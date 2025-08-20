웃음이 빵빵... 외국인에게 통한 제주 설화 에피소드

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲초록길벗 주최 외국인 대상 성산일출봉 해설 여행. 제일 오른쪽이 해설을 맡은 필자이고, 가운데가 영어 통역자 김보리 님이다. ⓒ 정혜정 관련사진보기

큰사진보기 ▲초록길벗 주최 성산일출봉 해설 여행. 성산일출봉 아래 수마포에서 참가자들에게 설명하고 있다. ⓒ 정혜정 관련사진보기

큰사진보기 ▲성산일출봉에 대한 해설을 영어로 순차통역하고 있다. ⓒ 정혜정 관련사진보기

"여러분 앞에 보이는 성산일출봉은 제주에서는 아기입니다. 성산일출봉은 언제 생겨났을까요? 지금으로부터 약 5천~6천7백 년 전의 화산 폭발로 만들어졌답니다. 제주에서 가장 오래된 화산체인 용머리해안이 대략 100만~120만 년 전에 생성되었고 한라산은 약 20만 년 전에 형성되었어요. 그러니까 용머리해안이 100살 넘는 할머니라면 한라산은 20살 청년인 거고, 거기에 비하면 성산일출봉은 아직 한 살도 안 된 아기인 거죠."

"바다 속에서 폭발한 화산은 마그마가 물에 닿으면서 순간적으로 미세한 유리질의 화산재로 변합니다. 이게 쌓이며 굳은 암석을 응회암이라고 불러요. 성산일출봉도 응회암으로 이루어져 있답니다. 응회암은 되게 약한 돌이에요. 그래서 빗물, 바람, 파도 등에 쉽게 깎입니다. 그렇다 보니 대자연에 의해 멋지게 조각이 되어서 이런 매혹적인 광경이 만들어진 것이지요. 즉, 약하기 때문에 아름다워졌다고 말할 수 있습니다."

큰사진보기 ▲초록길벗 주최 성산일출봉 외국인 대상 해설 여행 홍보물 ⓒ 초록길벗 관련사진보기

"한국에는 현재 총 17건의 자연유산과 문화유산이 유네스코 세계유산으로 등재되어 있습니다. 여러분의 나라에는 몇 건의 세계유산이 있나요?"

"유네스코 세계유산 엠블럼(상징)의 둥근 테두리는 대자연, 지구를 표현합니다. 중앙의 사각형은 인간의 산물인 문화를 나타냅니다. 여기서 중요한 점은 이 둥근 테두리와 중앙의 사각형이 연결되어 있다는 것이에요. 자연과 인간은 단단히 연결되어 있는 관계라는 점을 환기시키는 엠블럼입니다."

큰사진보기 ▲유네스코 세계유산의 엠블럼을 설명하는 필자의 모습 ⓒ 정혜정 관련사진보기

"이곳 바다 속 암석이 하얗게 변한 이유는 뭘까요. 지구온난화로 인한 바다 사막화 현상이 벌어지고 있는 것입니다. 사막이 된 바다에는 해초가 자랄 수 없어요. 바다의 나무인 해초가 사라지면 해초에 기대어 살아가는 어류들도 사라지죠. 점차 바다는 죽은 공간이 되어가고 있습니다."

큰사진보기 ▲해설 여행 도중에 성산일출봉 아래 우뭇개해안에서 발견한 노무라입깃해파리 ⓒ 정혜정 관련사진보기

"신화에 따르면 원래는 제주 본섬과 우도가 연결되어 있었다고 해요. 그런데 한라산 보다 키가 큰 설문대할망이 어느 날 소변을 누었더니 오줌줄기의 강한 힘 때문에 땅이 파였고, 그 웅덩이에 바닷물이 채워지면서 우도가 제주 본섬과 떨어진 섬이 되었다는 이야기입니다."

