마을 물에 잠기고 시작한 '이것'... 누가 알았나, 이리 변할 줄

<월간 옥이네> 8월호는 '재난 이후의 공동체'를 기록하고자 했습니다. 산불과 수해를 겪은 옥천 마을들, 지난해 큰 비로 제방이 붕괴되며 수해를 입은 대전 정방마을, 올해 3월 사상 최악의 산불을 겪은 경북 의성 점곡면까지. 재난 이후 마을이 어떻게 다시 연결되고 회복되는지를 따라가 봤습니다.

수해 당시 모습을 그린 주민 권인아씨 작품

"저 고등학교 시절까지는 풍물 모임이 있었어요. 그런데 어느 순간 없어지더라고. 지난 축제 때 공연하면서 다시 모여서 연습하자는 말이 나왔어요. 매주 2번씩 연습을 하는데, 고정적으로 나오는 주민이 8~10명 정도 돼요." (채홍종 위원장)

"주민마다 수해 트라우마 정도가 천차만별이에요. 그래도 같은 재난을 겪고 같이 이겨낸 이웃이 곁에 있다는 사실이 마음을 편하게 하죠. 재난 스토리북을 만들면서 가족사진을 다 찍었어요. 카메라 앞에서 포즈를 취하고, 서로의 모습을 보고 웃던 게 주민들에게 참 좋은 추억이 됐나 봐요. 지금도 '그날 참 재미졌다'고 말씀하시더라고요. 위로가 뭐 별건가요. 같이 웃고 지내는 게 위로죠."

"이 복잡한 마음을 해소해야 하는데 말로는 다 표현을 못 하는 거예요. 어떻게 할까 고민하던 중 예술로 접근해 보자고 이야기가 나왔죠. 그러다 풍물이 떠올랐어요. 수해 복구 자원봉사자로 만난 김석균 선생님이 재난과 참사에 관심이 많으셔서 예술제에도 함께했죠. 우리나라는 오래전부터 마을의 좋은 일이든 나쁜 일이든 굿을 하는 전통이 있으니까 이걸로 회복해 보자고 시도한 거예요."

"누군가의 안부를 묻고 배우려는 의지를 갖는 게 회복의 증거라고 생각해요. 예술로 재난을 극복하는 것은 도전이자 실험이었는데 회복과 관계맺음을 할 수 있었죠. 마을 안에선 공동체 힘을, 마을 바깥으로는 수해 이후 만난 인연들로 연대의 힘을 키울 수 있었어요."

재난 복구 감사 예술제에서 풍물 연주를 하는 주민들. (사진제공 : 채홍종 위원장)

재난 복구 감사 예술제를 마친 후 감사의 의미로 주민들이 복구에 도움을 준 이들에게 쌀을 전하고 있다. (사진제공 : 채홍종 위원장)

"주민들의 관심사, 활동 가능한 시간 등을 고려해서 다양한 활동을 만들자는 의견이 나왔어요. 얼마 전에 노래방 기계를 들여 마을 노래방을 만든 것도 그런 이유죠. 그럼에도 개인 사정으로 참여를 못 하는 분들이 계세요. 마을축제를 마치고 떡과 과일을 집집마다 돌려 함께하고 있음을 알려드렸어요. 주민 간의 연결고리를 만드는 게 중요하다고 생각했어요."

"재난사회복지 관련 활동을 하는 비영리기관 더프라미스와 연계해 봉사를 다녀왔어요. (경북) 청송 경로당에 더프라미스에서 나온 후원물품을 나눠주는 일이었죠. 우리 마을 복구도 진행 중일 때라 첫 주는 주민 2명이서, 그 다음 주는 부부 단위로 1박 2일씩 다녀왔어요."

