불이 덮친 그날, 아들 맡기고 남편과 인사... "하나는 살아야 하니까"

<월간 옥이네> 8월호는 '재난 이후의 공동체'를 기록하고자 했습니다. 산불과 수해를 겪은 옥천 마을들, 지난해 큰 비로 제방이 붕괴되며 수해를 입은 대전 정방마을, 올해 3월 사상 최악의 산불을 겪은 경북 의성 점곡면까지. 재난 이후 마을이 어떻게 다시 연결되고 회복되는지를 따라가 봤습니다.

큰사진보기 ▲불이 지나간 후 과수원. 한창 푸르러야 할 풍경이 마치 겨울처럼 앙상하다. (사진제공 : 김경희씨) ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"그날 오전 11시쯤 뉴스에서 안평면에 불이 났다는 소식을 들었어요. 바람이 강하긴 했지만 불이 설마 우리 마을까지 건너오겠나 싶었죠."

"점심 먹고 나니 시댁이 구암(점곡면 구암리)에 있는 동네 언니가 연락을 줬어요. 불이 재랫재 쪽으로 넘어간다고 하는 거예요. 생각보다 불이 크구나, 큰일났다 싶었죠. 아이들은 언니에게 맡기고 곧장 의성으로 향했어요. 그때가 오후 4시 반, 5시 쯤? 이미 구암 쪽 도로는 통제 중이더라고요. '아이고, 이게 무슨 일이냐' 싶었어요. 그래도 그땐 점곡은 괜찮았어요. 동네 언니와 계속 카톡(카카오톡 하면서 상황을 지켜봤죠."

"아이들을 데려가라는 연락이 왔어요. 그때부터 이상하단 느낌이 들었죠."

불이 넘어오기 전부터 연기가 정말 엄청났어요. '이거 큰일나겠다' 싶었죠. 그런데도 마을 분들은 밭에서 일하고 있었어요. 생각해보세요, 연기가 자욱한 밭에서 일하는 모습을. 앞집 언니도 일하고 계셔서 '언니, 지금 일하고 있으면 안 될 것 같아요' 했더니 '심각하면 피하라고 하겠지' 하시더라고요. 우리 동네만 그런 게 아니었어요. 다들 심각한 상황이면 '당연히' 이미 대피명령이 내려졌을 거라 생각한 거예요."

큰사진보기 ▲산불 당시 하늘에서 본 경북 의성군 점곡면 일대 풍경. 화재로 인한 연기가 일대를 자욱하게 감싸고 있다. (사진제공 : 강민재씨) ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"안평(면)에 사과밭이 있어서 걱정이 좀 됐지만, 남편이 괜찮다기에 안심하고 있었어요. 그러다 뉴스를 보고 사태가 심상치 않다는 걸 알게 됐죠."

"절벽 쪽에 불띠가 보이더라고요. 산은 불에 많이 타버린 상태였고요. 미천강 건너편은 이미 난리였고, 저희는 그저 불길이 이쪽으로 넘어오지 않기만을 기도하며 지켜보고 있었죠."

"연기 방향을 살펴봤더니, 단촌(면) 어딘가에서 다시 불이 난 거예요. 저 불이 강 건너편인 우리 쪽으로 넘어오느냐 마느냐 기로에 서 있었죠. 그래도 오전까지는 평소처럼 할 일 하면서 보냈어요. 그러다 점심이 지나면서 바람이 엄청나게 세게 불었죠. '이건 아니다' 싶었어요."

"동네 젊은 사람들이 통제하면서, '얼른 형님 나오시라고 전하라'며 저를 막더라고요. 그때 처음 '아, 이건 전쟁통이구나' 싶었죠. 생이별이 될지도 모른다는 생각에, 비장한 마음으로 남편에게 전화를 했어요. '난 여기서 목숨 부지할 테니, 당신도 여차하면 수로에라도 뛰어들어라'고. 그런데 남편은 밭을 떠날 수가 없다고, 사방에 불똥이 튀고 있다고 하더라고요. 그 상황에서도 불을 끄고 있었던 거예요."

"그날은 저녁 7시가 돼도 환했어요. 보통 3월엔 5시 넘어가면 어둑어둑해지는데, 마치 대낮 같았죠. 불빛이 뒷산(매봉산)을 덮었는데, 그 큰불이 동변(리)을 향해가는 게 그대로 보였어요. 눈을 뗄 수가 없었어요. 그저 어쩔 수 없이, 불길을 지켜보는 수밖에 없었죠."

