김동연의 '달달한 투어' 세 가지 키워드는 "경청, 소통, 해결"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일부터 10월말까지 시군을 돌며 다양한 현장에서 도민을 만나기 위해 타고 다닐 특별버스. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 오는 20일부터 10월 말까지 시군을 돌며 다양한 현장에서 도민을 만나는, 이른바 '달달한 버스 투어'의 세 가지 키워드다.김동연 지사는 도내 구석구석을 찾아 도정 현안을 점검하고 도민들의 생생한 목소리를 직접 듣는 '달려간 곳마다 달라집니다(달달) - 경기 민생경제 현장투어'에 나선다. 의례적인 지역 방문을 넘어 지역 상권과 산업 현장, 경기도 정책과 관련된 현장을 찾아 도민과 직접 소통하고, 민생경제 활성화 방안과 정책 방향을 모색하기 위한 행보다.김 지사는 이번 현장투어 내내 특별버스를 타고 이동한다. 특별버스 1대는 민생경제 현장 이동용이고, 다른 1대는 도민과 이야기를 나누고 가볍게 휴식을 취할 수 있는 민원용이다.김동연 지사는 19일 오후 경기도청 앞에서 열린 '달달한 투어' 버스 공개 행사에서 "경청과 소통, 해결이라는 세 가지 임무를 띠고 내일 아침부터 평택을 필두로 힘차게 발진하겠다"라면서 민생경제 현장투어의 본격적인 시작을 알렸다.김 지사는 이번 '달달한 버스 투어'의 목적과 관련 "이 버스와 함께 현장을 다니면서 경기도 31개 시군의 주민들로부터 많은 이야기를 가감 없이 그대로 듣겠다"라면서 "듣는 것뿐만 아니라 아주 진솔하게 소통하고 대화를 나누겠다. 이 버스는 경기도민이라면 누구나가 올라올 수도 있고, 가는 버스를 세울 수도 있다"라고 설명했다.김 지사는 이어 "들은 이야기, 소통한 이야기를 가급적 현장에서 해결하고, 현장에서 바로 해결이 안 되는 것은 사무실에 갖고 와서 짧게는 짧게, 중기적인 것은 중기적으로, 더 길게 볼 것은 더 길게 보면서 진정성을 가지고 해결하겠다"라고 말했다.김동연 지사는 특히 "취임 1년째에 31개 시군을 도는 민원버스를 운행한 적이 있었다"며 "앞으로 1년이 정말 중요하기 때문에 취임 3년을 넘으면서 그 초심으로 가는 것"이라고 강조했다.김 지사는 '달달한 버스 투어'와 평소 진행했던 민생현장 방문의 차이점을 "소통에 대한 의지와 진정성"이라고 말했다. 그는 "(달달한 버스 투어는) 도민들과 조금이라도 더 원활한 소통을 할 수 있다"라면서 "더 많은, 다양한 도민과 소통하겠다는 강한 의지, 현장에서 도민을 만나겠다는 진정성을 보여 주는 것"이라고 설명했다.김동연 지사의 '달달한 투어' 첫 방문지는 평택이다. 김 지사는 20일 오전 평택 포승단지 BIX 산업단지에서 열리는 TOK첨단재료(주) 평택 포승공장 착공식에 참석한다. 이어 평택항 입주기업 직원들이 많이 찾는 식당에서 점심을 먹은 뒤 무더위쉼터로 운영되고 있는 내기1리 마을회관을 찾아 마을 어르신 등 폭염 취약계층의 의견을 듣는다. 이후 평택항마린센터로 자리를 옮겨 자동차 기업 및 부품기업 관계자와 간담회를 할 예정이다.김 지사는 평택을 시작으로 남양주, 양주 등 도내 주요 민생 현장을 차례로 찾아 도민과 소통하고, 민생경제 활성화 방안과 정책방향 등을 모색할 계획이다.이에 대해 김동연 지사는 "그동안 많은 성과를 낸 지역도 있고, 앞으로 해야 할 일에 대해서 듣기도 하고, 또 비전을 발표할 때도 있고, 어떨 때는 앞으로 할 일을 강조할 때도 있고, 어떨 때는 조금 더 우리가 더 해결해야 하겠다는 식으로, 시군을 크게 분류해서 방문한다"라면서 "해당 시군별 특징에 맞게끔 맞춤형으로 찾아간다고 생각하면 될 것"이라고 말했다.