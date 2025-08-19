"왜 여성 청년이 떠날까?" 진보당, 인터뷰로 대안 찾는다

큰사진보기 ▲진보당 울산시당이 8월 19일 울산시의회프레스센터에서 '울산 여성청년 정책 마련을 위한 인터뷰 사업 선포' 기자회견을 열고 있다. ⓒ 울산시의회 제공 관련사진보기

"저의 초등학교 시절 일기를 보면 '나는 왜 남자아이들과 같이 축구를 할 수 없을까? 나는 왜 크게 소리내서 웃으면 안될까? 여자애답지 못하다는 것은 어떤 건지 모르겠다'는 내용이 있다. 여성스럽다는 것은 무엇일까. 제조업의 도시 울산은 여성 청년들이 주로 활동하는 마케팅, 영업, 제약 등의 직무의 비중이 적다. 전공을 살리기 위해 울산을 떠날지, 다른 직무를 선택해야 할지 고민이 깊어진다."

울산을 고향으로 20년간 살아온 취업준비생 여성 청년이 자신의 고민을 말했다. 이 여성 청년은 "이러한 현실을 개선하기 위해 진보당과 함께 직접 여성 청년들을 만나 이야기를 듣고, 문제점을 파악하는 것이 우선적이라고 생각했고, 인터뷰 사업에 동참했다"고 밝혔다.진보당 울산시당은 이 청년 여성을 포함해 당원들과 함께 '울산 여성청년 정책 마련을 위한 인터뷰 사업'을 시작한다. 진보당 울산시당은 19일 울산시의회프레스센터에서 기자회견을 열고 이 사업을 선포했다.기자회견을 시작으로 10월 말까지 울산에 거주하고 있는 여성 청년 당사자들의 목소리를 직접 듣고 그들이 겪는 일상 속 차별, 경험을 모아 성평등 울산을 만드는 정책 제안을 받는 사업이다.인터뷰사업은 1:1 또는 집담회 형식으로 진행되며, 여성 청년들과 함께하는 대중 강좌도 기획 중이다. 11월경 집중 인터뷰 분석과 정책대안 발표 기자회견, 이후 요구안 실현을 위한 대중운동으로 여성 청년 직접 정치운동을 펼쳐나간다는 계획이다.진보당 울산시당 강귀전 부위원장은 청년인구 유출 이유로 "산업도시 울산의 특성상 제조업 중심 산업 구조가 여성 청년에 대한 다양한 일자리 기회를 제공하지 못하는 점"을 들었다. 또 "주거, 교육, 문화 인프라 부족 등 성평등한 환경이 갖춰지지 않은 것이 청년인구의 유출을 심화시키는 요인으로 작용하고 있다"고 지적했다.그러면서 "이에 진보당은 여성 청년들을 위한 정책적 대안의 필요성을 절감하여 인터뷰 사업을 통한 정책 마련에 앞장설 것"이라고 사업의 취지를 설명했다.진보당은 기자회견에서 "왜 여성청년인가"고 묻고 "이는 구체적인 지표가 울산 여성 청년들의 삶이 전국적으로 최하위임을 말하고 있기 때문"이라고 밝혔다.2025년 1분기 통계에 따르면, 울산에서 순유출된 청년 인구 2733명 중, 여성 청년의 탈울산 비중이 남성의 네 배에 이르고 있으며 특히 20~24세 여성 순유출률은 더욱 높다는 것이 진보당의 지적이다.진보당은 "아동·청년 여성의 지역 이탈이 매우 뚜렷하며 학업과 더 나은 일자리를 찾아 수도권으로 이동하는 현상이 지속되고 있다"며 "울산 지역 여성 청년 탈울산 현상 및 인구 성비 불균형은 심각하다고 볼 수 있다"고 덧붙였다.진보당은 그 이유로 "산업도시 울산의 특성상, 제조업 중심 산업 구조가 여성 청년에 대한 다양한 일자리 기회를 제공하지 못하고 있으며 신산업 분야로의 전환이 늦어지고 있다"며 "아울러 주거, 교육, 문화 인프라 부족 그리고 성평등 환경의 열악함이 여성 청년의 정착을 어렵게 만들어, 지역의 인구 유출을 심화시키는 요인으로 작용하고 있다"고 지적했다.