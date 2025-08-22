집 팔아 남편 구하러 갔지만... 형무소서 돌아온 건 뼈만 남은 몸

큰사진보기 ▲포목점 터진홍운이 운영했던 포목점 터 ⓒ 박만순 관련사진보기

"국수 네 그릇 주세요."

"국수 나왔습니다."

큰사진보기 ▲영동구세군병원영동구세군병원 직원들의 모내기. 1951.7.25

큰사진보기 ▲구세군 심천영문구세군 심천영문 현재 모습

"임시인민위원장으로 진홍운 동무를 추천합니다."

큰사진보기 ▲홍양임증언자(왼쪽)

큰사진보기 ▲집행지휘서진홍운이 징역 15년 형을 받았다는 집행지휘서

"아가, 이 편지가 뭐냐?"

"형무소에서 온 거네요."

"읽어봐라."

"여보, 돈은 받았어요?"

"뭔 소리여!"

손님의 주문에 여주인과 며느리의 손길이 바빠졌다. 안복순(1906년생)은 끓는 물에 국수를 삶았고, 며느리 홍양임은 김치를 담았다.후루룩 마시는 손님들의 손과 입이 정신없이 움직였다. 5분이나 됐을까? 가득했던 국수 그릇에는 국물 한 방울 남지 않았다.점심 장사를 치른 시어머니와 며느리는 잠시 쉴 틈도 없이 밀가루 반죽을 주물렀다. 땀이 삐질삐질 흐르고 손목은 시큰했다. 롤러에 몇 차례 반죽을 넣으니 납작해졌다. 납작한 반죽을 국수 틀에 넣었다. 가는 면이 나오자 대나무 꼬챙이에 널어 말렸다. 그렇게 국수 면이 만들어졌다.심천역에서 엎어지면 코 닿는 곳에 있는 국숫집은 사실 식당이 아니다. 포목점에 딸려 있는 가게 안의 가게일 뿐이다. 특별한 간판은 없었지만 심천 사람들은 '역전 포목점' 하면 모두 알았다. 무명이나 베를 파는 포목점은 웬만큼의 자본금이 있어야 차릴 수 있는 업종이었다.심천의 유지라 할 수 있는 진홍운(1910년생)은 충북 영동군 심천역에서 약 50미터 떨어진 곳에 포목점을 차렸다. 진홍운은 원래 옥천군 청성면 묘금리 사람으로, 아버지로부터 상당한 토지를 물려받았다. 이 토지를 근간으로 포목점과 국수가게를 열었다.그는 단순한 자영업자가 아니었다. 기독교인으로 구세군 활동도 열심이었다. 구세군심천영문에 다니면서 영동읍에 있는 영동구세군병원에 적지 않게 후원을 했다.영동구세군병원은 1937년 5월에 개원한 곳으로 당시 영동군 최대 건물이었다. 이 병원은 3층 콘크리트 건물에 80개 병상과 수술실, 그리고 X선 연구실을 갖춘 병원이었다. 이 병원은 지역의 가난한 이들을 위해 무료진료를 하는 곳이었다. 영동군 일대의 가난한 사람들이 이곳을 빈번히 이용했다.그러다 보니 병원의 수지타산을 위해 유력자들의 후원이 긴요했다. 진홍운은 구세군병원에 후원을 했다. 이런 사실을 안 심천면 주민들로부터 진홍운은 칭송을 받았다.이러한 구세군 활동과 더불어 그는 심천면 의용소방대장도 맡았다. 의용소방대는 화재진압을 주목적으로 해 만들어진 민간조직이었다. 그렇게 진홍운은 지역에서 봉사활동을 왕성하게 하는 지역유지였다.경제적으로 여유로웠던 그는 자식들을 두 명이나 유학보냈다. 장남 진호진(1929년생)은 일제강점기 5년제였던 청주중학교를 졸업하고 심천면 초강국민학교에서 1945년부터 교편을 잡았다. 차남 진동하(1934년생)는 6.25 직전 대전사범학교에 재학중이었다.심천국민학교 운동장에 모인 주민들이 함성을 지르며 박수를 쳤다. 진홍운이 한국전쟁 직후인 1950년 7월 27일 심천면 임시인민위원장에 선출되었다. 그가 선출된 데에는 1946년경 남로당(남조선노동당)에 가입한 전력이 작용했다.