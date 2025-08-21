초4 딸의 생일파티, 조금 어설퍼도 마음은 상쾌합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲포장용기 없이 밖에서 무얼 먹으려면 약간의 준비가 필요하다 ⓒ 이준수 관련사진보기

큰사진보기 ▲집에서 준비할 수 있는 건 최대한 준비하기. 외부 음식은 통에 받아오기. ⓒ 이준수 관련사진보기

큰사진보기 ▲남은 음식은 버리지 않고 포장 용기에 담아 다시 가져왔다. 플라스틱 접시 대신 종이접시를 썼다. ⓒ 이준수 관련사진보기

플라스틱 포장 용기 쓰레기가 싫어서 배달 음식도 안 시켜 먹는 집에 비상이 걸렸다. 초등학교 4학년이 된 큰아이가 태어나 처음으로 친구들을 초대하는 생일 파티를 열어 달라고 부탁한 것이다. 참석 인원은 우리 집 두 자매 포함 총 일곱 명.지금껏 몇 차례 친구 생일 파티에 초대 받아 간 적은 있었지만, 파티를 주관하자고 말한 경우는 없었다. 할아버지, 할머니가 생일 용돈을 주시며 뭘 하고 싶냐는 질문에 아이가 당당히 '생일 파티'라고 대답함으로써, 파티는 물릴 수 없는 행사가 되고 말았다.우리 부부는 고민에 빠졌다. 일단 파티를 하려면 공간이 필요하다. 집 또는 외부 장소. 집에서 하면 비용이 들지 않겠지만 아무래도 무리였다. 혈기 넘치는 초등학생 7명이 자유롭게 머물기에 집은 적당한 장소가 아니었다. 층간 소음을 신경 쓰느라 뛸 수 없고, '케이팝 데몬 헌터스' OST를 빵빵 틀 수도 없다. 더구나 아이들 기준 '노잼'인 우리 집에는 텔레비전과 비디오 게임기도 존재하지 않는다. 점잖은 어른 일곱 명이 모인 티타임과는 전혀 다른 상황이 펼쳐진 것이다.개별 방 형식으로 된 식당을 예약해 볼까 잠깐 고려하다가 접었다. 초등학교 4학년 생일 파티는 코스 요리를 천천히 씹으며 덕담과 미래 계획을 나누는 상견례 자리가 아니다. 아이들의 식사 집중력이 유지되는 시간은 '생일 축하 노래'를 부르며 케이크를 자르고, 피자 몇 조각을 먹는 동안 뿐이다. 길어봐야 20분. 선물 개봉 및 감사 인사 코너를 추가한다고 해도 고작 30분이었다. 식당 이후 별도의 코스 이동이 없으면 도저히 답이 나오지 않았다.결국 우리에게는 세 가지 기준에 부합하는 장소가 필요하다는 사실을 깨닫게 되었다. 식사가 가능할 것, 어린이들이 소리를 내거나 움직여도 괜찮을 것, 실내일 것. 실내라는 조건이 의외일 수 있다. 그러나 여기 강릉은 전국 물난리 속에서도 폭염과 가뭄에 이은 '절수 조치'가 진행되는 곳이다. 도저히 폭염 속에서 행사를 진행할 수는 없다.이런저런 카페와 식당을 수소문 끝에 내린 결론은 대관형 소규모 키즈 카페였다. 2시간 30분을 사용하는데 12만 원 남짓 비용이 들었지만, 현실적으로 파티를 열 수 있는 유일한 공간이었다. 당연히 케이크를 비롯한 음식은 별도.우리 부부는 난감했다. 우리는 쓰레기 나오는 것이 싫어서 텀블러가 없으면 테이크 아웃(포장)을 포기한 적도 많았다. 그런데 파티를 열려면 음식을 죄다 싸가야 한다는 의미가 아닌가. 우리 집은 주말에 나들이를 가면서 도시락을 자주 싸 먹으므로 간단한 요리는 문제가 되지 않는다. 다만 아이가 생일인 만큼 특별하게 요구한 음식이 있었다. 피자(가정식 말고 다양한 토핑이 올라간), 케이크(베이커리 가게 표), 양념 치킨(집에서 튀긴 후라이드 말고).우리는 타협해야만 했다. 