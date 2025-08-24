매일 지하철 첫 차 끝칸에 타는 어르신의 울컥한 다짐

복지관에서 어르신들과 <내 인생 풀면 책 한 권>이라는 글쓰기 수업을 합니다. 수업 이야기를 연재하고 있어요.

큰사진보기 ▲빼곡하게 글을 써오신 어르신 ⓒ 최은영 관련사진보기

"지난주에는 시간을 보면서 내 차례까지 안 오겠구나 하고 안심했는데 오늘은 시간이 남아서 불안했어요. 혹시 나 시키면 어쩌나, 나 아무것도 안 해서 선생님한테 맨날 미안해요."

나는 아침마다 A공원으로 산책을 나간다. 맨날 아프니 맨날 움직이기 싫다. 날짜를 정해놓고 그 다음부터 안 아프다고 하면 즐겁게 기다리겠는데 기약없이 아프니 한없이 우울하다.



산책마저 안 하면 어쩌나 싶어 첫 차 타고 맨날 간다. 그 공원에 가려면 지하철 제일 끝칸에 탄다. 매일 첫 차 끝 칸에 타면 나같은 노인들을 본다. 아는 사이는 아니지만 같이 공원에 간 적이 많아서 얼굴이 눈에 익었다.



그러다 안 보이는 사람이 생기면 궁금해진다. 궁금한 사람이 되면 만나지 못한다. 나는 궁금한 사람이 되고 싶지 않다. 그래서 오늘도 또 새벽 산책을 나간다.

큰사진보기 ▲나는 궁금한 사람이 되고 싶지 않다. 그래서 오늘도 또 새벽 산책을 나간다. ⓒ sobalc on Unsplash 관련사진보기

"아무것도 안 써오셔도 절대 미안해하지 마시고요. 우리반에서 그저 끝까지 안 궁금한 사람이 되어주세요."