남로당 활동을 했던 진홍운은 1949년 만들어진 국민보도연맹에 1번 타자로 강제로 가입되었다. 어떤 이유인지는 몰라도 그는 한국전쟁 직후 영동군 영동읍 어서실과 석쟁이에서 학살된 죽음의 대열에서 제외되었다. 그러다가 인민군이 영동을 점령한 인공(인민공화국)시대에 심천면장 격인 인민위원장 감투를 쓰게 된 것이다.그런데 그가 이런 감투를 쓰게 된 것은 단순히 남로당 전력 때문만은 아니다. 앞에서 보았듯이 그는 영동구세군병원에 후원을 하고 심천면 의용소방대장을 한 전력으로 지역에서 좌·우 구분 없이 존경을 받았다.사실 그가 투철한 공산주의자였다면 구세군을 다닐 수 없는 일이었다. 공산주의자는 종교를 '인민의 아편'으로 보았기 때문이다. 그는 부자와 가난한 자가 차별 없이 더불어 사는 세상을 꿈꾸었던 것으로 보인다.하지만 인민위원장이라는 감투는 진홍운이 막연하게 꿈꾸었던 이상사회를 추진하는 직책이 아니었다. 전쟁을 수행하는 데 필요한 행정적인 일 처리를 책임져야만 했다.그는 전쟁 수행 중인 인민군의 지원 활동을 했다. 1950년 8월 3일부터 8월 8일까지 여러 차례 영동군 심천면 창고에 쌓여 있는 정부 보유 양곡 134가마를 인민군과 여맹(여성동맹)에 제공했다. 8월 10일에는 심천면 인민위원회 광장에서 인민군 위안 연회를 벌였다. 8월 12일에는 심천면 부면장 집을 적산(敵産)으로 규정해, 가구와 곡식을 빼앗았다.그런데 지역주민들의 원성을 살 일이 생겼다. 상부에서 내려온 의용군 모집 건이었다. 인민군은 정규군이 부족하자 의용군을 모집했다. 초기의 의용군 모집은 서울·경기 지역에서 학생과 청년들이 자원하기도 했다. 하지만 전선이 낙동강에서 고착화되면서 의용군이란 자원의 성격보다는 강제의 성격이 강했다.누가 전쟁터에서 총알받이를 원하겠는가? 확실한 신념이 있다면 모르겠지만, 대부분의 청년은 의용군을 기피했다. 그 부모들 역시 마찬가지였다. 심천면에 할당된 인원이 19명이었다. 8월 11일 심천면 인민위원회 광장에서 개최된 민주청년동맹(아래 민청) 궐기대회에서 청년 19명이 의용군에 선정되었다(청주지방법원 영동지원, 진홍운 판결문).그 일의 주관은 민청에서 했지만, 인민위원장인 진홍운의 책임이 없다고 볼 수는 없는 일이었다. 그런데 그 19명의 청년 가운데는 16세의 진동하가 있었다. 진홍운의 차남이었다. 진동하가 자원한 일이기는 하지만 아버지 진홍운은 아들을 만류할 수가 없었다. 남의 자식을 전쟁터로 보내면서 자기 자식을 안 보낼 수는 없기 때문이었다.진홍운이 인민위원회 일을 보는 동안, 가족은 진홍운의 고향으로 피난했다. 진홍운의 아내와 아들 진호진, 며느리 홍양임(1931년생)이다. 진호진은 6.25 이후 학교가 문을 닫자 생계가 막막했다. 그때 초강초등학교 교장의 권유를 받았다. 군에 입대하라는 것. 그는 교장의 권유를 받아들여 1950년 8월 해병대에 입대했다.후퇴했던 군경이 수복된 후 진홍운은 '부역죄'로 검거되었다. 청주지방법원 영동지원에서 재판을 받은 그는 1950년 12월 31일 징역 15년 형을 받았다. 실제 한 일보다 과한 징역형이긴 하지만 어쩔 수 없는 일이었다. 그는 1951년 1월 12일 대구형무소로 이감되었다.시어머니의 물음에 며느리 홍양임이 답했다.편지에는 어마어마한 내용이 담겨 있었다. 다급한 일이 있으니 돈을 갖고 오라는 것이었다. 그런데 그 돈의 규모가 집을 팔아야 할 정도였다. 내용은 모르지만 남편을 살리기 위해서 안복순은 집을 팔았다.거액의 돈을 들고 안복순이 대구형무소로 갔다. 면회를 하기 전에 표문(정문)에서 면회 신청을 했다. 그곳에는 어떤 형무관이 대기하고 있었다. 