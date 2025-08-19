"공청회 방해? 국민 입틀막과 폭력적 연행이 불법이다"

큰사진보기 ▲11차 전력수급기본계획 폭력연행 사건 재판 당사자 및 환경단체 등이 19일 오전 대전지법 앞에서 기자회견을 열어 "처벌되어야 할 것은 우리가 아니다. 위험하고 불평등하며, 비민주적으로 수립된 11차 전력수급기본계획이 유죄다"라고 주장했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

환경단체와 송전탑반대 지역 주민들이 공청회를 방해했다는 이유로 재판을 받게 되자, 경찰의 폭력연행이 불법이고, 비민주적으로 수립된 11차 전력수급기본계획이 유죄라고 주장하고 나섰다.11차 전력수급기본계획 폭력연행 사건 재판 당사자와 기후위기비상행동 등 27개 환경단체 및 지역주민대책위는 19일 오전 대전지방법원 앞에서 기자회견을 열어 "이재명 정부는 탈핵, 탈송전탑, 탈석탄, 소규모 분산형 재생에너지로의 전환 정책을 수립하라"고 촉구했다.이들에 따르면, 이날 오전 대전지법에서는 지난해 9월 26일 세종시 정부종합청사에서 열린 '11차 전력수급기본계획(전기본) 공청회'에서 강제 연행된 6명의 환경단체 활동가 및 주민대책위 대표에 대한 첫 재판이 열렸다.이들은 공청회 당시 '탈핵', '탈송전탑', '기후정의' 등을 외치며 단상에 올랐고, '퇴거불응' 혐의로 경찰에 의해 20여 명이 수갑이 채워진 채 폭력적으로 강제 연행됐다는 것. 이 중 10명이 약식기소, 벌금형(100만원)에 처해졌다. 이에 벌금형을 받게 된 6명이 정식재판을 청구, 이날 첫 재판이 열리게 된 것이다.재판을 앞두고 재판 당사자와 환경단체 활동가들은 이번 재판의 부당성을 알리고 정부의 에너지정책 전환을 촉구하기 위해 기자회견을 열었다.이 자리에서 이들은 "11차 전기본 공청회는 공론장을 봉쇄하고, 시민들의 목소리를 억압한 사건으로 기록되었다"며 "처벌되어야 할 것은 우리가 아니다. 위험하고 불평등하며, 비민주적으로 수립된 11차 전력수급기본계획이 유죄다"라고 주장했다.이들은 기자회견문을 통해 "1년 전 그날 우리는 목소리를 낼 수밖에 없었다"며 "위험하고 불평등한 윤석열 정부의 핵발전 확대 정책에 맞서야 했고, 단 한 번도 민주적으로 수립된 적 없는 정부의 에너지 계획에 제동을 걸 필요가 있었기 때문"이라고 공청회 단상에 오른 이유를 설명했다.이들은 이어 "전력수급기본계획은 대한민국 전력 정책의 장기 전망과 발전, 송전·변전 설비 계획을 담는 최상위 행정계획으로, 국민에게 막대한 영향을 미친다"며 "그런데도 2002년 처음 수립된 1차 전기본 이래 지금까지, 회의록·자료근거 등 구체적 계획안은 단 한 번도 제대로 공개되지 않았으며 공청회 또한 형식적 절차에 불과했다"고 주장했다.특히 이들은 지난해 9월 26일 열린 공청회에서 전체 계획이 아닌 요약본만 발표되었고, 다양한 이해당사자와 지역 주민의 목소리는 전혀 듣지도 반영되지 않았다고 지적한 뒤 "이러한 절차적 문제는 전력계획 수립 때마다 지적됐으며, 그 안에서 시민사회·지역 주민·노동조합의 저항 또한 끊임없이 이어져 왔다"고 밝혔다.