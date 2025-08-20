온실가스 배출, 3년 연속 줄었다

큰사진보기 ▲최민지 온실가스종합정보센터장이 20일 오전 정부세종청사에서 '2024년도 국가 온실가스 잠정 배출량'을 발표하고 있다. ⓒ 유창재 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가 온실가스 총배출량 추이 ⓒ 온실가스종합정보센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022~2024년 발전원별 발전비중과 발전원별 설비용량. ⓒ 온실가스종합정보센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022~2024 자동차누적등록대수와 자동차연료소비량 ⓒ 온실가스종합정보센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲1996 IPCC 지침 기준 국가 온실가스 배출량 ⓒ 온실가스종합정보센터 관련사진보기

지난해 우리나라 온실가스 배출량이 6억 9158만 톤으로 잠정 집계됐다. 이는 2023년과 비교해 2%(1419만 톤) 줄어, 지난 2021년 이후 3년 연속 감소 추세를 이어갔다. 재생에너지와 원자력 발전량의 증가로 전체 배출량이 줄어든 것으로 보인다. 다만 일부 업종의 경기회복 요인 등으로 산업 부문 배출량은 소폭 증가했다.환경부 소속 온실가스종합정보센터는 20일 이같은 내용을 담은 '2024년도 국가 온실가스 잠정 배출량'을 발표했다. 잠정 배출량은 국가 온실가스 배출량 통계로 확정되기 전 수치로, 2024년치는 내년 말께 발표된다.최민지 온실가스종합정보센터장은 "'2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)'를 달성하기 위해서는 앞으로 2억 200만 톤을 감축해야 한다"면서 "이는 매년 3.6% 이상의 배출량을 줄여야 하는 수준"이라고 설명했다.이어 "여기에는 탄소 포집·저장·활용 기술을 활용한 온실가스의 제거, 그리고 흡수원, 국제감축 등을 포함해서 총 7500만 톤의 온실가스도 줄여야할 상황"이라면서 "2023년 3월에 수립한 '제1차 탄소중립·녹색성장 기본계획'에 따른 연도별 감축목표(6억 5640만 톤)가 2030년에 가까워질수록 급격히 강화되고 있음을 감안하면, 앞으로 부문별 탈탄소 전환 노력을 더욱 가속화할 필요가 있다"고 덧붙였다.부문별로 살펴보면, 에너지 전환 부문이 2억 1834만 톤으로 전년 대비 5.4% 줄었다. 이는 전기 사용량이 전년보다 1.3% 증가(588.0 → 595.6 TWh(테라와트시))했음에도 석탄 발전량이 9.6% 감소했고, 재생에너지와 원전의 발전량이 각각 8.6%, 4.6% 증가에 따른 것이다.산업 부문은 2억 8590만 톤으로 전년 대비 0.5% 증가했다. 일부 업종의 경기회복으로 생산량이 늘어난 데다 온실가스 원단위(배출량/생산량) 개선 부진 등이 더해지며 배출량이 증가한 것으로 보고 있다. 이에 "온실가스 저감을 위한 적극적인 대응이 시급하다"는 것이 센터 쪽 입장이다.업종별로는 ▲석유화학 업종은 기초유분 생산량이 전년 대비 6.3% 증가하여 배출량 4.4% 증가했다. ▲정유 업종은 석유제품 생산량이 전년 대비 2.4% 증가하여 배출량 6.1% 늘었다. 두 업종의 경우 온실가스 감축 노력의 정도를 의미하는 온실가스 원단위는 악화된 것으로 나타났다.반면 철강과 시멘트 업종은 생산량 감소 등으로 배출량이 감소했다. ▲철강 업종은 조강(가공되지 않은 강철) 생산량이 전년 대비 4.8% 감소한 영향으로 배출량도 0.1% 줄었다. ▲시멘트 업종은 생산량과 배출량이 각각 9.3%, 9.0% 줄었으며, 두 업종 모두 온실가스 원단위 개선 효과는 나타나지 않았다. ▲반도체·디스플레이 업종은 공정에서 사용되는 불화가스 감축시설 운영 확대 등으로 배출량이 감소한 것으로 파악됐다.이산화탄소(CO2)의 1백 배~1만 배 이상의 온난화 효과가 있는 냉장·냉방기기용 냉매가스, 발포제 등으로 주로 사용되는 수소불화탄소(HFCs) 배출량은 전년보다 4.8% 증가했다. 지난해 건물 부문의 배출량은 4359만 톤이었다. 평균기온의 상승(13.7 → 14.5℃)과 난방도일(일평균기온과 난방 기준온도(18℃)의 차이를 누적한 값) 감소로 도시가스 소비가 2.5% 줄며 전년 대비 2.8% 감소했다.그러나 건물에너지사용량통계에 따르면, 건물 부문에서 에너지 총사용량(전기와 열 포함)은 오히려 전년 대비 3.9% 증가했다. 결국 발전 수요 증가에 상당 부문 기여했다는 분석이다. 또 건물의 단위 면적당 에너지 총사용량도 증가함에 따라 에너지 수요 관리와 효율을 높이기 위한 지속적인 노력이 필요하다는 지적이다.수송 부문 배출량은 9746만 톤이었다. 경유차가 4.2% 줄었으나 전기·수소차 같은 무공해차 보급이 전기차 화재사건 등으로 이전보다 둔화됐고, 휘발유 사용 차량이 다시 증가(휘발유 0.9%, 하이브리드 32.0%)함에 따라 수송 부문은 전년보다 0.4% 감소하는데 그쳤다.농축수산 부문은 2556만 톤으로 벼 재배면적이 1.4% 감소(70만8000 → 69만8000ha)하며 전년 대비 2.7% 줄었다. 폐기물 부문은 1752만 톤으로, 폐기물 매립량이 갈수록 감소하며 전년보다 3.4% 줄었다. 온실가스를 흡수하고 저장하여 총배출량을 줄어들게 하는 흡수량은 4016만 톤으로 전년 대비 1.8% 증가했다. 주요 흡수원인 산림 부문에서 산불 피해면적이 97.4% 대폭 줄었고, 산지전용면적이 10.7% 감소한 결과다.최 센터장은 "지난해 국가 온실가스 잠정배출량을 산정한 결과, 최근 계속 감소한 추세로 나타난 것은 굉장히 긍정적이지만 일정 부분 경기 둔화라든지 평균기온 상승과 같은 외부 요인이 영향을 미쳤다"며 "2030 NDC 이행을 위해서 재생에너지 확대라든지 보다 강도 높은 노력이 필요한 상황인 것을 다시 한번 확인했다"고 말했다.한편, 국가 온실가스 배출량을 확정하는 데까지 2년 정도 걸려 1년여 앞서 잠정치부터 발표한다. 2020년부터 매년 공개하고 있으며, 잠정치와 확정치 간 차이는 최근 0.3∼0.4% 정도로 작다.