매일 생존과 싸우는 가자지구 아이들

2024넌 12월 11일(이하 현지시간) 전쟁 중인 가자지구 어린이들에 대한 충격적인 심리 조사 결과가 발표됐다. 조사 결과에 따르면 96%의 어린이가 죽음이 임박했다고 느꼈고 절반은 정신적 외상 때문에 죽고 싶다고 말하는 것으로 나타났다. 또한 92%의 어린이가 현실을 받아들이지 못했고, 79%는 악몽으로 고통을 겪었고, 73%는 공격성을 드러냈다.이 심리 조사 결과는 가자지구의 한 시민단체가가 네덜란드구호동맹(Dutch Relief Alliance)과 전쟁어린이동맹(War Child Alliance)의 지원으로 어린이를 돌보고 있는 504명을 인터뷰한 데이터를 분석해 얻은 것이었다. 보고서는 높은 수준의 스트레스, 공포, 걱정, 수면 장애, 악몽 등 어린이들의 심리적 상황이 심각하다고 밝혔다. 많은 어린이가 "직접 자기 집과 학교가 폭격을 당하는 것을 목격했고, 전쟁 때문에 이주하고, 사랑하는 사람을 잃고 가족과 헤어지는 등의 경험을 했다"고도 밝혔다. 보고서는 조사 대상 어린이의 60% 이상이 전쟁 동안 "정신적 쇼크를 경험했고 일부 어린이는 그런 일을 수차례나 겪었다"며 "가자지구는 어린이로 살기 가장 끔찍한 곳 중 하나"라고 언급했다.이 조사 결과는 2024년 12월에 발표됐지만 분석 데이터가 수집된 건 그해 6월이었다. 이는 보고서가 발표될 때는 더 많은 어린이가 불안한 심리 상태를 겪고 있었을 것이라는 짐작을 가능하게 한다. 그런데 2025년 8월 현재 가자지구의 상황은 2024년의 상황보다 훨씬 더 참혹하다. 계속되는 폭격으로 살 수 있는 집은 거의 다 사라졌고, 주민들은 반복적으로 피란을 하고, 무엇보다 극심한 식량난으로 며칠씩 굶는 사람이 많아졌다. 이런 전쟁의 한가운데서 어린이들 또한 영양실조, 죽음의 공포, 상실의 고통을 동시에 겪고 있다.대규모 기아 상황에 처한 가자지구에서 어린이들은 상황은 가장 취약하다. 유엔 세계식량계획(WFP)에 따르면 5세 이하의 모든 어린이가 생명을 위협하는 영양실조에 처해 있다. WFP는 이 나이대 어린이 약 32만 명이 영양 공급 서비스 붕괴와 식수, 분유, 치료식 부족으로 치명적인 영향을 받고 있다고 밝혔다. 또 7월 말 유엔 팔레스타인 난민구호기구(UNRWA)는 가자지구 전체 어린이 5명 중 1명이 영양실조 상태고 매일 숫자가 늘어나고 있다고 밝혔다.소아과 의사인 시마 질라니는 알자지라와의 인터뷰에서 영양실조가 몸 전체에 영향을 미치면 다발성 장기 파손 위험에 처할 수 있다고 말했다. 특히 어린이의 신체와 장기는 더 빨리 굶주림의 영향을 받는다고 말했다. 가자지구에 기근이 만연하면서 특히 어린이에 미치는 장기적인 영향을 우려하는 목소리가 커지고 있다. 영양실조가 어린이의 신체적 발달은 물론 정신적, 인지적 발달도 저해할 수 있기 때문이다. 하지만 현재는 장기적 영향보다 당장 목숨을 연명하는 게 더 큰 문제가 되고 있다. 가자지구 보건당국에 의하면 8월 17일 기준으로 263명이 굶주림으로 사망했는데 그중 112명이 어린이였다.8월 14일 100개 이상의 구호단체들은 이스라엘이 구호품의 가자지구 반입을 방해하고 있다면서 이스라엘의 식량 무기화를 규탄했다. UNRWA는 가자지구 주민들이 굶주리는 가운데 막대한 양의 구호품이 요르단과 이집트의 창고에 쌓여 있다고 밝혔다. 가자지구 당국은 이스라엘이 20,000대 이상의 구호품 트럭 진입을 방해하고 있다고 밝혔다. 국제앰네스티는 이스라엘이 의도적으로 가자지구의 굶주림을 만들고 "체계적으로 주민들의 건강, 삶, 사회 조직을 파괴하고 있다"고 비난했다. 그러면서 현재 가자지구의 상황은 전쟁 시작 후 22개월 동안 이스라엘이 의도적인 계획과 정책으로 만든 것이고, 이는 계속되고 있는 "집단학살"의 한 부분이라고 말했다.가자지구 어린이들이 겪고 있는 건 영양실조만이 아니다. 아이들은 매일 죽음을 마주하면서 생존을 위해 싸우고 있다. 