피자는 피자 가게에서 받아가기(그나마 종이 상자라 죄책감 덜함), 케이크는 폭죽과 칼 안 받기(집에 있는 것 재활용), 치킨은 냉동 제품을 사서 에어 프라이어에 구운 후 별도 용기에 담아 가기. 대신 나머지 것들은 가급적 집에서 모든 것을 준비해 가기로 했다. 포크부터 생수, 과일까지.티슈 사용을 줄이기 위해 집에 있는 손수건 11장을 동원했다. 손수건은 접시를 담아갈 때 완충재로도 쓰고 식사할 때는 깔개 및 손을 닦는 용도로 사용할 수 있다. 포크는 크기와 모양이 제각각이긴 해도 집에 있는 걸 그대로 사용했다.토마토와 복숭아는 미리 씻고 썰어서 먹기 좋은 형태로 다듬었다. 물통은 커다란 텀블러 세 개를 가득 채워서 넉넉히 준비했다. 다만 아이들은 자신이 원하는 음료를 희망한다는 딸의 강력한 요청에 따라 키즈 카페에서 판매하는 어린이용 주스를 하나씩 따로 사주기로 합의를 보았다.파티 당일인 지난 17일, 아침 에어 프라이어에 양념 치킨을 돌렸다. 혹시 음식이 부족하지 않겠냐는 걱정에 부랴부랴 스테인리스 통을 들고 분식 집에 들러 김밥을 받아왔다. 그러려면 미리 가게에 전화해 통을 들고 갈 테니 따로 포장하지 않으셔도 된다는 말씀을 드리거나, 현장에서 직접 주문을 하는 수밖에 없다. 다소 번거롭지만 그렇게 하지 않고 앱이나 온라인 주문으로 구매하면 항상 포장 쓰레기가 나오게 된다. 쓰레기는 편리함의 결과물이요, 쓰레기 없음은 '운동(우리는 불편함 대신 건강을 위한 움직임이라 부른다)'의 결과물이다.최고 기온이 34도 육박하는 주말, 우리 가족은 양손에 짐을 한가득 안고 '파티용 키즈 카페'에 입장했다. 커다란 마트 장바구니 두 개에는 점심 파티를 위한 모든 준비물이 정교하게 쌓여(?) 있었다. 음식이 섞이거나, 케이크에 충격에 가해지지 않도록 조심스레 준비물을 날랐다. 아침부터 부산스레 움직이느라 땀이 뻘뻘 흘렀지만 마음만은 상쾌했다.혹자는 왜 그렇게까지 해서 무리하게 아이 파티를 열어주냐고 말할 수 있다. 또는 그냥 대관했으면 편하게 한 번쯤 즐기고 오면 되지 완벽하지도 않을 친환경 시도를 하느냐고 고개를 갸웃할 수도 있다. 흠... 모두 합당한 지적이다. 그러나 세상사 모두가 내 뜻대로 깔끔하게 떨어지는 법이 없다.엄마, 아빠가 외부 음식 조달이 필요한 파티를 그다지 좋아하지 않는다고 해서 딸의 취향을 뭉갤 수는 없다. 가족끼리 오붓하게 식사하는 걸 즐기던 딸이 태어나 처음으로 친구를 초대하고 싶다는 의견을 말하면 무리 해서라도 잔치를 준비해주고 싶어진다. 집에서 김밥을 마는 사람도, 잡채까지 푸지게 담아가는 사람도 있겠지만 각자의 사정과 여건에 따라 저마다 자리에서 어느 정도의 타협이 이루어지게 된다.불완전함을 탓하며 아예 처음부터 아무것도 시도하지 않으면 정말 아무것도 바뀌지 않는다. 어설플지언정 어떤 의지를 가지고 할 수 있는 만큼이라도 도전해 보는 것은 일종의 경험이 된다. 막상 해보니 손수건이 생각보다 참 요긴하다던가, 다음에는 피자도 집에서 구워갈 수 있겠다는 아이디어가 생긴다. 그리고 스테인리스 통에 음식을 준비해 가면 파티가 끝난 후 남은 음식을 버리지 않아도 된다는 의외의 발견도 하게 된다.우리 가족은 아이들이 거의 손대지 않은 김밥을 다시 싸서 저녁에 볶음밥으로 해 먹었다. 만일 알루미늄 포일에 싸 온 김밥이었다면 다시 담아갈 방도가 없어 그대로 버렸어야 했을 것이다. 나는 어린이들이 즐거운 날들을 오래 누리길 바란다. 그러려면 어른이 어린이에게 덜 오염된 세상을 물려주어야 한다. 손수건과 텀블러, 포크를 챙겨 다니는 주말이 어색하지 않도록 아이를 키우고 싶다.