던 마음을 잊지 않기 위해 구술 기록의 필요성을 전하기도 했다. 재난 이후 '잊지 않는 일'의 중요성을 누구보다 크게 절감했기 때문일 테다.
"산불 이후 술에 의지하며 지내는 주민이 계시는데, 당시 상황을 여쭤보면 눈빛이 확 달라지는 걸 느껴요. 그때 동네의 위급한 상황, 본인이 주민들을 챙겨서 나오던 때의 심정을 이야기하다 보면 눈가가 촉촉해지고 표정도 숙연해지죠. 그때의 그 마음을 잊지 않는 게 정말 중요하다고 생각해요.
어떻게 하면 좋을까 생각해봤는데, 역시 그때의 상황을 구술기록으로 남겨야겠다 싶더라고요. 전소한 건물이 다 철거되고 나면 마치 아무 일도 없던 것처럼 보일 수 있는데, 사실 그렇지 않잖아요. 우리는 이번 산불을 통해 잃은 것도 있지만 얻은 것도 있어요. 우리가 뭘 얻었는지를 기억하려면 기록이 중요하겠지요."
처음엔 다 함께 밥 한 끼 나누는 일조차 쉽지 않던 피해자들이 "언젠가는 우리도 대접할 날이 오겠죠"라며 웃는 모습을 보며, 도희씨는 회복의 시작을 느낀다. 그 순간이 쌓여가는 과정을 지켜보며, 우리는 재난 이후의 기록이 단순한 회고가 아닌 다음을 향한 걸음이 되어야 한다는 생각에 이른다.
회복은 거창한 말에서 시작되지 않는다. 함께 걷고, 나누고, 기억하려는 마음들. 일상 속 작은 실천과 몸짓이 오늘 마을을 다시 세우는 깊고 단단한 토대가 되고 있었다.
월간옥이네 통권 98호(2025년 8월호)
글·사진 박누리
