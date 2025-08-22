메뉴 건너뛰기

귀여운 '댕댕이' 얼굴에 홀라당, '골든타임'이 지나갑니다





25.08.22 09:46



[개를 위한 개에 대한 이야기] 옆집 할머니 강아지 백구 똘이 교육 이야기

10년 차 반려견 훈련사로서 가장 큰 깨달음은 훈련 기술이 아니라 그들의 이야기에 있었습니다. 보호자와 반려견, 가까이 있지만 잘 알지 못하는 진짜 그들의 이야기를 하려 합니다.
"삼촌~ 뭐 하나만 물어봐도 돼요?"

평소 안면이 있어 한 번씩 인사를 나누던 바로 옆집 주택에 사시는 할머님께서 나에게 말을 걸어오셨다.

"네 그럼요, 말씀하세요~"

"아니, 다른 게 아니라, 진돗개 강아지를 데려오게 됐어요. 강아지 교육하는데 어떻게 하면 될까 해서. 전에 강아지 훈련사 했다고 들은 것 같은데, 어릴 때부터 좀 가르쳐 봤으면 해요."

"오, 좋죠! 음, 제가 지금은 어디 가야 돼서 저녁에 한 번 들를게요. 바로 옆이니까요."

그날 난 매우 놀라기도 하면서 기분이 무척 좋았다. 누군가에겐 평범한 반려견 교육 의뢰일지 모르나, 반려견 문화 자체에 대한 갈증이 큰 나로서는 상징적인 문의였다. 이 얘기를 하려면 내 어릴 적시간으로 돌아가야 한다. 주택이 여러 개 붙고 골목이 언덕과 내리막을 반복하는 도시 동네에 살았던 때로 말이다.

이웃집 할머님의 말씀이 반가웠던 이유


무한대의 가능성을 가진 강아지 시기강아지 시기는 귀여움도 무한대지만, 앞으로 살아가는데 긍정적으로 변할 수 있는 가능성도 무한대인 정말 선물 같은 시기다. ⓒ 최민혁

"아침 먹고 가~"

"다녀오겠습니다!"

아침 먹고 가라는 엄마의 말을 대부분 다녀오겠다는 말로 대체한 나는 아침밥을 명목으로 슈퍼에 들러서 빵과 우유를 사곤 했다. 난 한 번도 그 빵을 내 몫으로 먹어 본 적이 없었다. 그 빵을 조금씩 떼어 동네 개들에게 주면서 등교했기 때문이다. 이미 초등학생 때 개에 대한 책을 40권 넘게 볼 만큼 개를 좋아하다 못해 미쳐 있었던 나였다.

하지만 나는 개를 좋아하는 마음보다 자유가 속박된 개들을 보며 동정심이 더 우선순위에 있었던 것도 같다. 어린 내가 보기에도 그 개들의 몸과 마음은 참 답답해 보였다. 지금은 찾아보기 어려운 장면이지만, 수도권에서 나름 대도시인 수원에서도 내가 어릴 적엔 대문 앞에 묶어 키우는 개들을 흔히 볼 수 있었다.

여름이 되면 그 개들의 주변엔 늘 대소변과 개 냄새가 섞인 특유의 냄새가 선명했고, 어쩔 땐 내가 빵 조각을 떼어주던 개들이 그 냄새만 남긴 채 사라지는 일도 흔해 혼자 슬퍼하곤 했다. 흔히 백구, 누렁이라 불리는 진돗개 혹은 진도 믹스라고 불리는 개들이 가장 많았다. 가끔 주는 고기만으로도 복 받은 삶이라 말했던 그 시대에는 개들을 위한 교육이나 자유는 아득히 멀다 못해 존재하지도 않는 이야기였다. 그 시대를 익히 다 보셨을 할머님께서 강아지 교육을 신청한다는 말이 내게 무척 놀랍고 기쁘게 다가온 것이다.

그 뿐 아니다. 강아지 때 교육을 신청했다는 것은 내게 더 큰 의미를 줬다. 수천 회를 교육해 왔지만 강아지 때 교육이 신청된 경우는 10% 미만이다. 개들의 행동은 자신이 생각하기에 '생존 전략'으로 효율적인 것들을 택한다. 강아지 교육의 필요성을 대부분 느끼지 못하는 이유도 있다. 그 시기 강아지들은 스스로의 몸이 약하다는 걸 알기 때문에 짖거나 공격하거나 고집을 피우는 생존 전략보다는 우호적으로 다가가거나 정지해서 행동하는 경우가 많다. 설령 짖거나 '으르릉' 거리며 성질을 낸다고 해도 대부분 '조그만 게 귀엽다'며 넘기기 일쑤다.

그러나, 이미 그때부터 서서히 시작인 경우가 많다. 1~2살 이후, 성견이 되면서 다양한 본능이 두드러지고, 본래 성격과 올바른 교육 부재로 전문가를 찾게 된다. 1~2살이면 그나마 다행이지만, 사람 나이로 중년인 5~6살을 넘기고, 10살이 넘어서도 교육이 들어오는 경우도 종종 있다. 나이가 들어 교육이 들어올수록 안타까운 마음이 들고, 강아지일수록 반가운 마음이 드는 건 10년 차인 지금도 여전하다.

