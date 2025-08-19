[경남] 7월 수해 피해액 5177억원 ... 복구비는 1조 1947억원

큰사진보기 ▲경남도, 7월 집중호우 피해 복구 계획 발표. ⓒ 경남도청 관련사진보기

지난 7월 16~20일 사이 산청‧합천을 비롯해 경남지역에서 발생한 집중호우로 인한 피해액은 5177억원이고, 복구비는 이보다 훨씬 많은 1조 1947억 원으로 확정되었다. 경남도는 국비 9771억 원을 복구비로 확보했다고 19일 밝혔다.이번 집중호우는 산청 단성면에 시간당 101mm가 넘는 폭우가 쏟아졌고, 특히 산청·합천 등 서부 내륙권을 중심으로 300~800mm에 달하는 집중호우가 발생하면서 큰 피해를 남겼다.경남도는 "지반 약화에 따른 산사태와 사면 유실, 하천 범람, 도로 유실 등 공공시설 피해가 발생했으며, 주택 침수·농경지 피해 등 사유시설 피해도 컸다"라며 "정부 중앙합동조사 결과 총 5177억 원의 재산피해가 최종 집계됐고, 이는 최근 20년간 발생한 자연재난 피해액 중 가장 큰 규모이다"라고 설명했다.공공시설 피해는 ▴하천 300건 ▴도로 295건 ▴산사태 225건 등 총 2,602건 3,446억 원이며, 사유시설 피해는 ▴주택 1415동 ▴농경지 유실·매몰 941ha ▴가축 피해 약 26만 마리로, 총 1만 6086건에 1731억 원으로 집계됐다.피해 집계 결과에 따라 확정된 복구비는 총 1조 1947억 원으로, 이 중 공공시설 복구비가 1조 950억 원에 달한다.이번 복구는 단순한 원상 회복을 넘어 재해 재발을 막기 위한 지구단위종합복구 및 구조적 개선복구를 병행하여 추진하며, 21개 지구에 5,130억 원을 투입하는 중장기 종합 복구계획을 포함하고 있다.복구사업은 2025년부터 국비와 지방비를 투입해 단계적으로 시행될 예정이며, 기능복원이 필요한 경미한 시설은 조속히 복구하고, 대규모 재해 우려지역은 개선복구 방식을 통해 방재기능을 강화할 계획이라고 경남도가 밝혔다다.하천 개선복구는 양천 등 16개 지방하천을 대상으로 총 4273억 원을 들여 '하천 폭 확장'과 '제방 보강' 등 공사가 진행된다. 지구단위종합복구가 추진되는데 대표적으로 산청 상능마을은 대규모 땅밀림으로 주거지 재사용이 불가능해 총사업비 305억 원을 들여 약 1만 5000㎡ 부지에 13세대 16명이 거주할 수 있는 이주단지가 조성된다.산사태 복구 관련해 경남도는 "총 959억 원이 투입되며, 사방댐 설치, 사면 안정화 등 구조적 보완을 중심으로 재해 재발을 막는 예방형 복구를 추진한다"라고 밝혔다.사유 시설 관련해 경남도는 "집중호우로 피해를 입은 주민들에 지원되는 재난지원금은 총 997억 원으로, 기존 정부 기준보다 대폭 강화된 실질 지원 방안이 마련되었다"라고 밝혔다.경남도는 "정부의 조속한 복구계획 확정과 국비 지원 결정에 대해 감사를 표하며, 신속한 설계 및 행정절차 이행을 통해 복구 공사를 조기에 착공할 계획"이라고 밝혔다.