"그 사이에 불에 다 탄 거예요. 이제 태울 만한 건 다 태우고 지나간 거지... 마을 카톡방에도 뭐라 올릴 수가 없더라고요. 서로 안부를 묻기도 어려운 상황이었죠. 민재씨 부모님, 추랑씨가 사는 동변리 쪽이 거의 다 전소됐다는 얘기를 듣고는 가슴이 철렁했어요. 우리 가족도 오래 살던 동네였거든요."

"그날도 마을학교 활동을 하고 있었어요. 아이들과 운동장에서 놀다가 산 쪽을 보니, 연기가 넘어오고 있더라고요. 그날 바람이 무척 세서 놀이터에 걸쳐놓은 옷이 날아다닐 정도였죠."

"저도 처음엔 상황이 심각한 줄 몰랐어요. 눈에 보이는 불길도 없었고, 우리 마을엔 아직 피해가 없었으니까요. 그런데 22일 오후 5시 넘어서인가, 학부모 단톡방에서 누군가 천제공원(의성읍에 있는 공설화장터)이 불바다가 된 사진을 공유했어요. 그걸 보고서야 '이거 정말 큰일이구나' 싶었죠."

"불이 가장 심하게 번졌던 25일 아침에 이미 바람이 얼마나 강할지, 방향이 어디로 불지 다 예보돼 있었어요. 그걸 몰랐을 리 없잖아요. 그럼에도 미리 대피 안내나 준비를 하라는 말은 없었어요. 그러니 화가 나는 거죠."

"미리 짐 싸고, 가족들 챙기고, 간단한 대피 준비만 했어도 이렇게까지 허둥대진 않았을 거예요. 물론 집은 탔을 수도 있지만, 소중한 물건을 챙겨나올 수도 있고, 다른 지역 인명피해도 줄일 수 있지 않았을까... 그걸 생각하면 너무 아쉽죠."

큰사진보기 ▲이번 산불을 피한 밭 풍경. 저 멀리 시커멓게 탄 산이 흐릿하게 보인다. (사진제공 : 김경희씨) ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"집 입구엔 스프링클러가 돌아가고, 1톤 트럭 뒤에 휘발유통이 막 쌓여있었어요. 마당엔 가스통도 굴러다니고요. 누군가 사투의 현장임을 알 수 있는, 완전히 전쟁터 같았죠. 그런데 형님이 보이지 않아 한참 찾았는데, 저쪽 산 밑에서 혼자 불을 끄고 있더라고요."

"도착했을 땐 연기가 자욱했고, 남편 목소리도 잘 안 나왔어요. 위험하다고, 불끄는 사람들 다 잡아갔는데, 우리 남편은 안 들키고 계속 끄고 있었던 거예요. 자기가 애써서 꺼놨는데 또 잔불이 넘어오니 도저히 못 나오겠더래요. 소방서에 잔불 정리를 요청하고, 겨우 남편을 설득해서 새벽 3~4시에서야 면사무소까지 나올 수 있었어요."

"불이 오기 전에 대피 명령만 있었어도 이렇게까지는 안 됐을 거예요. 마을 사람들은 상황에 대한 정확한 인식이 없었던 거죠. 동네 할머니 중 한 분은 불이 난지도 모르고 그냥 대피만 하셨다는 분도 계세요."

"종합운동장에 있는 상황실에 안동으로 갈 수 있는 방법이 있는지 물어봤어요. 그곳에선 군청에 문의해보라고 하더라고요. 군청 민원실에 갔더니 3층 산림녹지과에 가보라고 하고. 하지만 그곳에서도 정확한 답변은 들을 수가 없었어요. 도로 통제 상황을 아무도 모르더라고요."

"제가 사는 송내리 쪽은 나중에야 대피하라는 문자가 왔는데, 그걸 보고 아들이 깜짝 놀라 전화를 했어요. 근데 이미 우리는 스스로 판단해 모두 대피한 뒤였죠."

"강원도 산불 당시 재난방송에서 집에 물을 뿌리는 것을 본 적이 있어요. 그래서 남편에게 집에 물을 뿌려야 된다, 스프링클러를 돌리자, SS기1에 물 넣어서 뿌리자고 했죠. 그런데 남편은 '동네 형님들 말이, 바람 방향이 우리 동네로는 안 불어서 불이 안 온다'고 했다는 거예요. 너무 답답했죠. 무엇보다 정확한 정보가 없다는 게 제일 무서웠어요. 정말 저는 토요일부터 매일이 무서웠어요."

월간옥이네 통권 98호(2025년 8월호)

글·사진 박누리