'조정대회, 산업·문화 교류'... 세계 대학생들 울산으로

8월 20일 오후 7시 울산 중구 동천체육관에서는 김두겸 울산시장을 비롯해 150여 명의 선수단과 4000여 명의 시민들이 참석한 가운데 '2025 울산 세계명문대학 조정 페스티벌' 개막식이 열린다.



행사는 오후 6시 30분에 마련된 식전 카이크루, 울산대 기린응원단의 공연을 시작으로 공식 행사인 선수단 입장, 단추 누름 의식(버튼 터치), 축하 공연 등으로 진행된다. 공식 행사가 끝난 오후 7시 40분 개막 축하 공연에는 케이팝(K-POP) 콘서트가 열린다. 이날 공연에는 박지현, 라포엠(LA POEM), 노라조, 트리플에스(tripleS) 등이 출연한다.



본격적인 조정 경기는 다섯째 날인 8월 23일부터 24일까지 태화교와 번영교 사이 800m 구간에서 진행된다. 23일은 혼성 에이트(8+), 남자 포어(4+), 여자 포어(4+) 예선, 혼성 에이트(8+) 패자부활전이 열리고, 24일에는 남자 포어(4+)와 여자 포어(4+) 결승전과 패자부활전, 순위전, 혼성 에이트(8+) 결승전과 순위전이 이어질 예정이다. 23일과 24일 경기 기간 동안 태화강 행사장 일원에서는 세계 명문대학 홍보관과 시민 조정 체험 구역(존) 등도 함께 운영된다.



이 외에도 19일 참가자 환영음악회 및 국제 교류의 밤, 21일 울산 주요 산업체 탐방 및 고래바다여행선 투어, 22일 청소년 대상 세계 명문대 학생 상담(멘토링) 프로그램, 24일 폐막 행사 및 환송만찬 등이 마련돼 있다.



아울러 이번 축제와 함께 '제3회 울산광역시장배 조정대회'도 23일부터 24일까지 태화강 일원에서 생활체육인 등 17개 팀이 참여해 경기를 펼칠 예정이다.