행정도 손 놓고 있을 때, '뭐라도 하자'며 나선 건 여성들이었다

"그때 각자 어떤 결심을 내렸는진 모르겠는데, 저는 '안 되면 우리끼리라도 하자'는 마음이었어요. 그래서 진짜 우리끼리 시작했죠. 뭐라도 해야 하잖아요."

"솔직히 처음엔 두려웠어요. 뭐라도 하자고 서로를 독려하긴 했지만, 전소 가구를 찾아간다는 게 정말 쉽지 않은 일이었거든요. 무엇보다 도움이 되자고 하는 활동이 오히려 상처가 되진 않을까 걱정했죠. 그런데 막상 가보니 너무 반가워하세요. 자기 얘기를 누군가 들어준다는 것만으로도 위로가 됐던 거 같아요." (김경희씨)

"불 탄 집 마당에서 만난 어떤 아저씨는 처음엔 '아무 것도 필요 없다'는 냉랭한 반응이었는데, 다시 찾아가니 너무 반갑게 맞아주시더라고요. 사실은 누군가 와서 이야기 듣고 위로해주길 기다리고 계셨던 거지요." (김도희씨)

"진짜 늘 무리한 일정이었어요, 매주요(웃음)." (장정희씨)

"매주 새로운 일이 터졌고 굉장히 급하게 진행됐죠. 그 와중에 결국 다 해냈다는 게 신기해요." (강민재씨)

"그 무렵 고민이 많았어요. 답답함을 토로하는 주민들도 많았고, 우리 역시 주민들을 어떻게 더 많이 만나야 할까, 숙제가 많았죠. 그러던 중 '전체 모임을 한 번 해야겠다' 결심하고 모임 일정을 잡았던 거거든요." (김도희씨)

"회의 자료를 40부 정도 출력하면서도 '우리 이거, 이 정도로 할 필요가 있겠나' 싶은 마음이 들 정도였으니까요." (장정희씨)

"황추랑 선생님이 당시 저희 모임 결성 계기와 피해조사 상황 보고 등을 먼저 설명했어요. 혹여나 색안경을 쓰고 이 활동을 오해하는 사람들이 있을까 조심스런 마음에 길게 설명을 했는데, 앞에 앉아계시던 한 분이 '모임은 무슨 모임이고, 이건 그냥 모임이 아니라 대책위다!'라고 외치셨죠. 그 순간 다른 주민들도 모두 크게 호응하셨고요."

"그때 깨달았어요. 어떤 의도를 갖고 조직하려 애쓸 필요는 없구나. 주민들 스스로 이야기하게끔 자리를 만들기만 해도, 그 안에서 이미 답이 나오는 거예요. 그건 정말 무언가를 '본' 날이었어요. 굉장히 감격스러웠죠."

"불이 지나간 자리에 남은 건 마음의 빈자리였어요."

"사실 당시에는 우리집을 지키고, 우리만 피해다니기 급급했던 거 같아요. 그런데 돌아보니 마을 피해가 너무 큰 거예요. 지금이라도 마을에 작은 거라도 하나 도움이 돼야 한다는 생각이 들었어요. 그래서 용기 내 참여하게 됐어요."

"저희 동네는 20가구 정도 되는데, 사실 전소가구를 '별도' 조사했다기 보다, 불난 날부터 마을회관에서 계속 함께 생활하며 가까이서 챙겨왔다고 보는 게 맞는 거 같아요. 이전부터 오랫동안 마을 사람들과 같이 살아왔으니 당연한 것이기도 했죠. 마을 어르신들은 지난 60~70년의 삶을 다 태웠다는 상실감이 컸는데, 시간이 갈수록 가슴에 남은 응어리가 더 커지는 게 느껴졌어요. 이야기 하다 보면 울었다, 웃었다 하는 감정기복도 굉장히 컸고요. 그런데 또 우리가 여성들이니까, 그런 감정을 더 많이 공감하고 받아줄 수 있었던 거 같아요."

"재난이나 참사 피해자들이 자발적 공동체를 만들게 될 수밖에 없는 게, 마음에 생긴 공허함을 어떻게든 메워야 하거든요. 그런 면에서 저도 많이 놀랐어요, 다들 적극적으로 나섰으니까요. 그만큼 마음 안에 빈 공간이 크기 때문이겠죠. 그게 활동으로 자연스럽게 이어지고 있구나 하고 느껴요."

"여자들은 생존 본능이 있는 것 같아요. 가정을 지키고, 그걸 넘어서 마을 전체를 돌보는 감각이 있는 거죠."

"남성 중심 구조가 익숙하고 강한 힘의 관계로 움직인다면, 여성은 오히려 기존 관행에 익숙하지 않아서 틈새를 비집고 들어갈 수 있어요. 돌봄과 조율의 경험이 있으니까, 그런 일을 실제로 해낼 수 있는 거죠."

"예전엔 얼굴도 몰랐는데, 이제는 길에서 인사를 주고받죠. 차 타고 지나가다 보면 멀리 밭에서 손을 흔들어 주시기도 하고요. 이 자체가 서로에게 힘을 주는 일이구나 싶어요. 어떤 전소 피해자 분은 본인 농산물 수확하면 그걸 좀 나눠주고 싶다고 연락이 오시기도 하고, 후원금을 주시기도 해요. 다들 마음을 모으고 있다는 생각에 정말 힘이 나죠."

"얼마 전 외지에 사는 지인이 의성에 왔다가 참혹한 광경을 보곤 '계속 의성에 정 붙이고 살라는 말을 못하겠다'고 하는 거예요. 저는 원래 마을에 집도, 땅도, 연고도 없는, 언제든 떠날 수 있는 사람이기도 했고요. 그런데 오히려 그 말을 듣고 산불이라는 큰일을 함께 겪으면서 '같은 흔적'을 가지게 됐다는 깨달음이 왔어요. 그런 면에서 계속 이곳에서 살아가고 싶다는 생각이 들게 됐고요."

"한번 못 나가면 미안해서 다음엔 꼭 나오게 되고, 그런 관계가 반복되면서 계속 이어지죠."

"산불 이후 술에 의지하며 지내는 주민이 계시는데, 당시 상황을 여쭤보면 눈빛이 확 달라지는 걸 느껴요. 그때 동네의 위급한 상황, 본인이 주민들을 챙겨서 나오던 때의 심정을 이야기하다 보면 눈가가 촉촉해지고 표정도 숙연해지죠. 그때의 그 마음을 잊지 않는 게 정말 중요하다고 생각해요.

어떻게 하면 좋을까 생각해봤는데, 역시 그때의 상황을 구술기록으로 남겨야겠다 싶더라고요. 전소한 건물이 다 철거되고 나면 마치 아무 일도 없던 것처럼 보일 수 있는데, 사실 그렇지 않잖아요. 우리는 이번 산불을 통해 잃은 것도 있지만 얻은 것도 있어요. 우리가 뭘 얻었는지를 기억하려면 기록이 중요하겠지요."

월간옥이네 통권 98호(2025년 8월호)

글·사진 박누리