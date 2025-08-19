중대재해법 위반 2심서도 집행유예... '솜방망이 처벌'

큰사진보기 ▲부산 연제구 부산법원종합청사 앞에 빨간 불이 켜져 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲중대재해없는세상만들기 부산운동본부가 19일 부산지방법원 앞에서 '부산 2호 중처법 사건' 항소심 결과와 관련한 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

부산의 한 하청노동자 추락사고의 책임을 묻는 원·하청업체의 재판과 관련해 '솜방망이 처벌' 비판이 이어진다. 엄벌이 필요하다는 목소리에도 항소심 재판부가 또다시 집행유예를 선고하고, 일부에 대해선 기존보다 형을 낮췄기 때문이다. 법정을 찾은 노동시민사회단체는 허탈한 표정을 감추지 못했다.부산지법 형사항소7부(부장판사 신현철)는 19일 중대재해처벌법(산업재해치사) 위반 등의 혐의로 기소된 원청인 ㄱ건설 전 대표 ㄴ씨의 항소를 기각하고, 징역 1년6개월에 집행유예 3년 '원심판결'을 유지했다. 동시에 1심에서 벌금 1억 원 납부 명령을 받은 해당 기업의 항소도 기각했다.산업안전보건법 위반 등의 혐의로 ㄱ씨와 함께 재판에 넘겨진 하청업체 대표 ㄷ씨, 현장소장 ㅁ씨에 대해서는 피해자 유족과의 합의를 이유로 원심 파기를 거쳐 감형을 결정했다. 재판부는 1심 실형을 받은 두 사람에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 산업안전보건법 위반 혐의인 크레인 기사 ㄹ씨에게 내려졌던 징역 6개월에 집행유예 2년은 바뀌지 않았다.감형을 놓고 재판부는 "피해자 유족과 원만히 합의하는 등 사정 변경의 이유가 있다"며 이를 반영한 결과를 강조했다. 다만 원청의 벌금이 과도하다는 주장은 수용하지 않았다. 재판부는 "중대재해법 위반 기업 처벌 수위를 볼 때 통상적으로 높다고 보긴 어렵다"라고 밝혔다.이들은 지난 2022년 11월 2일 부산 기장군의 한 신축 공사장에서 하청 소속의 40대 노동자가 추락해 숨지게 한 혐의를 받아왔다. 해당 노동자는 업체 측의 불법 개조 화물크레인 위에 올라 작업대를 설치하다 떨어져 치료를 받았지만, 5일 뒤 사망했다. 이 사건은 검찰이 지역에서 두 번째로 중대재해법 위반 혐의를 적용해 사건을 재판에 넘기면서 이른바 '부산 중처법 2호'로 불렸다.그러나 1심에 이어 2심까지 원·하청 책임자들이 실형을 면하면서 턱없이 가벼운 형량이란 지적이 뒤따른다. 재판 직후 법원 앞에서 기자회견을 연 중대재해없는세상만들기 부산운동본부는 법원이 노동자들이 퇴근하지 못한 채 일터에서 목숨을 잃는 사태를 막아야 한다는 사회적 분위기와 동떨어진 판결을 하고 있다고 비판했다.검찰이 다시 원청 전 대표 징역 4년, 원청 기업에 3억5000만 원, 하청 대표 징역 2년 등을 중형을 구형했지만, 이러한 요구가 반영되지 않은 점도 논란이 됐다. 이숙견 한국노동안전보건연구소 상임활동가는 "재판부가 (엄단 없이) 피고인들의 하소연만 들은 뒤 결국 집행유예를 선고했다"라고 꼬집었다.'일터를 죽음의 현장으로 만들어선 안 된다'라던 이재명 대통령의 약속이 제대로 지켜지려면 법을 더 엄격히 적용해야 한단 목소리도 나왔다. 앞서 이 대통령은 중대재해와 전쟁을 선포하며 "후진적 산재 공화국에서 반드시 벗어나야 한다"고 말한 바 있다. 이날 현장에 함께한 다른 50대 노동자는 "오늘의 판결 결과가 너무 실망스럽다. 이런 식이라면 노동자들이 계속 현장에서 죽어 나갈 것"이라고 우려했다.