광복 80년이 묻는다, 그대들은 어떻게 살 것인가

‘기억을 걷는 시간여행’은 인권·평화·민주주의 가치를 담은 작은 박물관들을 따라 기억과 실천을 기록하는 연재입니다.

큰사진보기 ▲강북구에 위치한 근현대사기념관근현대사기념관에서는 광복 80주년을 맞아 <무너미에 깃든 독립운동가의 숨결> 특별기획전이 열리고 있다. ⓒ 박수정 관련사진보기

큰사진보기 ▲특별기획전<무너미에 깃든 독립운동가의 숨결>강북구 수유동 ‘무너미’ 언덕에 잠들어 계신 15인의 독립운동가들의 삶과 정신을 사진, 유물, 어록 등 다양한 자료로 되살려낸 전시가 진행되고 있다. ⓒ 박수정 관련사진보기

AD

지난 14일, 비가 추적추적 내리던 날 나는 북한산 자락에 자리한 근현대사기념관을 찾았다. 낮은 구름과 빗방울 속에서 기념관 건물은 묵묵히 시대를 증언하는 증인처럼 서 있었다. 이곳은 동학농민운동에서 4·19혁명에 이르기까지, 근현대사의 굵직한 장면들을 기억하고 전하는 공간이다.전시는 개항 이후 제국주의 침탈과 나라 안팎의 위기로부터 시작된다. 일본군의 발길에 짓밟힌 땅, 명성황후 시해라는 충격적 사건, 그리고 을사늑약과 강제조약들… 그 앞에서 민중은 좌절하지 않았다. 동학농민군이 봉기하고, 의병이 일어나고, 지식인들은 계몽운동을 통해 자주적인 길을 모색했다. 전시장 벽면 곳곳에 남겨진 기록과 유물은 '나라를 지켜야 한다'는 절실한 외침을 생생하게 전하고 있었다.이어지는 공간에서는 일제강점기를 견디며 독립을 꿈꾸던 사람들의 발자취가 이어졌다. 전시 영상은 해방을 맞이한 한 아버지와 아들의 시선을 따라가며, 자유와 민주주의의 진정한 의미를 되묻는다. 그러나 곧바로 다가온 분단과 6·25전쟁은 민족 전체에 깊은 상처를 남겼고, 민주공화국을 세우려던 열망은 좌절과 갈등 속에서 흔들려야 했다.전시는 결국, 우리가 살아가는 대한민국이 어떻게 만들어졌는지를 보여준다. 제헌헌법 속 자유와 평등, 민주주의의 가치를 되새기게 하지만 동시에 독재와 부정선거, 그리고 이에 맞선 시민들의 저항을 함께 기억하게 한다. 민주주의는 주어진 것이 아니라 싸워서 지켜낸 것이었음을 전시는 강하게 말해주었다.2층 특별전시실에서는 광복 80주년을 기념하는 <무너미에 깃든 독립운동가의 숨결>이 열리고 있었다. 강북구 수유동 '무너미' 언덕에는 15인의 독립운동가가 잠들어 있다. 이번 전시는 그들의 삶과 정신을 사진, 유물, 어록 등 다양한 자료로 되살려냈다.유묵 한 장, 빛바랜 사진 한 장이 단순한 과거의 흔적이 아니라 오늘을 사는 우리의 어깨를 무겁게 한다. 관람객은 그 앞에서 숙연해질 수밖에 없다. 광복은 단순히 과거의 사건이 아니라, 오늘 우리가 어떻게 살아야 하는지를 묻는 과제임을 절실히 느끼게 된다.근현대사기념관을 나서며 나는 또 한 사람의 이름을 떠올렸다. 전태일. 평화시장에서 "사람답게 살 권리"를 외치며 분신했던 청년. 동학의 농민들, 3·1운동의 민중, 4·19의 학생들, 그리고 전태일까지—시대는 달랐지만 그들의 외침은 결국 한 가지를 향해 있었다. '사람답게 사는 세상'을 만들겠다는 꿈이었다.근현대사기념관은 그 흐름을 이어 기억하게 한다. 그들의 희생이 씨앗이 되어 오늘의 민주공화국이 자라났음을, 그리고 우리가 그 기억을 이어 가꾸지 않는다면 민주주의는 언제든 흔들릴 수 있음을 말해준다.작년, 12·3 계엄 선포로 몇 계절 동안 온 국민이 두려움과 불안 속에 떨었던 시기가 있었다. 그러나 광장은 침묵하지 않았다. 수많은 이들이 촛불을 들고 거리에 나서며 민주주의를 지켜냈고, 그 빛은 결국 어둠을 걷어내는 힘이 되었다. 이른바 '빛의 혁명'은 민주주의가 단지 제도에 머무는 것이 아니라, 시민의 기억과 행동 위에서 다시 태어나고 성장한다는 것을 증명했다.광복 80주년의 해, 근현대사기념관은 과거와 현재를 잇는 다리였다. 그리고 그 다리 위에서 나는, 앞으로 우리가 걸어야 할 길을 다시금 되새길 수 있었다.