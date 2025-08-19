광복 80년, 새로운 역사적 지평을 여는 원년으로

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 울산시민신문에도 실립니다.

보수 언론의 글을 보자면 늘 드는 느낌이 있다. 서글픔이다. 그들도 나름 애국심과 정의감으로 나라를 걱정할 것이란 기대는 허망하게 무너지기 일쑤다. 민족의 진로를 제시하기보다는 마치 진보 정부의 실패를 바라는 주문(呪文)처럼 읽히기 때문이다.'품성 낙제자들의 천국' '드러나는 이재명의 본색' '외교는 달라야' '큰 불행이 될 것' 등 표현은 저들의 노골적인 적개심의 표출일 뿐만 아니라 의식 밑바닥에 깔린 박제된 역사 인식과 시대 변화에 대한 무딘 감각의 실토가 아닌가 싶다.광복 80주년 8.15를 전후하여 특이한 현상은 그동안 보수가 주도해온 '건국절' '점령군' 논쟁이 거의 없다는 점이다. 광복이 '연합국 승리의 선물'이라는 독립기념관장의 역사 인식이 보여주듯 그 본능적 유치함은 버리지 못하고 있지만 말이다. "역사전쟁을 끝내고, 국민통합을 이루고 통일로 나가자"라는 그의 주장에는 저들의 전형적인 기회주의적 행태가 엿보인다. 자신들이 역사적 패배자일 수밖에 없음을 감지한 탓이리라.물론 방심은 금물이다. 저들은 잠시 물러설 줄도 알지만 언제든 상대가 약점을 보이면 물어뜯는 습성이 있다. 앞서 보수 논객들의 표현에서처럼 저들은 적어도 120년 이상 그런 식으로 우리 사회에 서식하고 있다. 저명한 한 원로 보수 언론인은 문재인 정부를 비판하면서 "이승만과 박정희의 말로를 보다"라고 쓴 적이 있다. 보수의 상징적 인물들을 소환하여 그 치부를 인정하면서 동시에 그것을 근거로 진보 정부를 타매(唾罵)한 것이다. 국민주권 정부에서도 유사한 조짐은 이미 드러난 것이다.보수는 진보 정부를 좌파 혹은 '반국가세력'으로 낙인찍고 국내외정책을 싸잡아 '친북좌파'로 엮어 그 '종착지'가 어디냐?라고 묻는 방식을 견지해 왔다. 앞으로도 그럴 것이다. 지금 보수가 느끼는 허탈감, 절망감, 분노, 깜깜함은 어느 때보다 클 것이다. 그들의 기득권을 지켜주던 내외부 세력은 점점 힘을 잃어가고 역사의 방향 또한 기존의 궤도에서 이탈하고 있기 때문이다. 고려 말 권문세족이나 조선 말 세도가들이 느꼈을 그런 박탈감이나 두려움과 유사한 것이리라.보수 세력이 그동안 누려왔던 특권은 기본적으로 이승만, 박정희, 전두환이 저지른 반칙과 인권유린의 '열매'다. 미국의 냉전 및 냉전-이후 안보전략 또한 그들의 명분과 실리를 지켜준 '은사'였다. 그러나 그런 비민주적이고 미국 의존적인 제도와 관행은 해체되고 있다. 보수 지식인과 언론, '윤 어게인' 세력과 '태극기 부대'는 역사적 흐름에 저항하고 있는 꼴이다. 시대착오적인 이념적 선동이나 상투적인 '신냉전' 운운은 기본적으로 역사 인식의 빈곤에서 비롯된 것이다. 이해관계 때문에 그런 주장을 할 수는 있다. 하지만 최소한의 합리적 논리나 근거를 제시해야 한다. 그것이 상식이다.그동안 보수 세력이 자유민주주의를 실행해 왔다면 그들의 진보 정부 비난은 경청해야 마땅하다. 하지만 보수 집권 시기에 그런 적은 없었다. 쿠데타, 독재, 인권유린으로 자유민주주의 헌법을 짓밟은 무도하고 추악한 역사가 반복되었을 뿐이다.혹자는 보수가 미국의 편에 서 있었기 때문에 자유민주주의 실행의 주체라고 주장한다. 미국의 도움으로, 대한민국 '정부'를 수립하고 유엔의 '승인'을 얻어 독립 국가가 되었기에 그런 주장은 그럴듯해 들린다. 하지만 미국은 이승만, 박정희, 전두환이 자유민주주의를 실행했기 때문에 인정하고 지원한 것이 아니다. 그들이 미국의 이익에 부역했기 때문이다. 미국은 독재든 민주 정부든 미국의 '뜻을 따르는' 정부라면 수용했다. 다만 민주 정부라면 미국의 명분과 실리 더 부합했을 뿐이다. 미국 편에 섰던 독재자의 후예들이 자유민주주의를 말하는 것이 우습기 짝이 없는 이유다.역사적 전환기에는 심각한 사회적 갈등이 표출되기 마련이다. 그래서 변화를 주도하는 세력이든 저항하는 세력이든 갈등을 심화시키기보다는 상대의 입장과 처지를 충분히 이해하고 상생의 길을 도모하는 것이 필요하다.지금 보수 세력에게 절실한 것은 역사에 대한 성찰이다. 그 위에서 새로운 비전과 정책을 찾아야 한다. 쉽지 않은 일이겠지만 보수 지식인과 언론, 시민들이 통념적 '망상'에서 벗어나지 않으면 자멸은 피할 수 없을 것이다.국민주권 정부는 광복 80주년을 새로운 역사적 지평을 여는 원년(元年)으로 삼아야 한다. 우리는 지금 구태를 답습할 것인지, '지도 없는 바다'를 항해할 것인지 갈림길에 서 있다. 무엇보다 '빛의 혁명'의 정신을 녹여 주체적 창조적으로 민족중흥의 새 길을 열어야 한다. 눈뜬 국민과 함께 말이다. 대동(大同)이야말로 내적 상처를 치유하고 외부의 도전에 담대하게 대응하는 힘의 원천일 것이다.