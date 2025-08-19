방미 전 기업인과 머리 맞댄 이 대통령 "위기를 기회로"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 서울 용산 대통령실 청사에서 미일 순방 경제인 간담회를 하고 있다. 왼쪽부터 장재훈 현대차 부회장, 이재용 삼성전자 회장, 이 대통령, 구광모 LG그룹 회장, 박지원 두산그룹 부회장 겸 두산에너빌리티 회장. [대통령실 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

강유정 대변인이 19일 용산 대통령실 기자회견장에서 이재명 대통령의 경제단체 및 기업인 간담회 관련 브리핑을 하고 있다.

이재명 대통령이 19일 미국 순방에 동행하는 기업인들을 만나 "함께 힘을 모아 위기를 기회로 만들자"라며 "현장에서 실질적인 성과를 많이 만들어 달라"고 했다.도널드 트럼프 미 대통령과의 정상회담에 대비한 간담회 자리였다. 강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 "미국 방문에 앞서 대통령이 직접 우리 기업인들을 만나 한미 정상회담에서 경제 분야의 성과를 극대화할 수 있는 방안을 함께 논의하고, 우리 기업들의 대미 투자 및 구매 계획 등을 청취하기 위해 마련됐다"고 설명했다.참고로 트럼프 대통령은 앞서 한국과의 관세 협상 타결을 전하면서 "(대미 투자 펀드 외에) 한국은 투자 목적으로 상당한 금액을 투자하기로 했다. 투자 금액은 향후 2주 내에 한국의 이재명 대통령이 백악관을 방문하여 양자 회담을 가질 때 발표될 예정"이라고 한 바 있다.이날 오전부터 약 2시간가량 진행된 간담회에는 최태원 대한상공회의소 회장, 류진 한국경제인협회장, 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG그룹 회장, 조원태 한진그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 장재훈 현대차그룹 부회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 서정진 셀트리온그룹 회장 등이 참석했다. 정부 측에서는 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장, 김정관 산업통상자원부 장관 등이 함께 했다.이 대통령은 이 자리에서 "이번 관세 협상 과정에서 우리 기업인들이 애를 많이 써줘서 생각보다 좋은 성과를 얻었다"고 사의를 표했다. 이어 "정부의 최대 목표는 경제를 살리고 지속 성장의 토대를 마련하는 것에 있다"라며 "수출 여건 변화로 정부와 기업 모두 어려움을 겪고 있지만 함께 힘을 모아 위기를 기회로 만들자"고 강조했다.이에 기업인들은 "정상회담이 성공적으로 개최돼 기업의 이익과 국익이 모두 지켜지기를 희망한다"고 화답했다. 또한 "이번 미국 방문이 우리 기업의 미국 시장 진출을 촉진하고, 우리 산업 경쟁력을 더욱 높이는 계기가 돼야 한다"는 의견도 전했다.강 대변인에 따르면, 류진 협회장은 "이번 한미 관세 협상으로 불확실성이 제거돼 우리 기업들의 성장 가능성이 회복됐다"며 "재계도 정부의 파트너로서 최선을 다하겠다"고 했다. 이재용 회장은 "대미 투자와 별개로 국내에서도 지속적으로 양질의 일자리를 창출하고, 고부가가치 산업을 육성할 수 있게 관련 투자를 지속하겠다"고 약속했다.서정진 회장은 "위기가 오히려 기회가 될 수 있다"면서 "발상을 전환해 미래산업을 준비해야 한다"고 강조했다. 아울러 "실력 있고 젊은 창업인들을 키워내기 위해 담보 대출보다 스타트업 투자가 늘어야 한다"고 제안했다.이 대통령은 정상회담에서 다룰 세부적인 의제들에 대해서도 기업인들의 의견을 구하고 제안을 경청한 것으로 전해졌다.강 대변인은 관세 협상의 주요 내용 중 하나인 한미 조선 협력 사업, 이른바 '마스가(MASGA) 프로젝트'와 관련된 대통령과 기업인 간의 대화 등을 묻는 질문에 "말씀들이 서로 오고 가긴 했지만 (정상회담 관련) 주요 의제이기도 해서 여기서 공개를 다하기는 어렵다. 양해 부탁드린다"고 답했다.'기업인들이 이날 간담회에서 노란봉투법과 상법개정안 등에 대한 의견을 전달하지 않았냐'는 질문에는 "지금 여러 협상과 정상회담 과정에서 국가만 할 수 있는 부분, 기업만 할 수 있는 부분이 아니라 워낙 서로 교류하고 협업해야 될 부분이 많기 때문에 그런 쪽 의견을 주로 더 나누는 자리였다"고 했다.그는 다만, 이 대통령이 이날 노란봉투법과 상법개정안과 관련해 '원칙적인 부분에 있어서, 선진국 수준에 있어서 맞춰가야 될 부분도 있다'는 취지로 언급을 했다고 전했다. 또한 이 대통령이 그와 함께 "기업에 있어서도 규제를 철폐한다던가, 혹은 (상법개정안 관련) 배임죄 같은 부분을 완화한다는 측면에서 또 다르게 맞춰가야 될 부분들이 있다"고도 밝혔다.