전방입소 반대 분신한 김세진 열사

큰사진보기 ▲1986년 진실을 알렸던 유인물문익환 목사님이 발행인이였던 '민중의 소리'는 당시 진실의 전파자 역할을 했다. 1986년(1988년은 잘못 인쇄된 듯)5월 25일 발행된 유인물에는 김세진. 이재호 열사의 분신. 문익환 목사님의 구속 등 급박한 정세를 고스란히 담고 있다. ⓒ 안호덕 관련사진보기

아버지 어머니

걱정을 끼쳐드려 죄송합니다. 용서해 주십시오.

이제 저는 정말 저의 본심을 적고자 합니다. 그동안 부모님께 대했던 태도는 저의 참 마음이 아니었습니다.

제 생각을 이야기 했을 때 부모님께서 행하실 반대와 방해가 두려워 일부러 피하고, 괜히 신경질적인 반응을 보이게 됐습니다.

대학에 들어와 저는 인간과 세계에 대해 고민을 했습니다.

눈앞에서 개 패듯이 끌려가는 선배와 동료를 바라보며 저는 우리의 역사와 사회에 대한 고민으로 밤을 새웠습니다.

그리고 저는 알았습니다.

이 땅의 가난의 원흉은, 뼈 아픈 분단의 창출자는, 암살되는 자유의 원인은 바로 이 땅을 억압하고 자신의 대소 군사기지화, 신식민지화시킨 미제국주의이며, 그 대리통치 세력인 군사파쇼라는 것을.

저의 대학생활은 인간의 해방과 민중의 해방, 그리고 민족의 해방을 위한 끊임없는 고민의 과정이었으며, 그것의 쟁취를 위한 투쟁의 과정이었습니다.

광주에서의 2,000명의 학살은 무엇을 의미합니까?

군사지휘권을 가진 미국이 병력이동을 허락하지 않았으면 파쇼는 결코 공수부대를 투여할 수 없었을 것입니다.

현재의 개헌공방은 또 무엇입니까?

민중의 혁명적 운동을 개량화시키고, 국민을 허수아비로 기만, 우롱한 채 미제의 지원 아래 진정한 민중의 권력이 아니라 예속 대리 통치세력으로서의 보수대연합을 획책하는 것입니다.

국민이 신민당을 지지하는 것이 아님을 아버지, 어머니도 잘 아시지 않습니까?

민중은 바로 자신의 권력을 원합니다. 그리고 끝내는 권력을 쟁취할 것입니다.

그것이 역사의 합법칙성이고, 인간존재의 합목적성입니다.

저의 행위는 한 순간의 영웅심이나, 학생 회장이라는 것 때문에 억지로 한 것이 결코 아닙니다.

대학 들어와서 읽은 수백 권의 책과 객관적 조국의 현실을 바라보며, 고뇌하며 오랜 시간 고민하여 얻은 결론입니다.

아버지, 어머니

저를 믿어주십시오.

이 글을 받을 때쯤이면 이미 알게 되실 일을 준비하기 위해 무척 피곤한 생활을 하면서도 저는 아주 행복합니다. 돌이켜 보면 아주 피곤하고, 힘들고 바쁘게 보낸 3년 2개월여의 대학생활이지만, 저는 저의 기득권이 포기되고 구속이 되더라도 조금도 후회스럽지 않습니다.

이 땅의 진정한 해방을 위해 교도소 안에서도 고민하고, 나와서도 변혁해방운동에 이 몸을 바칠 것입니다.

충격이 크시겠지만, 걱정하지 마십시오. 저는 아주 여유있는 마음 상태입니다.

그리고 이 일을 주도하면서도 아주 열심히 싸울 것이고 성실히 고민할 것입니다.

경찰에게는 이번 주 수요일부터 쭉 집에 들어가지 않은 것으로 이야기해주세요.(그건에는 계속 집에서 학교를 다닌 것으로 해주세요).

수면의 부족과 시간의 부족으로 저의 생각을 차분히 정리해서 글로 적을 여유가 없습니다.

그러나 다만 저는 해방된 주체로서 스스로 선택한 길이고, 이번 일은 저 스스로가 주동적으로 만든 일임을 말씀드리고 싶습니다. 구치소로 이송되면 다시 편지 드리겠습니다(그전에 면회가 가능하겠지요).

이해해 주십시오.

사랑합니다. 아버지, 어머니.

해방된 조국의 땅에서 자랑스러운 아들임을 가슴 뿌듯하게 느낄 때가 반드시 올 것을 믿습니다.

그리고 저는 저의 투쟁 속에서 그 날을 앞당길 것입니다.

1986. 4. 26.

덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 민족민주열사 열전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

김세진 열사는 1965년 12월 20일 충북 충주시에서 태어나 경복고등학교를 거쳐 서울대학교 자연계열에 합격했다. 자연대 학생회장 및 미생물학과 학회장과 자연대학 회장, 단과대학 학생회장단 대표를 지내면서 반전운동과 반핵운동 등을 주도했다.1986년 상반기 대학가의 핵심 이슈 중의 하나는 전방입소 반대투쟁이었다. 전두환 정권이 학생운동 주도자들을 끌어다가 입소시키면서 학생들이 여기에 반발한 것이다. 이 해 4월 28일 당시 2학년생을 대상으로 한 전방입소 교육에 반대하던 서울대생 400여 명은 신림 4거리에서 연좌농성을 벌였다.학생들은 전날 의과대학 연건캠퍼스 농성이 좌절되고 26일 아침 학교 교문이 폐쇄되자 이에 항의하며 전방입소 반대투쟁을 벌인 것이다. 김 열사는 연좌농성이 시작된 지 2~3분 후인 오전 9시 30분경 부근 서원예식장 옆 3층 건물 옥상에 올라가 당시 서울대 자연대 학생회장이던 이재호 열사와 함께 유인물을 뿌리고 "반전 반핵 양키 고홈"과 "미제의 용병교육 전방입소 결사반대" 등의 구호를 외쳤다. 두 사람은 몸에 시너를 뿌리고 경찰이 접근하지 못하도록 경고하였다.경찰이 이를 무시하고 강제 진압하러 접근하자 두 열사는 자신들의 몸에 불을 붙였고 순식간에 몸이 화염에 덮였다. 이런 속에서도 두 열사는 "전방입소 반대! 민주주의 만세!" 구호를 외쳤다. 9시 30분경 두 열사는 신림 4거리 양지병원을 거쳐 한강성심병원으로 이송되어 치료를 받았으나 몸은 60% 이상이 3도 화상을 입어 생명이 경각에 달렸다. 4월 29일 경찰이 한강성심병원 주변을 포위하고 출입을 통제했다. 이에 서울대 정치학과 학부생과 대학원생들이 강하게 비판하면서 연좌농성을 벌였다.김세진 열사는 극심한 고통에 신음하다가 혼수상태에 빠졌고 5월 3일 오후 5시 30분경 눈을 감았다. 21세의 꽃다운 나이였다. 시신은 광주시 오포면 판교공원묘지에 안장되었다가 2014년 이천 민주공원묘지로 이장되었다. 그와 이재호 열사를 기리는 추모비가 서울대학교 중앙도서관 옆 잔디밭에 세워지고, 두 열사를 함께 기리는 추모사업회가 구성되었다. 2001년 민주화운동 관련자로 인정되었다.김세진 열사가 분신하기 전 부모님께 쓴 <마지막 편지>이다.