큰사진보기 ▲성산일출봉 영어해설을 듣고 있는 참가자와 해설자, 통역사 ⓒ 정혜정 관련사진보기

'성산포에서는 설교를 바다가 하고 목사는 바다를 듣는다.'

성산일출봉이 글로벌 토크쇼 무대로 바뀌었다. 나는 이야기꾼이 되어 제주 성산일출봉 일대에 숨은 사연들을 외국인 여행객들에게 풀어내며 걸었다. 어떤 이는 제주 신화를 메모했고, 누구는 바다를 사진에 담았으며, 또 다른 누군가는 기후위기에 대한 설명에 조용히 고개를 끄덕였다. 웃음과 배움이 오가는 자리, 그곳에 제주의 진짜 매력이 반짝였다.지난 9일, 나는 외국인을 대상으로 성산일출봉을 영어로 안내하는 행사를 무료로 열었다. 제주의 여행지에서 자연환경과 인문환경 해설을 통해 환경교육을 하고자 내가 만든 단체 '초록길벗'이 주최하는 프로그램이었다. 환경교육사와 자연환경해설사 자격 과정을 공부하던 시절부터 늘 꿈꾸어왔던 기획이 드디어 첫 선을 보인 것이다.그간에는 한국인을 대상으로 제주 해설을 해왔다. 그런데 제주는 여행자의 도시답게 지구 곳곳에서 찾아오는 세계 시민들로 붐비는 핫스팟이다. 이들이 손에 든 가이드북이나 시선을 주는 여행안내판에 나오지 않는 제주의 환경 이야기를 들려주고 싶었다. 유네스코 세계자연유산인 제주라는 거대한 교과서를 읽어주며 지속가능한 세계에 대해 함께 생각해보았으면 좋겠다는 마음으로 이번 행사를 준비했다.여행은 나의 한국어 해설을 전문 통역자의 순차통역으로 진행되었다. 통역에는 영어방송인 <아리랑 라디오>의 리포터로 출연 중인 김보리 님이 맡았다. 김보리 님은 지난 3월에 내가 진행한 제주 김녕 해설 여행을 방송에 소개하고자 취재를 오게 되면서 처음 알게 되었고, 이번 행사의 통역을 부탁드렸는데 좋은 취지에 흔쾌히 동참해주셨다.관광객의 발길이 잦아든 오후 6시, 성산일출봉 주차장 남쪽 해변인 수마포에 8명의 참가자가 모였다. 멕시코, 러시아, 인도, 베트남, 남아프리카공화국 등 다양한 국적의 사람들이 기대에 찬 표정을 짓고 있었다. 그 중 제주대학교에 유학 중인 외국인 학생들이 5명이나 되었는데, 자기소개 시간에 유창한 한국어로 인사하기도 한 덕분에 즐거운 분위기가 만들어졌다.나는 최근 세계적으로 붐을 일으키고 있는 영화 <케이팝 데몬 헌터스>에 빗대어 우리는 오늘 '케이투어 스토리 헌터스'가 되어 보자는 말로 여행을 시작했다. 관광버스 대신 두 발로 움직여 참가자들이 수마포에서 만난 첫 이야기는 성산일출봉의 탄생에 관한 것이었다.'성산일출봉은 Baby(아기)'라는 비유에 외국인들이 아기처럼 미소를 보였다. 갓 태어난 아기가 세계적인 절경을 가지게 된 이유를 나는 덧붙였다.나의 해설에 참가한 외국인들의 모국에도 성산일출봉처럼 자랑스러운 유산이 있다는 것을 상기시키고 싶어서 그들에게 질문을 던졌다.그때부터 각자 재빠르게 휴대전화로 검색을 시작했다. (2025년 8월 기준으로) 러시아에는 33건, 멕시코는 36건, 남아프리카공화국은 12건, 베트남 9건, 인도에는 44건의 유네스코 지정 세계유산이 존재한다는 사실을 우리는 공유했다.