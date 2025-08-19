방류된 북한 우라늄공장 폐수, 8월 정기점검서도 '이상 없음'

큰사진보기 ▲원자력안전위원회는 4일 최근 제기되는 북한 평산 우라늄 정련공장 폐수 문제와 관련해 시료 채취를 위해 한국원자력안전기술원(KINS) 전문가들을 강화도 현장에 파견했다고 밝혔다. 이날 시료 채취는 6개 지점에서 이뤄졌으며, 시료는 KINS 분석실로 옮겨져 세슘 및 우라늄과 중금속 오염 여부에 대한 정밀 조사가 이뤄질 예정이다. 사진은 이날 강화도에서 한국원자력안전기술원 전문가가 시료 채취하고 있는 모습. 2025.7.4 ⓒ 원자력안전위원회 제공 관련사진보기

정부는 북한 평산 우라늄공장 폐수 방류로 인한 환경오염 우려와 관련해 8월 정기 점검을 한 결과 이상이 없는 것으로 확인됐다고 19일 밝혔다.통일부·원자력안전위원회·해양수산부·환경부가 합동으로 지난 8월 초 강화도 북단과 한강·임진강 하구, 인천 연안 등 7개 주요 정점에서 시료를 채취해 우라늄과 중금속 5종을 분석한 결과다.앞서 지난 7월 18일에도 정부는 우리 해역과 하천에 대한 방사능 및 중금속 오염 영향을 확인하기 위해 관계부처 합동 특별 실태조사를 한 결과 "이상 없음"을 확인한 바 있다.정부에 따르면 점검 결과 우라늄과 중금속 5종(카드뮴·비소·수은·납·6가 크롬) 모두 7월과 마찬가지로 수질오염 공정시험 기준에 비춰봤을 때 '불검출'됐거나 '기준 미만'으로 확인됐다.또한, 인천광역시에서도 자체적으로 지난 7월 23일부터 이달 2일까지 강화 해역을 포함한 인천 전 해역에 대해 '우라늄 특별 정밀조사'를 한 결과, 11곳의 모든 조사 지점에서 '이상 없음'으로 확인됐다고 정부는 밝혔다.정부는 "이번 정기 점검에서 예성강 하류와 가장 인접한 강화지역 3개 정점을 포함해 7개 정점에서 시료를 채취하고, 우라늄 정련시설의 특성을 고려해 조사대상 핵종에서 방사성세슘을 제외했다"고 설명했다.이어 "우라늄 정련시설에서 라듐, 폴로늄 등의 핵종도 발생할 수 있지만 물에 대한 용존성이 낮거나 입자성 물질에 잘 흡착되는 성질 등으로 인해 우리 환경까지 확산될 가능성이 크지 않아 조사대상에서 제외했다"고 밝혔다.정부는 "평산 우라늄 정련공장 폐수 우려와 관련해 우리 환경에 미치는 영향을 신속히 확인하기 위해 해당 지점에 대한 모니터링을 당분간 지속해 나갈 예정"이라고 강조했다.