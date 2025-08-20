익모초 만들어 먹다 울컥, 쓴 맛 때문이 아닙니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲익모초차제가 만든 익모초 차 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲밭둑에 서 자주색 꽃을 피운 익모초밭둑에 서 자주색 꽃을 피운 익모초 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲채취해 온 익모초채취해 온 익모초 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲베란다에 말린 익모초베란다에 말린 익모초 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

[익모초 차 만들기]

-익모초를 채취해 생 줄기를 잘라 햇볕에 바짝 말려줍니다.

- 익모초가 바짝 마르면 잘게 잘라 밀봉해 서늘한 곳에 보관합니다.

[익모초 차 끓이기]

- 건초한 익모초를 세척해 물기를 제거해 줍니다.

- 세척한 익모초를 냄비에 넣고 강한 불로 끓여 줍니다.

- 한번 끓어오르면 약한 불로 15분~20분간 달여 줍니다.

8월에 밭에 가면 풀이 무성하게 자라 있습니다. 밭에 있는 풀도 손질을 못 하는데, 밭둑에 있는 풀은 바라만 볼 뿐입니다. 무성한 풀 속에 자주색으로 총총히 핀 꽃이 눈에 들어와 가까이 가 보니, 익모초꽃입니다.꽃이 피기 전에는 잘 모르겠더니, 꽃이 피어서야 익모초라는 것을 알았습니다. 밭에서 햇살을 그대로 받으며 일하면 더위를 먹게 되는데, 더위를 완화하는 약초라 채취해 왔습니다. 익모초가 의외로 향이 좋아 기분을 좋게 합니다. 어린 시절 시골 마을에서 자라며 많이 보았던 익모초.교통수단이 발달하지 않아 병원 문턱이 높게만 느껴지던 시절, 익모초는 민간요법으로 귀한 약재였습니다. 우리 집에도 앞마당과 밭에 서 있던 익모초, 배가 아프다고 하면 어머니는 익모초 잎을 돌절구에 빻아 즙을 만들어 주셨습니다. 익모초 즙을 한가득 담아 주시면서 쉬지 말고 쭉 들이키라고 하십니다.익모초 즙이 얼마나 쓴지 처음에 몇 모금 마시고는 "써서 못 마시겠다"고 하면 "쓴 게 약이다" 참고 마시라고 주시던 익모초즙이었습니다. 어린 시절 배만 아프면 익모초 즙을 만들어 주시던 어머니의 사랑에 잠시 울컥해집니다. 익모초는 동의보감에 "어혈을 없애고 새 피를 만들며, 산후의 모든 질병을 치료한다"라고 기록되어 있습니다. 생 익모초는 더위를 물리치고 해독해 주는 효능이 있다고 합니다.쓴맛을 싫어하면 꿀이나 설탕을 추가해 드시면 됩니다. 내가 만든 익모초 차를 어린 시절 추억과 같이 마시니, 좋습니다. 여성에게 좋고, 더위에 좋은 익모초 차 드셔 보시는 것도 건강에 좋을 듯합니다.