유네스코 세계유산에 관한 의미는 성산일출봉 입구에 세워진 상징 표식 앞에서 이어 말했다.안타깝게도 인류는 화석연료 남용으로 인해 환경위기를 불러왔는데, 그 현실을 성산일출봉 여행에서도 목격할 수 있었다. 성산일출봉 북서쪽 해안인 우뭇개에 함께 내려갔다가 노무라입깃해파리를 발견한 것이다. 동중국해 등 따뜻한 바다에 서식하던 이 맹독성 대형 해파리가 해수온 상승 때문에 한반도 해역에도 자주 출현하고 있는 실정이다. 거대 해파리가 둥둥 떠 있는 현장에서 나는 기후위기 1번지로 불리는 제주 연안의 심각한 상황을 외국인들에게 알렸다.무거운 마음이 생기는 이야기도 있었지만, 제주올레1코스를 따라 걸으며 들려준 '우도가 섬이 된 신화 이야기'에는 참가자들의 웃음이 터지기도 했다. 제주 섬을 만들었다는 여신인 설문대할망 에피소드가 외국인들에게도 통했다.그 외에도 설문대할망이 성산일출봉의 움푹한 분화구를 빨래바구니로, 우도를 빨래판으로 썼다는 스토리도 외국인들이 관심을 보였다. 또, 신화가 아닌 실화들도 주의 깊게 귀 기울였다. 과도한 귤 진상 요구로 백성들이 고통 받았던 조선시대에 성산일출봉 분화구에까지 수백 그루의 감귤나무가 자랐던 이야기, 태평양 전쟁 당시 일본군이 성산일출봉 아랫부분에 갱도를 뚫어 자살공격용 선박의 격납고로 사용한 이야기, 제주4·3 시기에 성산일출봉 옆 터진목에서 400여 명의 죄 없는 사람들이 무참히 학살당한 이야기 등 평화의 섬에 즐비한 상처의 흔적 이야기도 참가자들은 잠시 발걸음을 멈추고 경청했다.여행의 마무리는 성산일출봉 북쪽에 위치한 조용한 해안인 오정개에 앉아 밤하늘의 별처럼 바다를 수놓은 어선들의 풍경을 바라보며 정리했다. 인근에 성산포에 관한 시들로 울림을 주고 있는 이생진 시인의 시비가 있어 그 분의 시 한 구절을 인용하여 참여자들에게 들려드렸다.성산일출봉과 제주 바다를 마주하고 앉아 있으면, 그 자체가 선물이 된다. 탐욕과 파괴의 인간계에 정화의 마음을 안겨준다. 자연이 종교이고 제주가 경전이다. 제주가 전하는 메시지를 심연에 새기며, 두 시간 동안의 이번 여정은 끝났다.참가자들은 "단순한 관광이 아니라, 제주가 가진 역사와 자연을 깊이 느낄 수 있는 시간이었다", "얼마 전에도 왔던 성산일출봉이지만 그때는 보지 못하고 지나친 것들을 해설을 들으니 알 수 있어 좋았다", "제주의 다른 지역에서도 해설 행사가 있다면 참석하고 싶다"는 등의 소감을 전했다.지자체나 기업 등의 지원 사업 없이 자체적으로 운영하다보니 자주 열지는 못하겠지만 나는 앞으로도 꾸준히 제주 도슨트가 되어 예술작품 같은 제주 이야기를 세계인에게 전할 예정이다.산삼도 모르고 보면 잡풀이다. 여행을 통한 배움과 환경 감성을 전하는 활동이 더 나은 세계를 일구는 데 보탬이 될 수 있다는 마음으로 나는 마이크를 잡고 있다. 내국인을 대상으로 제주의 여러 명소를 해설하는 행사는 매달 계속 개최하고 있는 중이다.나의 해설 행사 소식은 초록길벗 네이버 블로그 https://blog.naver.com/greencompanion 또는 인스타그램 greencompanion.jeju에서 확인 가능하다.