"재난을 극복한 마을이라는 특수성이 있잖아요. 마을공동체가 닥친 재난을 극복할 힘을 기를 수 있도록 돕는 일을 할 수 있겠다는 생각이 들었어요. 청송 봉사 이후에 마을 자체적으로 (전남)구례에 찾아갔어요. 주민들을 만나 후원 물품을 나눠 드리며 대책위원회를 꾸리는 방법, 노인 복지를 위해 고려할 내용, 복구 사업이 더딜 때 해결할 방안 등 필요한 부분을 도와드리겠다고 말씀드렸죠."

"마을에 재난이 닥치면, 1차 구조 및 대응은 마을 주민들이 할 수밖에 없어요. 외부 전문가 출동을 기다리다간 큰일이 벌어지고 난 후죠. 그래서 당사자인 주민들이 닥친 문제의 해결 방안을 제시하고 획득하는 실력을 키우는 것이 무척 중요해요. 우리가 먼저 경험했으니 다른 마을에게 기본적인 재난 대비 훈련과 더불어 공동체 교육을 제공할 수 있을 거라 생각해요."

"작물은 잘 자라는데 못 보던 잡초가 많이 나요. 가시가 있는 것이 생전 못 보던 것인데, 지난해에 물에 쓸려 왔나 봐요. 그래도 그 난리통에 이렇게 죽는구나 싶었는데, 땅에 씨를 뿌리고 자라는 모습을 보고 있어요. 몸 건강히 밭일할 수 있어서 정말 다행이에요."

대전 정방마을

"첫날엔 지역 가수도 초대하고, 노래자랑을 하며 즐겼어요. 이튿날엔 전문가들을 모시고 수해 복구 과정을 돌아보며 앞으로의 마을을 어떻게 꾸려나갈지 이야기를 나눴고요. 기대했던 것만큼 충분히 이야기 나누기엔 시간이 부족했는데, 주민들과 꾸준히 논의해가야죠." (채홍종 위원장)

"심리 상담 지원 제도가 있긴 해요. 하지만 지원이 부족하기도 하고 주민들에겐 낯선 개념이라 있어도 이용을 잘 안 하세요. 게다가 행정은 보상 위주로만 이야기하니까 민감하게 다뤄야 하는 주민들의 마음을 전혀 고려하지 않아요. 공동체와 지역사회가 연대해서 풀어나가야 한다는 걸 느꼈어요. 지금의 정방마을이 있기까지 저희끼리만 한 게 아니에요. 인근 마을에서, 다른 지역에서 공감해주고 연대해줬기 때문에 가능했어요. 재난을 넘어서려면 관계가 중요하다는 걸 알았어요."

"구청이나 시청에 문의하면 재난 관련 업무가 각 부서로 쪼개져 있어 제대로 된 답을 듣기가 어려워요. 이런 구조는 재난에 대응하기 적합하지 않죠. 그래서 마을 이야기를 듣고 정책 결정권자들과 논의할 수 있는 구의원과 소통을 더 많이 해야 해요. 실제로 구의원이 어떤 게 문제인지 현 상황이 어떤지 설명해주니까 답답함이 덜하더라고요."

"재난 이후 마을의 회복이 더뎌지면 인구 감소는 당연한 일이라고 생각해요. 마을은 축소되고 소멸 고민이 더 커지겠죠. 그래서 공동체 회복이 중요한 것 같아요. 재난으로 집을 잃었는데 컨테이너 지원으로 회복될 수 있나요? 절대 아니죠.

저는 마을마다, 상황에 맞는 회복 방법을 찾아야 한다고 생각해요. 저희도 정방마을에 맞는 방법을 찾은 거고요. 재난이 일어나도 마을을 떠날 필요 없이 함께 극복하는 다양한 사례가 많이 나오면 좋겠어요. 주민들이 진짜 원하는 회복 방안들이 제도로 이어지길 바라요."

"둑방 문제라고 하던데 정비를 잘했으면 좋겠어요. 다행히 크게 다치거나 죽은 사람은 없었지만 이런 일이 두 번 일어나선 안 돼요. 다신 있어선 안 되는 일이야."

월간옥이네 통권 98호(2025년 8월호)

글·사진 김혜리·이혜빈

