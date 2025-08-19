강훈식 "특정 비서관이 인사 영향력? 내가 패싱됐다는 건가?"

큰사진보기 ▲강훈식 대통령 비서실장 기자간담회강훈식 대통령비서실장이 19일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"취임일자를 확실하게 예상할 수 있는 정부는 매우 복받은 정부일 겁니다."

취임 76일을 맞은 강훈식 대통령 비서실장의 소회다.이날 자리는 대통령실이 언론과의 소통을 위해 마련한 대통령실 주요 3실장 기자간담회의 첫 순서였다. 강 실장 이후 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장과의 간담회도 금주 중 이어질 예정이다.모두발언에서 밝힌 강 실장의 위와 같은 소회는 당선되자마자 인수위도 없이 용산 대통령실에 왔을 때 아무 것도 준비돼있지 않았던 황당한 상황을 다시 한번 토로한 것이다.그는 "제 자리에 컴퓨터가 없었고 문서 양식도 없었다"며 "(대통령이) '비상경제TF를 소집하라'고 하면 TF가 누구인지 연락처는 어디에 있는지도 모르는 상황이었다"고 말했다. (TF 구성원들을) 핸드폰으로 검색해서 찾아야 하는 상황이었고, 긴급하게 보충된 사람들로 인사검증을 시작했으나 해당 업무를 하던 국세청 직원이 과로로 쓰러져 새벽에 병원으로 달려갔던 것도 회상했다.지난 6월 4일 당선 직후 이 대통령마저 용산 대통령실을 둘러본 뒤 "지금 용산 사무실로 왔는데 꼭 무덤 같다. 아무도 없다. 필기도구 제공해 줄 직원도 없고, 컴퓨터도 없고, 프린터도 없고 황당무계하다"고 표현한 바 있다.강 실장은 이어 전 정부에 대한 서운함과 불만을 토로했다.그날 저녁 비상경제TF로 경제상황을 점검해보니 특별한 외부의 위기 요인이 없었는데도 작년 2분기부터 금년 1분기까지 거의 1년에 걸쳐 유례없는 마이너스 성장과 제로 성장을 반복하고 있었다는 것.또한 체감 실물경기에 대표적 지표인 소매판매지수가 윤석열 정부 출범 이후 13분기 연속 마이너스를 보이며 망가졌는데 정부는 왜 '건전 재정'이라는 도그마에 빠져 감세정책만 고집했는지 이해할 수 없다는 것이다.강 실장은 또 국가기간산업인 석유화학 업계가 중국발 저가 공세로 한계 상황에 내몰려 있었음에도 "지난 정부는 다른 곳에 정신이 팔려 손놓고 방치한 결과 위기가 가속화됐다"고 질타했다. 그러면서 강 실장은 금융 지원 등 가용한 정부 지원수단을 총동원해서 석유화학 산업이 재도약할 수 있도록 유도하는 계획을 세워놨다고 강조했다.강 실장은 새 정부가 당면한 가장 큰 위기 중 하나로 미국과의 관세협상을 들고 "불확실성이라는 급한 불은 껐다"면서도 "미국과의 끊임없는 협상이 예고되고 있다"고 경고했다. 그러면서 "한미FTA로 0%였던 관세가 15%가 됐다는 것은 기업에게 매우 위기이며, 대미 수출이 적어도 10% 이상은 줄어들 것이라는 국책연구기관의 보고도 있었다"며 국가 경제가 "총체적으로 많이 어렵다"고 호소했다.이어진 기자들과의 일문일답에서 강훈식 실장은 대통령실의 특정 비서관이 인사에 있어 과도한 영향력을 행사한다는 일부 보도에 대해서 "인사위원장은 대통령 비서실장인데, 내가 패싱되고 있다는 것이냐"며 되묻고는 "그런 일은 없다"고 잘라 말했다.그는 "인사위원회는 가동 중이고 적법한 절차와 시스템에 의해 검증되고 있다"며 "측근이나 실세 인사는 없다"고 다시 한번 강조했다.기자가 언급한 '특정 비서관'은 경기도지사 비서관, 국회의원 보좌관 등 이 대통령의 오랜 측근으로 대통령실에서 인사 업무에 참여하고 있는 김현지 총무비서관이다. 김 비서관은 강선우 전 여성가족부 장관 후보가 사퇴하기 전 직접 전화를 걸어 '사퇴해야 할 것 같다'는 뜻을 전한 것으로 알려져있다.강 실장은 여러 현안 가운데, 특별감찰관 임명이 늦어지고 있는 것은 대통령실이 불편하게 생각하기 때문 아니냐는 질문에는 "(감찰관이 생기면) 불편하다고 생각한다, 그런데 그게 특별감찰관의 역할 아니냐"며 "대통령께서 하시겠다고 했고 저희는 그걸 받아들어야 된다"고 단언했다.'노란봉투법'에 대해서는 "피해가거나 늦춰가야 된다고 생각하지 않는다"며 "가야 할 길이라고 인식하고 있다"고 말했다.그는 "산업현장의 대화를 촉진하고 격차를 해소한다는 의미에서 법의 취지가 현실에 반영될 수 있도록 책임감 있게 추진해야 된다고 생각한다"며 오히려 "기업들도 이런 부분에 대해서 조금씩 받아들이는 부분들이 좀 생기고 있다고 알고 있다"고 말했다.이 대통령이 '민감한 쟁점에 대해서는 공론화 과정을 반드시 거치라'고 주문한 것을 두곤 "정치 검찰로 인해 가장 피해를 많이 본 이 대통령이 검찰 개혁은 땜질식으로 여러 번 할 수 있는 문제가 아니라는 인식을 갖고 있다"며 "그런 만큼 신중하고 꼼꼼하게 그리고 정확하게 해야 한다는 것"이라고 말했다. 이 대통령의 숙명인 검찰 개혁을 철저히 하라는 것이지 속도를 조절하란 의미가 아니란 의미로 해석된다. 그러면서 강 실장은 "공론화 작업은 김민석 국무총리가 국회와 잘 상의해주실 거라고 생각한다"고 말했다.강 실장은 산업 현장 사망사고를 줄일 정부 차원의 개혁안이 있냐는 질문에는 "노동부장관이 주축이 돼서 산업부, 중기벤처부 등 전체 부서를 아울러 해당 법률 문제부터 해당 부처의 입장을 다 취합해서 제도적 개혁안을 발표할 예정으로 알고 있다"고 말했다.지지율 하락 추세에 대해서는 "지지율이 좀 올랐다고 자만하지도 않겠지만 떨어졌다고 해서 위축되지도 않겠다"며 "그럼에도 떨어진 부분에 대해 겸허하게 받아들이고 더 잘할 수 있는 방법들을 고민하겠다"고 말했다.대야 관계는 "여야가 하는 일들에 대해 일일이 평하는 것은 적절치 않다"면서도 "대통령실은 여야를 하나로 묶어 어려운 경제 위기 속에서 긍정적 에너지를 만들어낼 수 있도록 최대한 힘을 만들어내는 데 집중하겠다"고 말했다.강 실장은 부동산 정책에 대한 정부의 입장에 대해 "6월 27일 대출규제 조치 이후 거래량이 크게 감소된 것은 사실"이라면서도 "그러나 아직 상승 추세가 보이는 것도 사실인만큼 시장 동향을 면밀히 보면서 모니터링하겠다"는 조심스런 입장을 보였다.