강아지 때 하는 교육이 압도적으로 시간과 비용, 효과를 따질 것 없이 모두 효율적이기 때문이다. 일명 '퍼피 트레이닝(Puppy training)'. 이 과정에서 강아지는 같이 살아갈 사회가 안전하다는 적응과 함께, 다양한 장소에서 차분히 기다리거나 함께 보폭을 맞춰 걸으며 자연스레 공부한다. 이미 문제 행동이 진행 된 개들은 문제를 직면하고 바꾸는 느낌이 강하지만, 강아지 때는 세상을 소개하는 개념으로 교육을 하기 때문에 놀이처럼 알려줄 수도 있어서 보호자도 반려견도 그 부담이 훨씬 적다.

나는 이 시간을 엄청난 골든 타임이라고 생각한다. 그래서 자주 설파한다. 하지만 위기가 체감 되지 않은 보호자님들은 대부분 강아지들의 귀여운 외모에 그 시간을 많이 쓰게 된다. 그런데 어쩐 일인지 옆집 할머님은 내게 교육을 신청하셨다. 마치 새내기 훈련사가 된 것처럼 설렘을 평소보다 더 가득 안은 채 초인종을 눌렀다.

어릴 적 나와 지금의 나를 만나게 해준 강아지 똘이


공부하는 진돗개 강아지 똘이차분하게 눈을 보는 연습을 하고 있는 똘이. 할머님이 잘 따라한다며 활짝 웃으셨고, 똘이는 칭찬 받아 활짝 웃었다. ⓒ 최민혁

태어난 지 두달 조금 넘었다는, 이제 막 귀가 쫑긋 선 진돗개 백구 강아지 한 마리가 멀뚱 날 쳐다보고 있었다. 10초 내외의 짧은 첫 인상은 의연한 성격보다는 소심해서 행동이 얌전해 보이는 강아지로 보였다. 이름은 똘이였고, 좀 더 구체적인 사연을 들을 수 있었다.

예전에 아무것도 모를 적 진돗개를 한 마리 키웠는데, 평생 산책 한 번 안 시키고 마당에서 키웠다고 하셨다. 아마 내가 어릴 적 빵 쪼가리 떼어 주며 자주 보았던 그런 진돗개들처럼 살았을 것이다. 그땐 다 그래서 그게 맞는 줄 알았고, 그 개도 짖거나 보채거나 하지 않은 의젓한 성격으로 잘 지내서 더더욱 그렇게 하셨다고 했다. 돌이켜보니 아무것도 몰랐고, 미안한 마음이 든다고 하셨다.

같이 사시는 따님이 주도해 강아지를 데려오게 됐는데, 다 같이 잘 키워보고 싶어 가족 분들끼리 합심하셨고, 차분히 나랑 잘 산책하는 내 반려견 꾸롱이를 보고 얘기를 나누다 내가 반려견 훈련사인 걸 알고 계셨던 할머님이 의뢰를 하신 것이다.

너무 잘하셨다고 칭찬을 하느라 목이 탔다. 가족 분들을 칭찬하며 이런저런 얘기하다 보니 옆에서 가만히 보던 똘이가 다가왔다. 가볍게 내 바짓 가랑이를 물어 장난을 치려는 걸 보니 긴장이 풀린 모양이다. 부드럽게 인사해 주자 강아지 특유의 선명한 선홍빛 혓바닥을 내밀며 '헤-' 하고 웃는다.

똘이가 마침 사람 눈을 잘 쳐다보기에, 사람 눈을 차분히 쳐다보는 교육부터 같이 공부해 보았다. 할머님과 가족 분들도 열심히 집중해주시며 굳은 의지를 내보이셨다. 사료는 어떻게 줘야 하고, 평소 건강 관리는 어떻게 해줘야 하는지 등등 평소보다 좀 더 신이 나서 이야기했다. 마치 과거 그 진돗개들이 자유로웠으면 했던 어릴 적 나와 강아지들을 교육 시키고자 하는 현재의 내가 만난 순간 같았다.

세상엔 늘 한 번에 변하는 것은 없다. 그렇기에 부족했던 과거를 무조건 현 시점에서 잘못됐다고 나무랄 수도 없다. 우리는 늘 나아가기 위해 과거와 현재가 마주하는 그 접점 어딘가를 가끔 마주하곤 한다. 내게 그런 순간을 선물해 준 똘이에게 고맙다. 똘이네 가족은 일주일에 한 번씩 나와 만나 천천히 세상을 향해 공부 중이다. 내가 아니어도 어딘가 똘이 같은 강아지들이 있지 않을까? 그럤으면 좋겠다. 앞으로 대한민국에 사는 많은 강아지들이 그럴 것이다. 똘이 덕분에 기분 좋은 희망을 품어본다.

최민혁 (dography)

개들의 이야기를 하고 싶은 반려견 훈련사 '최민혁'입니다. 그저 개가 좋아 평생을 개와 가까워지려 하다보니 훈련사란 직업을 갖게 됐고, 그들의 이야기를 이제야 들을 수 있다고 말하고 싶습니다. 주변에서 흔히 볼 수 있는 반려동물이지만, 우리는 그들을 여전히 오해하고 모르고 있습니다. 개들에게 들은 이야기를 여러분들과 나누고 싶습니다.