그러면서 "밀실에서 짜여온 국가의 최상위 행정계획은 오랜 시간 동안 수많은 지역 주민을 고통 속에 몰아넣었다. 전기본이 수립될 때마다 밀양, 청도, 영덕, 삼척 등 전국 각지에서 발전소와 송전선로 건설로 인한 심각한 갈등과 상처가 반복되었다"고 주장했다.이들은 11차 전기본은 절차뿐 아니라 내용 또한 심각하다고 주장했다.이들은 "내란수괴 윤석열은 임기 동안 핵발전을 핵심 정책으로 내세우며 모든 노후 원전의 수명 연장, 중단된 신한울 3:4호기 건설 재개, 신규 원전 건설 추진에 나섰다"며 "더 많은 핵발전소와 더 많은 송전선로 건설 계획이 담긴 윤석열표 핵진흥 정책의 종합판이 이번 전기본이었다. 더 나아가 기후위기 대응은커녕, 기후위기를 심화시키는 내용으로 점철되어 있었다"고 비판했다.이들은 계속해서 "뿐만 아니라 안전과 기후위기는 철저히 배제되었고, 영향을 받는 이들과 저항하는 이들의 목소리는 삭제되었다"며 "이 계획은 또다시 밀양에서 그랬던 것처럼 마을을 파괴하고, 약자를 다시 희생시킬 것이 너무나도 분명했다. 따라서 우리는 더 이상 이런 식이 전력계획은 안 된다고 판단했다"고 강조했다.아울러 "우리는 이 사회를 구성하는 한 사람의 시민으로서 약자를 짓밟는 정부의 정책을 반대할 권리가 있고, 허례허식으로 점철되는 공청회를 거부할 권리가 있었다. 그런데 그 결과는 폭력적 연행과 벌금형이었다"며 "우리는 묻는다. 도대체 누가 유죄인가"라고 따져 물었다.이들은 또 이번 재판과 관련, "재판부는 이번 사건이 단순한 퇴거 불응이 아니라 국가가 공론장을 더욱 강압적으로 봉쇄하고 민주주의를 훼손한 사건임을 직시하라"고 촉구했다. 아울러 "공청회라는 공론장을 민주주의의 장으로 만들지는 못할망정, 공권력과 검찰 권력을 이용해 시민들의 목소리를 탄압한 것이 이번 사건의 본질"이라고 강조하면서 "우리는 이 자리에서 재판부가 민주주의를 바로 세워 줄 것을 기대한다"고 밝혔다.그러면서 이들은 "이재명 정부가 민주주의를 파괴한 윤석열이 가장 열과 성을 다해 추진했던 핵진흥 정책을 고스란히 계승하려는 움직임이 곳곳에서 포착되고 있다. 이는 아주 우려스럽고도 분노할 일"이라고 개탄했다.이들은 끝으로 "새 정부는 11차 전기본을 즉각 폐기하는 것은 물론, 윤석열표 핵진흥 정책과 에너지 고속도로와 같은 중앙집중형 에너지 체제 추진을 중단하고, 기후위기 대응을 위한 올바른 정책을 수립해야 한다"면서 "이재명 정부는 탈핵, 탈송전탑, 탈석탄, 소규모분산형 재생에너지로의 전환 정책을 수립하라"고 촉구했다.이날 발언에 나선 재판 당사자 정수희씨는 "11차 전기본은 15년 치의 발전소 건설 계획과 송전탑 건설 계획을 담고 있다. 그 계획에 따라 영향을 받는 주민들은 그 계획으로 인해 삶이 송두리째 뽑히고 무너지는 사람들이다. 그런 사람들이 공청회에서 얼마든지 이야기할 수 있고 의견을 낼 수 있는 것 아닌가"라며 "그런데 입막음 당하고, 연행되고, 처벌당했다. 이번 재판을 통해 과연 무엇이 불법인지 가려지기를 기대한다"고 말했다.이경호 대전환경운동연합 사무처장도 "반대하는 시민도 국민이다. 2024년 9월 26일 세종시 정부청사에서 열린 11차 전기본 공청회는 국민의 목소리를 듣기 위한 자리가 아니라 공권력에 의해 시민들을 억압하는 연행의 현장이었다"며 "국민의 목소리를 듣기보다 억압하고 처벌한다면 그 어떤 계획도 정당성을 가질 수 없다"고 말했다.