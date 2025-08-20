과천 꿀벌마을 화재 피해 주민 "주거 안정 대책 마련하라"

큰사진보기 ▲지난 9일 과천시청 앞에서 열린 기자회견에서 꿀벌마을 화재 피해 주민이 "철조망과 CCTV 설치 중단"과 "주거 대책 마련"을 촉구하는 손팻말을 들고 하소연 하고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 더브리프AI에도 실립니다.

경기도 과천시 꿀벌마을 화재 피해 주민들이 거주 안정화 대책 마련을 촉구하고 나섰다. 해당 지역은 과천 3기 신도시 개발지구에 포함됐으며 현재 경기주택도시공사(GH) 소유 토지다.이곳에선 지난 3월 22일 발생한 화재로 주거용 비닐하우스 21동이 전소돼 56가구, 67명의 이재민이 발생했다. 과천시는 임시대피소를 일주일간 운영했지만, 피해 주민 대부분이 무허가 거주자라는 이유로 법적 보상에는 한계가 있다는 입장을 보여 왔다.GH 6월 답변에서 "화재 지역 관리·감독 권한은 GH에 있으며, 긴급 주택을 전체 화재민에게 제공하고 싶었지만 GH 소유 주택이 없어 한국토지주택공사(LH) 임대 아파트를 활용할 수밖에 없었다"고 설명했다. 일부 주민들은 LH 임대주택에 입주했지만, 높은 임대료 탓에 장기 거주가 어렵다고 호소하고 있다.이런 가운데 19일 과천시장과 주민 간 간담회가 열렸다. 주민들은 "화재로 집을 잃었다면 입주 시점과 상관없이 모두 화재민으로 인정해야 한다"며 "대집행 전까지만이라도 임시 거처를 보장해 달라"고 요구했다.신계용 과천시장은 "꿀벌마을은 주민등록은 가능해도 정식으로 주거가 허용되는 지역은 아니어서 화재가 나더라도 적법하게 시 차원에서 대책을 세울 수 있는 부분에는 한계가 있다"며 "시가 400여 명 전부를 책임지기는 어렵다"라고 했다.이어 "마지막에 몇십 명 정도만 남게 된다면 시가 나서서 방법을 강구하겠다"라며 "지금은 아직 사업이 시작도 안 된 상황이다. 시작도 안 된 상태에서 화재민 대책을 모두 해달라는 것은 시로서는 한계가 있다"고 덧붙였다.주민들은 또 "철조망과 CCTV 설치는 시가 허가한 것 아니냐"고 따졌으나, 시 관계자는 "해당 부지는 GH 소유로 토지주의 권한이며, 시 승인 대상은 아니다"라고 반박했다. 주민들은 GH가 지난 6월 22일 새벽, 화재로 전소된 꿀벌마을 부지 주변에 주민 동의 없이 철조망을 치고 CCTV 8대를 설치한 것을 문제삼고 있다. GH 관계자는 지난 7월 12일 <경인일보>에 "해당 부지는 과천 공공주택 재개발 지구로 편입됐으며 현재 법적으로 GH 사유지"라면서 "더 이상 불법 건축물인 주거용 비닐하우스를 지어선 안 된다고 주민들을 상대로 수차례 계도했지만 소통이 되지 않았다"고 철조망 설치 배경을 설명했다.과천시 꿀벌마을 화재 피해 주민들은 GH와 과천시가 함께하는 공식 간담회 개최를 요청하며 논의를 이어가기로 했다.