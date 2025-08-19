'폭염에...' 울산 동구의 드론 활용한 '현장형 재난홍보'

큰사진보기 ▲울산 동구가 일산해수욕장에서 드론과 AI(인공지능)기술을 접목한 이색적인 '현장형 재난홍보'를 하고 있다. ⓒ 울산 동구 제공 관련사진보기

울산 동구가 드론을 활용해 주전·성끝마을 일대 경작지 등 장시간 고온 노출로 온열질환 발생 가능성이 큰 지역에서 집중적으로 안전 홍보 활동을 진행중이다.

폭염이 지속되자 시민들의 휴대전화에는 하루에도 여러번 '물놀이 안전수칙' 안내 문자가 온다. 이 가운데 울산 동구가 물놀이 사고 예방을 위해 드론과 AI(인공지능)기술을 접목한 이색적인 '현장형 재난 홍보'를 하면서 눈길을 끈다.폭염특보 기간 매일 드론을 띄워 '폭염 시 행동 요령, 물놀이 안전 수칙' 등 현장 상황에 맞게 실시간 피서객에게 안내를 하고 있는 것. 이는 기존 전광판·음성 시스템 중심의 홍보를 넘어 드론을 활용한 이동식 대시민 안전 메시지 전달 방식이다.홍보에는 직원 4명과 드론 3대가 투입되고 있는데 드론 조종은 재난 대응을 목적으로 드론 조종 기술을 습득한 직원이 한다. 특히 동구는 이번 사업 추진을 위해 주전·남목고개 지역을 중심으로 드론 비행 허가 및 승인을 완료했다.울산 동구는 동해안 경관지라는 지역 특성상 홍보 대상지도 넓다. 피서객이 몰리는 대왕암공원, 일산해수욕장, 주전 몽돌해변 등 주요 관광지를 비롯해, 주전·성끝마을 일대 경작지 등 장시간 고온 노출로 온열질환 발생 가능성이 큰 지역에서 집중적으로 진행 중이다.여기다 담당 직원이 AI 활용 방법 교육을 받은 뒤 드론으로 방송할 '폭염송'(락 버전, 트롯버전), '물놀이 안전송' 등 홍보곡 5곡과 안전 관련 방송 문구를 자체 제작하기도 했다.폭염에는 물과 그늘, 휴식이 필요하다는 점과 안전 수칙을 직관적으로 쉽게 알리기 위해 노래로 제작했다는 후문이다. 이 밖에도 상황별 안내 문구 5건을 준비해 현장 상황에 맞게 노래와 안내 멘트를 송출하고 있다.울산 동구는 "드론을 활용한 현장 중심 홍보는 단순한 알림을 넘어, 시민 생활에 실질적인 영향을 줄 수 있는 안전 캠페인"이라며 "앞으로도 AI와 드론을 접목한 실감형 재난홍보를 꾸준히 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.