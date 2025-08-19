한화오션-현대건설, 국내 해상풍력산업 공급망 강화 협약

큰사진보기 ▲19일 서울 장교동 한화빌딩에서 현대건설 이한우 대표이사(왼쪽)와 한화오션 김희철 대표이사가 국내 해상풍력사업 협력을 위한 양해각서를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한화오션 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲19일 서울 장교동 한화빌딩에서 현대건설 이한우 대표이사(왼쪽에서 다섯번째)와 한화오션 김희철 대표이사(왼쪽에서 여섯번째) 등 양사 관계자들이 국내 해상풍력사업 협력을 위한 양해각서를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한화오션 관련사진보기

한화오션(대표이사 김희철)과 현대건설(대표이사 이한우)이 국내 해상풍력산업 공급망 강화를 위해 손을 잡았다.김희철 대표와 이한우 대표를 비롯한 두 업체 관계자들은 19일 서울 장교동 한화빌딩에서 국내 해상풍력사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.두 업체는 "이번 협약을 통해 신안우이 해상풍력 사업을 시작으로 국내 해상풍력 설계·조달·시공에 협력관계를 구축하기로 합의했다"라고 밝혔다. 한화오션이 해상풍력발전기설치선(WTIV)을 직접 건조해 주요 공급망의 국산화에 기여한다는 내용도 포함됐다.한화오션은 2024년 12월 ㈜한화 건설부문으로부터 풍력사업을 양수하며 신안우이 등 2GW 규모의 해상풍력 발전사업허가를 확보, 개발·시공 역량을 동시에 갖춘 사업자로 도약했다.현대건설은 국내 해상풍력 설계, 조달, 시공 선도기업으로서 국내 최초의 해상풍력 단지인 서남해 실증단지와 제주한림 해상풍력사업을 준공한 기술력과 경험을 보유하고 있다.한화오션이 추진 중인 신안우이 해상풍력 사업은 올해 10월 금융약정체결과 착공을 앞두고 있으며, 현대건설은 시공출자자 및 공동도급사로 참여한다.이날 양사는 향후 추진하는 국내 해상풍력 사업에 신안우이 해상풍력과 유사한 방식으로 공동 참여하는 방안에 대해 합의했다.김희철 대표이사는 "국내 해상풍력 시장의 안보를 위해서는 시장 초기 단계부터 공급망 강화가 필수적"이라며 "양사의 협력을 통해 기술적 시너지를 극대화하고 안정적인 청정 에너지 공급 기반을 마련할 것"이라고 말했다.