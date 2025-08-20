법의 언어로 푸는 '신재생 에너지 갈등 특별세미나' 개최

큰사진보기 ▲'신재생 에너지 정책의 갈등해소 및 발전을 위한 세미나' 포스터 ⓒ 가국일 관련사진보기

"신재생 에너지 사업은 단순히 경제적 이해의 문제가 아니라, 지역의 삶과 미래 세대의 환경이 함께 걸린 중대한 과제다. 법은 갈등을 조정하는 동시에, 지속가능한 발전의 방향을 제시할 수 있어야 한다. 이번에 진행되는 자리에서 제기되는 논의가 갈등을 넘어 협력으로 나아가는 길잡이가 되기를 바란다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천투데이와 충남도청에도 실립니다.

오는 8월 29일 오후 2시, 서산문화회관 소공연장에서 신재생 에너지 정책을 둘러싼 사회적 갈등을 화두로 삼은 특별한 세미나가 열린다. 주최는 사단법인 법과 역사학회, 후원은 한국공공정책 평가협회 충남지회다.법과 역사는 늘 사회와 함께 숨 쉬어왔다. 법이 사회의 질서를 세운다면, 역사는 그 법이 어떤 과정을 거쳐 생겨나고 사라졌는지를 기록한다. 법과 역사학회는 이러한 흐름을 학문적으로 풀어내기 위해 법제처에 등록된 연구 단체다.세미나는 최용전 대진대학교 교수가 전체 진행을 맡는다.첫 번째 발표는 '신재생 에너지 정책하에서 태양광 발전을 위한 법적 문제점 및 개선방안'을 주제로 열린다. 좌장은 나달숙 백석대학교 교수가, 발표는 이재삼 가천대학교 교수가 맡으며, 토론에는 임재관 충남지회장과 최용전 교수가 함께한다.이어지는 두 번째 발표 주제는 '신재생에너지 사업에서 발생하는 갈등해소를 위한 법적 과제'다. 발표자는 학회장 가국일 교수이며, 임재관 지회장이 좌장을 맡는다. 토론자로는 나달숙 교수와 고용식 신성대학교 교수가 참여해 현실적 대안을 모색한다.세미나 후반부에는 정훈진 법학박사(전 대전지방변호사회 회장)가 총평을 맡아 자유토론과 함께 현장의 목소리를 종합할 예정이다. 마지막으로 가국일 학회장이 폐회를 선언하며 세미나는 마무리된다.신재생 에너지 사업은 환경과 경제, 지역사회와 중앙정부 등 여러 이해관계가 얽히며 첨예한 갈등을 빚고 있다. 그러나 이번 세미나는 갈등을 극복하고 협력의 길로 나아가기 위한 학문적 모색이라는 점에서 의미가 크다.가국일 학회장은 이번 세미나 개최와 관련해 이렇게 말했다.법과 역사학회는 이번 세미나가 참석자 모두의 사유 지평을 확장시키는 계기가 되기를 바라고 있다. 무엇보다 지역 사회와 학계가 함께하는 자리가 서산에서 마련됐다는 점에서, 충남 지역의 신재생 에너지 담론에 새로운 불씨가 될 것으로 기대된다.