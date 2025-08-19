대법원, 김용 보석 인용... 세 번째 석방

큰사진보기 ▲김용 전 민주연구원 부원장, 항소심 선고 출석정치자금법 위반·특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의로 기소된 김용 전 민주연구원 부원장이 6일 서울 서초구 서울고법에서 열린 항소심 선고에 출석하고 있다. 2025-02-07 ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

대법원이 김용 전 민주연구원 부원장의 보석 청구를 받아들였다. 김 전 부원장으로선 세번째 보석 석방이다.19일 대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 정치자금법 위반·특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의로 기소된 김 전 부원장의 보석 청구를 인용했다. 대법원은 결정문에서 "피고인에 대하여 보석을 허가할 상당한 이유가 있다고 인정되므로 형사소송법 제96조에 따라 피고인에 대한 보석을 허가한다"라고 밝혔다.대법원은 주거 제한과 보증금 5000만 원을 보석 조건으로 걸었다. 또한 법원 소환 시 정해진 일시·장소에 출석해야 하며 출석할 수 없는 정당한 사유가 있는 때에는 미리 사유를 법원에 신고해야 한다. 증거 인멸 행위는 금지되며, 3일 이상 여행·출국할 경우에는 미리 허가를 받아야 한다.김 전 부원장 변호인 오동현 변호사는 <오마이뉴스>와의 통화에서 "보통은 만기를 앞두고 (보석 청구를) 기각하는데, 이번 결정은 긍정적인 신호로 본다"며 조심스럽게 파기환송 가능성을 전망했다. 오 변호사는 "1심과 2심이 제대로 된 판결을 내리지 못했고, 상고심 이후에도 새로운 자료가 많이 제출됐다"며 "김만배(대장동개발업자)와 최윤길(전 성남시의회 의장)의 무죄, 정영학(대장동개발업자)의 새로운 의견서, 구글 타임라인 증거 배척에 대한 비판 등을 대법원이 꼼꼼히 검토할 여지가 있다"고 덧붙였다.김 전 부원장은 1심과 2심 때도 보석 석방된 바 있다. 구속 상태로 재판에 넘겨진 그는 1심 재판 중이던 2023년 5월 보석 석방됐지만, 같은 해 11월 징역 5년을 선고받고 보석이 취소돼 법정구속됐다. 2심 재판 중 재차 보석이 받아들여져 풀려났지만, 지난 2월 징역 5년 실형을 선고받고 다시 구속됐다. 피고인과 검사 양측 모두 상고해 현재 대법원에서 심리중인데, 지난 4월 김 전 부원장은 대법원에 보석을 청구했다.김 전 부원장은 이 대통령이 민주당 대선 예비경선에 참여한 2021년 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 정민용 변호사 등과 공모해 남욱 변호사로부터 불법 선거자금 8억4700만 원 수수한 혐의로 2022년 11월 구속기소 됐다. 2013년 2월~2014년 4월 성남시의회 도시건설위원회 상임위원 시절 대장동 사업 편의 제공 대가로 유 전 본부장으로부터 4차례에 걸쳐 1억9000만 원의 뇌물을 받은 혐의도 있다.항소심 과정에서 '구글 타임라인' 증거 배척이 논란이 됐다. 검찰은 김 전 부원장이 2021년 5월 3일, 6월 8일, 6월 말~7월 초순경 불법 정치자금을 수수했다고 주장했으나, 구글 타임라인 기록에는 그가 해당 장소에 가지 않은 것으로 나타났다. 하지만 항소심 재판부는 "공소사실에 부합하는 증거들의 증명력을 탄핵하기 어렵다"며 전부 배척했다.화성직업훈련교도소에 수감 중인 김 전 부원장은 보석 허가 결정에 따라 20일 오전 10시께 출소할 예정이다. 그는 출소 직후 기자회견을 열 계획이다.