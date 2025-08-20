포켓몬 카드 게임 인기, 미국에서 이 정도랍니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲2025 포켓몬 월드챔피언십 시니어부 준우승 이시안 선수. 미국 켈리포니아 애너하임에서 열린 2025 포켓몬 월드챔피언십 시니어부 준우승자 이시안 선수가 트로피를 받아 들고 있다. ⓒ 인터넷갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲로컬 대회 롱아일랜드의 대형 실내 경기장인 콜로세움에서 포켓몬 대회겸 전시가 열린 날 방문해 보았다. 참가자들이 이른 아침부터 길게 줄을 서있다 입장하고 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

"포켓몬스터 시리즈와 어린 시절을 함께 보낸 소년들이 이제 직장인과 아버지가 되었죠. 그들이 우리에게 큰 고객입니다. 왜냐하면, 엄마 눈치 안 보고 포켓몬에 용돈을 쓸 수 있거든요!"

큰사진보기 ▲포켓몬 카드 경기 두 사람이 마주 앉아 60장의 포켓몬 카드로 덱을 구성한 다음, 주사위로 선공과 후공을 정한다. 포켓몬 카드에 에너지 카드를 붙여 상대방을 공격해 기절시킨 다음, 프라이즈 카드를 가져오면 승리한다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲포켓몬 카드 세트 새로운 상품은 매장 마다 한정 수량이 있어 새벽부터 줄을 서거나, 인터넷 사전 예약을 통해 치열한 경쟁을 뚫고 구매할 수 있다. 미국에서도 명절과 생일, 특별한 날의 선물로 인기가 높다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲지침을 내건 매장 스캐머들이 편법으로 포켓몬 관련 상품을 싹쓸이 하는 것을 막기 위해, 매장마다 나름의 지침을 미리 공지하기도 한다. 스캐머들은 상품 종류를 막론하고 대량 구매하여, 높은 가격을 책정해 재판매해 팬들의 원성이 높다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲포켓몬 관련 상품을 사기위해 길게 줄을 선 사람들 블랙 프라이데이도 아닌 평일, 가게 앞에서 밤을 새거나 이른 새벽부터 줄을 서서 오픈 시간을 기다리고 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

