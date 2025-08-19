성난 사천시 어민들 "남강댐 물폭탄 피해 근본대책 마련하라"

큰사진보기 ▲삼천포어업인 남강댐 피해대책위원회(위원장 강재식)는 19일 오전 대전시 소재 한국수자원공사 본사 앞에서 규탄집회를 열고, 댐 방류 피해대책 마련을 촉구했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼천포어업인 남강댐 피해대책위원회(위원장 강재식)는 19일 오전 대전시 소재 한국수자원공사 본사 앞에서 규탄집회를 열고, 댐 방류 피해대책 마련을 촉구했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲2020년 남강댐 대규모 방류로 사천만이 '물폭탄'을 맞았던 악몽이 5년 만에 그대로 되풀이되고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 사천시 어민들이 남강댐 대규모 방류로 인한 해양생태계 파괴와 생계 위협에 맞서 한국수자원공사를 직접 찾아가 항의했다.삼천포어업인 남강댐 피해대책위원회(위원장 강재식)는 19일 오전 대전시 소재 한국수자원공사 본사 앞에서 규탄집회를 열고, 댐 방류 피해대책 마련을 촉구했다. 이날 집회에는 삼천포수협 관할 어촌계와 공동체 소속 어업인 등 200여 명이 참여했다. 김현철 도의원과 윤형근·최동환 시의원도 집회에 함께했다.이날 어민들은 "바다를 터전으로 삼아 살아가는 연안 어업인으로서 오랜 고통과 절망을 안고 이 자리에 섰다"며 "남강댐 대규모 방류로 인해 우리의 바다가 파괴되고 우리가 지켜온 삶이 무너지고 있다"고 호소했다.이들은 "남강댐에서 방류되는 거센 물줄기로 각종 초목류 쓰레기와 생활 폐기물, 토사 등이 대량 유입됐다. 수일간 내려온 민물에 바다가 담수화되면서 굴과 바지락이 폐사했다"고 수자원공사를 규탄했다.또한 어민들은 "어구가 망가지고, 부유 쓰레기 더미에 항로가 막히는 일이 자주 발생했고, 그 쓰레기에 부딪쳐 어선 추진기가 고장나는 일도 있었다"고 피해 사례를 생생하게 전했다. 이들은 "매년, 아니 때때로 되풀이되는 방류로 인해 어족자원의 해저 서식지가 황폐화되고 있다"고 강조했다.이들은 "이 바다는 우리만의 바다가 아니다. 우리 모두의 생명이며 우리 아이들이 살아갈 미래"라며 "한국수자원공사는 국가의 물을 다루는 공공기관으로서 이제는 무거운 책임감으로 우리 바다의 아픔에 응답해야 할 때"라고 촉구했다.어민들은 ▲댐 방류로 인한 해양생태계 파괴와 어업 피해 근본 대책 마련 ▲방류 전 쓰레기 차단시설 구조적 보강 ▲바다로의 쓰레기 유입 실질적 차단 ▲해양 부유물 전담 청소선 도입·즉시 대응 체계 구축 ▲대민지원금 현실화와 어업인 대상 별도 보상 제도 신설 등을 촉구했다.실제 지난 7월 17일부터 21일까지 남강댐에서 초당 최대 3250톤의 물을 방류하면서 사천만 일대가 초토화됐다. 총 6억 9400만 톤의 민물이 흘러들면서 사천만은 물론 남해 강진만까지 며칠간 완전히 담수화됐다.사천만 염도는 평상시 30퍼밀에서 7월 18일 6.4퍼밀, 21일에는 2퍼밀까지 급락했다. 염도가 10퍼밀 이하로 수일간 지속되면서 바지락·굴 등 패류가 전량 폐사했다. 7월 30일이 돼서야 30퍼밀 수준으로 회복됐다. 바다 담수화 이후 낙지와 주꾸미 등 사천만 주요 어종의 폐사도 이어지고 있어 가을철 어로활동에도 큰 지장이 예상된다.당시 사천만과 삼천포 앞바다에는 1100여 톤의 초목류와 쓰레기가 유입돼 어선 고장과 어구 훼손 피해도 잇따랐다. 사천시는 현재까지 약 800톤을 수거했지만, 300톤가량은 가라앉았거나 떠밀려가 소실된 것으로 추정하고 있다. 사천시는 처리에 필요한 7억 원의 국비를 정부에 요청한 상태다.한편, 남해군 어업인들도 지난 8일 남강댐 진주지사에서 200여 명이 참석한 가운데 규탄대회를 개최한 바 있다.