폭우 소식에 고향으로 돌아온 한의사... 눈물이 먼저 납니다

큰사진보기 ▲마을 입구에서 본 대전 정방마을. 2024년 7월 10일 마을이 물에 잠겨 주민들은 구명보트를 타고 마을에서 빠져나왔다.

큰사진보기 ▲마을 입구에서 본 대전 정방마을. 2024년 7월 10일 마을이 물에 잠겨 주민들은 구명보트를 타고 마을에서 빠져나왔다.

"장마로 피해를 본 적 있어도 이렇게 마을이 침수된 적은 없었는데, 참 큰일이에요. 뉴스를 보면 남 일 같지 않아요. 지금 있는 마을회관도 전등 스위치까지 물이 찼으니까. 경험하지 않은 사람은 얼마나 무서운지 모를 거야."

"마을회관은 이미 침수돼서 그 옆에 있는 권선필씨 집으로 갔어요. 그 집이 높은 곳에 있어서 물이 거기까지 안 닿았거든. 한참 뒤에 보트 소식을 듣고 나갔는데 길이 진흙으로 가득 차서 앞으로 안 나갔어요. 사람한테 업혀서 땅에 올랐지. 여러 사람이 도와준 덕분에 살아남았어요."

"지금 생각하면 그게 무슨 막대기였는지 기억이 안 나요. 이거 놓치면 죽는다는 생각밖에 안 들었어요. 권선필씨 집에 도착하니까 손이며 발이며 온몸이 벌벌 떨렸어요. 완전히 마을에서 벗어나니까 '살았구나' 싶었죠."

"잡은 거 놓지 말고 꼭 붙들라고, 정신 놓지 말라고 소리치더라고. 죽을 힘으로 버텼지. 그리곤 아들이 지붕에 올려줬어. 올라가니 여기저기서 살려달라는 소리가 들려. 아이고, 지금 생각해도 무섭고 아찔해."

큰사진보기 ▲채홍종(65) 정방마을 수해대책위원회 위원장

"집이 아주 쓰레기장이었어요. 떠밀려온 쓰레기랑 진흙부터 퍼내느라 포크레인 같은 장비들이 많이 투입됐어요. 이때 도와준 분들이 행정에서 보내준 게 아니라 자발적으로 찾아오신 분들이었죠. 그렇게 마을로 찾아와준 봉사자들이 100명이 넘었어요." (채홍종 위원장)

"일손이 하나라도 부족한 상황에 기껏 모인 자원봉사자들은 뭘 해야할지 모르지. 정말 정신이 하나도 없었어요. 그래서 안되겠다 싶어 대피소에 모여 대책위를 새로 꾸렸죠."

"마을 복구 때문에 고령 주민 빼고는 주민들이 다 마을에 있는데, 점심을 꼭 복지관에서 먹어야 한다는 거예요. 점심 잠깐 먹자고 흙투성이인 채로 차 타고 복지관 가는 게 배보다 배꼽이 더 큰 거죠. 도시락으로 식사 지원해달라고 하니까 이런저런 이유로 안된다고 하더군요. 고민하다가 서구청 재난과장을 만나서 도시락 용기만 주면 우리가 알아서 도시락 싸다니겠다고 하면서 식사 문제가 일단락됐었어요."

"대피소 있을 때는 매일 저녁 8시마다 주민 회의를 했어요. 주민들이 겪은 문제를 늘어놓고 각자가 생각하는 해결책이나 방향을 이야기했죠. 의견이 갈리면 싸우기도 했어요. 말 그대로 난장토론이었죠."

"수해 이후 주민 관계는 더 좋아졌어요. 지금 마을회관 2층은 청년회(주민 24명 참여) 사무실인데, 정기월례회가 아니라도 토론할 게 있으면 모여서 이야기하고, 또 같이 저녁 먹으면서 좋은 일, 나쁜 일을 수시로 나누면서 지내요. 자꾸 모이니까 서로를 더 알게 되고, 그렇게 사이가 더 좋아졌어요. 다 같이 토론하는 게 힘들어도 자꾸 하면 요령이 생기더라고요."

큰사진보기 ▲구세군교회 건물에 보관 중인 침수된 물건들

큰사진보기 ▲구세군교회 건물에 보관 중인 침수된 물건들

"맷돌, 독도구통(절구통), 다듬이돌만 남아 있었어요. 세탁기, 냉장고 같은 것들은 나라에서 해주고 수저, 신발, 옷가지 같은 건 자식들이 사줬죠. 내가 썼던 물건이 하나도 없어서 내 집이 아닌 것 같았어요." (백기순씨)

"그거 딱 하나 찾았어요. 집이 흙으로 뒤덮였으니까 쓸 만한 물건 찾기가 쉽지 않았을 거예요. 물 빠지고 진흙 파는 데만 며칠 걸렸으니까. 그런 걸 알면서도 사라진 물건들 생각하면 속상해요."

"집이 여럿인데 왜 마을회관에서 자냐고 그러는 거예요. 오래 본 사이지만 같이 지내는 건 또 다르잖아요. 불편했을 텐데도 몸뿐인 제게 옷이며 이불이며 음식, 다 내어줬어요. 정말 주민 덕분에 이렇게 살아있는 거예요."

"꿈과 현실에서 불안을 느낄 때마다 주민들이 다독여 줬어요. 그럴 때마다 그날의 충격이 이렇게 오래가는구나 싶었어요. 비가 집만 휩쓴 게 아니구나, 사람의 정신도 휩쓸어 가는구나 해요."

"딸과 아내랑 셋이서 일주일에 몇 번씩 한 달 넘게 왔어요. 어디가 불편한지 꼼꼼하게 봐줬죠. 침만 놔준 게 아니라 마을 복구하는 데도 열심이었어요. 먹고살기 바쁠 텐데 고향을 잊지 않고 찾아와주니 고맙더라고요." (문옥남씨)

월간옥이네 통권 98호(2025년 8월호)

글·사진 김혜리·이혜빈