한국 선수와 한국계 미국 선수가 결승에서 만났다. 한국계 미국 선수는 케빈 한(12, 펜실베니아). 작년 주니어 대회 우승자이다. 한국 선수의 이름은 이시안(16). 작년 대회에서 케빈 한의 무릎을 꿇린 적 있는 실력자이다. 경기 직전, 이시안 선수를 응원하러 온 아버지가 '아들이 자랑스럽다'며 한국어로 인터뷰했고, 한국어 응원 구호가 들려오기도 했다.지난 8월 15-17일 사흘간 미국 캘리포니아 애너하임에서 <2025 포켓몬 월드 챔피언십(Pokémon World Championships)> 대회가 열렸다. 수만 명의 세계 포켓몬 팬들이 유튜브, 트위치와 같은 게임 채널을 통해 생중계를 시청했다. 한국은 2014년 박세준 선수가 우승한 이후, 2024년 대회 마스터 부문에서 정성재 선수가 4강에 올랐었다. 이시안 선수는 작년 주니어 부문에서 16강에, 이번 대회에서는 시니어 부문 결승에 진출했다.우승은 케빈 한 선수가 차지했다. 케빈 한은 2-0으로 이시안을 누르고 우승 트로피와 3만 불의 우승 상금을 받았다. 케빈 한은 작년 주니어 부문에 이어 올해 시니어 부문까지 연이어 우승하며 2년 연속 챔피언에 올라(the First Junior and Senior age divisions champion) 포켓몬 대회의 역사를 새로 썼다고 IGN(미국 게임 웹진)이 전했다. 이시안 선수의 준우승으로 한국과 한국계 선수가 나란히 포디움에 올랐다.뉴욕에 사는 주부 K씨는 서부에서 직장 생활 중인 아들의 연락을 받고 잠시 당황했다. 주말을 낀 연휴에는 당연히 뉴욕 집으로 올 줄 알았는데 '포켓몬 카드 경기'에 참가하기 위해 이번에는 텍사스로 가겠다고 했단다. K씨는 초등학교 때 즐겨 보던 만화를 직장인이 되어서까지 게임으로 한다는 사실을 알고, '대체 포켓몬이 뭐길래' 싶었다고 한다.맨해튼 인근에 사는 나 역시 그랬다. 어릴 때는 포켓몬 카드 수집, 십대에는 스마트폰으로 '포켓몬고' 게임을 즐기는 아들을 보며 나이가 들면 적당히 사라질 취미라고 생각했었다. 그런데 대학생이 된 아들이 갑자기 '포켓몬 경기장'에 데려다 달라고 부탁했을 때 깜짝 놀랐다. 이걸로 대회를 한다고?힐튼 호텔에서 열린 로컬 대회에 가보고는 더 놀랐다. 토요일 이른 아침부터 어린이와 청소년은 물론 꽤 나이 든 어른들도 덱(60장의 카드 묶음)과 매트가 든 가방 꾸러미를 챙겨 들고 경기장에 모여 들고 있었다.아들은 비중 있는 로컬 대회는 물론 맨해튼에서 열린 대회에서도 곧잘 상위에 입상했다. 이를 눈여겨본 지역 게임샵의 제안으로 심판 트레이닝도 받게 되었다. 이번 월드챔피언십 대회의 심판 한 분을 이미 맨해튼 대회장에서 만났던 아들은 심판 활동에 대한 기대감을 은근히 가지고 있다.아들이 심판을 본다는 한 대회에서 만난 게임샵 매니저라는 분께 물었다. 주로 어떤 손님들이 찾아오는지, 어른들은 자녀 서포트를 위해서인지 아니면 그들도 카드를 수집하고 즐기러 오는 건지 궁금했다.그의 말이 맞았다. 로컬 경기장을 몇 번 방문하며 살펴보니, 주말 오후의 게임 데스크에는 주로 아들을 앞세운 아버지들이 방문해 경기를 흥미롭게 관전했고, 저녁 경기에는 직접 경기를 즐기려는 성인 참가자들이 많았다. 매니저의 말처럼 여성 팬과 소녀들의 수도 적지는 않았다. 포켓몬 앞에서 나이는 숫자에 불과했다.나는 얼마 전에 한국 방문을 마치고 뉴욕 집으로 돌아왔다. 아들에게 어떤 기념품을 원하는지 물었더니 '한국에서 인기 높은 메타몽 카드나 굿즈'라고 답장이 왔다. 실제로 미국인 관광객의 기념품 구입 순위에 '포켓몬 카드'가 있다는 언론 보도도 있었다. 한정판이 아니더라도 좋아하는 포켓몬스터의 이름이 한글로 적힌 카드를 기념으로 구입하기도 한다.롯데월드에서 만난 미국 관광객도 나처럼 자녀를 위해 포켓몬스터를 테마로 한 기간에 맞춰 놀러 왔다고 했다. 그녀의 작은 아들은 케이스를 꺼내 그동안 모은 한글 포켓몬 카드를 보여주었다. 포켓몬의 인기는 지속적으로 재생산되는 컨텐츠와 팬들을 연결시키는 다양한 이벤트 덕에 식지 않는 듯하다.포켓몬 카드와 게임이 워낙 인기가 있다 보니, 전매상(재판매자) 문제가 불거지기도 한다. 미국에서는 스캘퍼(Scalper) 혹은 스캐머(Scammer)라 불린다. 이들은 취미나 경기력 향상이 아닌 비싼 값에 되팔기 위해 막무가내로 상품을 대량 구매 한다. 때로는 몸싸움도 일어나고, 재판매 가격이 너무 높아 팬들의 원성을 산다.지역 뉴스에 따르면 스캐머들은 홈리스에게 돈과 음식을 주고 대신 가게 앞에 줄을 서게 하거나, 판매 전날부터 캠핑용 의자로 줄을 세워두고 사라지는 편법도 쓴다. 고객의 항의에 '임자 없는 의자'들을 수거한 직원과 싸움이 벌어지기도 했다. 이번 월드챔피언십 대회가 열리는 에너하임 컨벤션센터 전시장에서도 스캐머로 인해 몸살을 앓았다고 전해진다.아들도 스캐머로 추정되는 남성과 마주친 적이 있다. 아들이 방문한 매장은 순서대로 한 사람씩 입장해서 고객당 두 개의 관련 상품만 판매하겠다는 지침을 미리 공지했다. 새벽부터 줄을 섰던 아들은 아슬아슬하게 원하던 카드 세트를 하나 가질 수 있었고, 바로 뒤에 서 있던 어린 소녀에게 '네가 먼저 두 개를 고르고 나면 내가 하나를 마저 고를게' 하고 선택권을 주었다고 한다.소녀와 엄마가 고마워 하며 남아있는 작은 카드 세트를 집어 들고 다른 상품을 찬찬히 살피려는데 뒤에 있던 사람이 매장의 지침에 대해 험하게 말하더니, 소녀에게 '너네들 때문에 내 비즈니스가 망하게 생겼다. 하나 가졌으면 빨리빨리 사라지라'고 소리를 지르기 시작했단다.아들과 직원, 줄을 서 있던 사람들까지도 소녀를 보호하며 대신 그를 상대하려 하자 그는 뭐라고 나쁜 말을 중얼거리더니 가게에서 나가버렸다고. '스캐머든, 무례한 사람이든 우리 동네에선 발을 못 붙이게 해야한다'는 직원의 말에 고객들이 크게 호응했다고 아들은 전했다.포켓몬의 다양한 컨텐츠가 미치는 영향이 커진 만큼, 합리적인 가격과 판매 경로는 물론 경기에 참여하는 어린 선수 보호에까지 고민할 영역도 커 보인다. 승률을 위해 원거리 로컬 경기도 마다않고 참여하는 어린 선수들은 체력적으로나 심적으로 압박을 받을 수밖에 없기 때문이다. 포켓몬의 인기는 언제까지 갈까. 포켓몬을 보고 자란 부모와 함께 가게와 경기장을 찾은 어린이들을 보니, 포켓몬의 인기, 적어도 한 세기는 거뜬해 보인다.