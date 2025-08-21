전방입소 반대 분신한 이재호 열사

큰사진보기 ▲송원고 내 이재호 열사 추모비. ⓒ 광주드림 관련사진보기

큰사진보기 ▲1986년 진실을 알렸던 유인물문익환 목사님이 발행인이였던 '민중의 소리'는 당시 진실의 전파자 역할을 했다. 1986년(1988년은 잘못 인쇄된 듯)5월 25일 발행된 유인물에는 김세진. 이재호 열사의 분신. 문익환 목사님의 구속 등 급박한 정세를 고스란히 담고 있다. ⓒ 안호덕 관련사진보기

이제 우리 2학년 학우들의 전방입소 훈련이 다가오고 있다. 양키들은 한민족을 자신들의 용병으로 전락시킬 목적으로 우리에게 용병교육을 강요하고 있다. 민족통일과 민족수호의 당위 앞에 민족분단과 전쟁도발 책동 주범, 미제의 한반도에서의 철수와 민족군부대로서의 자기정립을 위한 매국노 용병대장들의 처단이 전제되지 않는 전방교육은 냉철한 지성과 불타는 조국애를 바탕으로 전면 거부한다.

이의 거부는 민족, 민중과 함께하는 대학으로 대학문화 창조의 주체로서의 대학인으로 자기 정립하기 위해 모든 제국주의와 지배자의 이해를 배격하는 우리의 창조적 노력으로 재정립될 것이다. 이상의 제 내용들의 정확한 실천과 투쟁을 위해 총학생회장을 위원장으로 총학생회 기획부장 반제자주화 반파쇼민주화투위 반전반핵투위장을 부위원장으로 하는 '전방업소훈련 전면 거부 및 한반도 미제 군사기지화 결사지지를 위한 특별 위원회'를 결성함을 공고한다.

민중과 민중을 압살하는 반동의 무리들의 씨를 말리는 투쟁에 이 한목숨 폭탄으로 산화하기를 다짐하자.

신명한 민족민중해방의 부름 앞에 엄숙히 제단을 마련하자.

그리하여 가슴 벅찬 조국해방의 건설현장의 주체가 되자.

우리의 주장

- 민족통일 가로막는 미 제국주의 축출하자.

- 민족통일 가로막는 미제 군사기지화 결사반대.

- 한미 연합사령부 해체하고 주한 미군 철수하라.

- 휴전협정 폐기하고, 평화협정 체결하라.

- 양키의 용병대장 박희도는 자폭하라.

- 양키의 노예교육 전면 거부하고 교육학문 사상의 자유 쟁취하자.

- 양키의 용병교육 전방입소 결사반대.

- 교육 사상 학문의 자유를 억압하는 국보법을 철폐하라.

- 식민 노예 교육 철폐하고 민족대학 쟁취하자.

1986년 4월 16일

서울대학교 전방입소 훈련 전면 거부 및 한반도 미제 군사기지와 결사 저지를 위한 특별위원회

덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 민족민주열사 열전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

이재호 열사는 1964년 12월 29일 전남 광주시 북구 용두동에서 태어났다. 고등학생 때 5.18민주화운동을 겪었다. 그리고 1983년 서울대학교 사회과학대학 정치학과에 입학했다. 3학년 때부터 본격적으로 학생운동에 참여, 당시 사회적 큰 이슈인 전방입소 반대운동에 나서고, 반전반핵 평화옹호투쟁위원회 위원장을 맡았다.이재호 열사는 광주민주화운동으로 수많은 시민이 처절하게 학살당하자, 한국의 전시작전 지휘권을 장악한 미국의 책임이 컸다는 인식으로 반미운동을 전개했다. 대학생들의 전방 입소를 미국의 용병교육이라 규정하면서 이를 반대하였다.이재호 열사는 전방입소거부특위의 부위원장의 위치에서 4월 28일 서울대학교 중앙도서관에서 농성을 벌일 계획이었으나 학교 당국이 문을 닫아걸자 서울대학교 연건캠퍼스 도서관으로 농성 장소를 바꿨다. 이것도 27일 경찰의 압력으로 해산되고 말았다.그렇다고 중단할 수 없었다. 4월 28일 500여 명의 학생이 신림 4거리에 모였다. 그리고 사전에 약조한대로 김세진 열사와 함께 근처의 건물 옥상으로 올라가 준비한 유인물을 살포하고 "양키의 용병교육 전방입소 결사반대!"라고 외쳤다.이후의 상황은 앞장의 김세진 열사와 같다. 그리고 이재호 열사는 분신 한 달 후인 5월 26일 눈을 감았다. 향년 21세였다. 이재호 열사는 집안 선산에 안장되었다가 1994년 광주 망월동 묘역으로 옮겨졌으며 1988년에 '김세진 이재호열사 추모사업회'가 구성되었으며 2001년에는 민주화운동 관련자로 인정받았다.이재호·김세진 열사 등 특별위원회가 마련한 <양키의 용병교육 전방입소 교육 결사반대 성명서>중 후반부이다.