안복순이 갖고 온 돈을 받기 위해서다. 거의 기다시피 나온 진홍운은 성한 사람이 아니었다. 뼈만 남은 상태였다. 진홍운은 끊임없이 기침을 해댔다.홍양임이 면회를 갖다온 지 몇 개월이 지나 대구형무소에서 다시 편지가 왔다. 형집행 정지로 출옥하니 데려가라는 것이었다. 안복순은 남편이 완전히 석방되는 줄로 알고 엉덩춤을 추며 형무소로 갔다. 1952년 3월 22일이었다.그런데 그것은 석방이 아니었다. 폐렴으로 죽기 직전의 상황이니 임시로 형을 집행 정지시켜 출옥시키는 것이었다. 축 늘어진 남편을 부축해 심천행 기차에 올랐다. 심천역에 도착했을 때 진홍운은 거동 자체가 불가능했다. 그래서 심천에서 소 구루마를 빌렸다. 그 위에 진홍운이 누웠다. 진홍운의 생가인 옥천군 청성면 묘금리까지는 10리(4km) 길이었다.지난번 면회 가서 건넨 돈을 형무소에서 꿀꺽 한 것이었다.그렇게 일시적으로 풀려난 그는 한 달 만에 사망했다. 1952년 4월이었다. 결국 그는 고문 후유증과 폐렴으로 목숨을 잃었다.해병대에서 제대한 진호진에게 청천벽력의 소식이 기다리고 있었다. 아버지의 죽음이었다. 아버지가 형집행 정지로 출옥해 심천에서 소 구루마를 타고 청성면 묘금리로 갔다는 이야기에 눈앞이 뿌얘졌다.제대 후 바로 복직이 되지 않았다. 일종의 연좌제였다. 아버지가 부역죄로 15년 형을 받았기 때문이었다. 천형(天刑)을 짊어진 진호진은 시골에서 묵묵히 농사일에 전념했고 장날에는 엿을 만들어 팔기도 했다.그러다가 1956년 가을에 지인(학교 교장)의 소개로 영동군 양강국민학교 산막분교에서 교사로 근무할 수 있었다. 그런데 그 자리는 정교사가 아닌 준교사였다. 6.25 전 5년간 정교사로 근무했는데도 말이다.그는 이후 영동군 학산, 양산, 이수국민학교에 재직했다. 특히 학산과 양산초등학교에서 재직하는 6년 동안 오롯이 6학년 담임을 맡았다. 당시에는 중학교 진학이 시험제였다. 그는 누구보다 열정적으로 제자들을 가르쳐 중학교에 많은 제자들을 입학시켰다.그런데 다시 한 번 인생의 먹구름이 기다리고 있었다. 1972년 박정희 정권의 유신체제 직전이었다. 신원조회(연좌제)로 인해 계속 교직에 있기가 힘들어 결국 사직할 수밖에 없었다. 20년 전에 죽은 아버지의 6.25 때 행적이 아들의 삶을 옥죄게 했다.진호진은 1972년 4월부터 1979년 1월까지 서울의 종이재생공장에서 일해야 했다. 삼원제지 공장으로 동서와 처형 내외가 운영하는 공장이었다. 이곳에서 진호진은 공장 경비를 섰고, 아내 홍양임은 함바집을 운영했다. 직원들의 하루 세끼 식사를 책임진 것이다.묵묵히 종이재생공장에서 일하면서도 진호진의 마음속에는 늘 아이들을 가르치는 교사의 꿈이 있었다. 그러던 찰나에 서울시교육청에서 교사재임용 채용시험이 있었다. 4:1의 경쟁률을 뚫고 합격했다. 1980년 신도국민학교에 발령이 나서 1994년 갈현국민학교에서 정년퇴직을 맞이했다.정년퇴직 후 등산과 붓글씨로 소일하면서 세월을 보냈다. 추도일 때마다 아버지로부터 할아버지의 억울한 죽음을 들은 진방주는 아버지 진호진에게 "아버지가 겪은 역사를 기록해 보세요"라고 권했다. 하지만 아버지는 고개를 저었다.자신의 역사를 기록하면 당연히 아버지 진홍운의 억울한 죽음과 연좌제에 의한 자신의 피해를 쓸 수밖에 없었기 때문이다. 수십 년 간 가슴 한 켠에 또아리를 틀은 마음의 상처가 덧나는 것이 무서웠다.김대중 정부 들어서 진방주는 아버지에게 금강산 구경과 이산가족 찾기 운동에 삼촌 진동하를 신청해보면 어떨지 물었다. 하지만 진호진은 고개를 완강히 저었다. 그만큼 그가 겪은 전쟁의 상처는 크고 깊었다.