유니세프(UNICEF)에 따르면 전쟁이 시작된 후 8월 초까지 22개월 동안 약 1만8000명의 어린이가 사망했다. 한 시간에 한 명의 어린이가 사망한 꼴이다. 유니세프는 또한 이스라엘의 폭격과 구호품 부족으로 매일 약 28명의 어린이가 사망하고 있다고 밝혔다.식량을 구하려다 사망하는 아이들도 있다. 가자지구 보건당국에 따르면 이스라엘과 미국이 지원하는 가자인도주의재단(GHF) 배급소에서는 8월 18일 현재까지 2000명 이상이 사망했는데 사망자에는 어린이도 포함되어 있다. 이와 관련해 세이브더칠드런은 어른이 없는 가정과 아이들이 가장 역할을 해야 하는 경우가 늘고 있고, 그래서 아이들이 이스라엘군의 총격에 사망할 수 있음에도 배급지에 가는 경우가 있다고 밝혔다. 하지만 아이들은 죽음을 무릅써도 건장한 남성 어른들에 밀려 제대로 식량을 구하기 힘들다.가자지구 어린이들은 상실의 충격도 겪고 있다. 가족, 친구, 이웃, 집을 잃은 충격에 더해 학교와 삶을 잃은 상실감 또한 겪고 있는 것이다. 유엔에 의하면 가자지구 학교의 90% 이상이 파괴돼 학교로 기능을 할 수 없게 됐다. 나머지 학교는 피란처가 됐다. UNRWA의 필리페 라자리니 사무총장은 아이들이 새로운 학기를 준비해야 하는 시기지만 대신 식수, 음식을 찾아 헤매고 있고 학교는 포화상태의 피란처로 바뀌었다고 말했다. 그러면서 아이들은 이미 3년째 학교 교육을 받지 못한 상태고 "잃어버린 세대"가 될 위험에 처해 있다고 말했다.바심은 아버지가 부상으로 이집트에서 치료를 받고 있어서 이제 6명의 가족을 부양해야 하는 상황에 놓였다. 그는 알자지라에 "난 축구를 좋아하지만 지금은 쿠키를 팔고 있다. 전쟁 이후 내 어린시절은 사라졌고 아무 것도 남지 않았다"고 말했다. 운이 좋은 경우 유니세프 등이 세운 텐트 학교에서 공부를 할 수 있지만 교육의 질은 낮을 수밖에 없다. 이곳에서 공부하는 13세의 아와드는 의사가 꿈이다. 그는 "우리 학교는 파괴됐고 다른 학교들은 피란처가 됐다. 공부를 계속하기가 너무 힘들다"고 말했다. 이런 상황에 대해 세이브더칠드런의 지역 국장인 아마드 알헨다위는 알자지라에 "가자는 어린이들, 그리고 그들 꿈의 묘지"라면서 "이 세대의 어린이들은 세계가 자신들을 버리고 자신들에게 등을 돌렸다고 생각하면서 성장하게 될 것"이라고 말했다.심리적 충격, 죽음의 공포, 상실의 충격을 겪고 있는 가자지구 아이들을 가장 위협하는 건 굶주림과 영양실조다. 굶주림은 가장 치명적인 상황과 참혹한 죽음을 야기하기 때문이다. 이런 상황에서도 국제사회는 아직 가자지구에 심각한 식량 부족과 굶주림을 의미하는 기근(famine)을 선포하지 않고 있다. 세계 기아 상황을 감시하는 국제 식량안보 단계 분류(IPC, Integrated Food Security Phase Classification)는 식량 부족 상황을 5단계로 분류하고 있는데 기근은 가장 심각한 상태를 의미한다. 기근이 선포되면 국제사회는 모든 수단을 동원해 즉각적으로 대응하고 구호품과 생필품 공급을 최대한 늘려야 한다. 또한 식량 부족과 영양실조를 야기한 근본적인 원인도 규명해야 한다. 그러나 IPC는 7월 29일 가자지구가 기근 직전 상황임을 확인했지만 기근을 선포하지는 않았다. 판단의 기준이 되는 전체 가구 중 20%의 심각한 식량 부족, 5세 이하 어린이 중 30%의 심각한 영양실조, 성인 인구 10,000명당 하루 2명의 영양실조 및 관련 질병 사망 등이 확인되지 않았기 때문이다.그러나 전문가들은 전쟁 상황에서는 데이터 수집과 기근 상황 증명이 어렵다고 말하고 있다. WFP의 식량안보 및 영양분석 서비스 국장인 장 마틴 바우어는 미국 공영라디오인 NPR에 "전쟁 중 데이터 부족이 기근으로의 공식 분류를 방해할 수 있다"면서 "기근이 선포됐을 때는 이미 많은 사람이 죽었을 수 있다"고 말했다. 기근조기경보시스템네트워크(FEWS Net)의 부국장인 팀 호핀은 "가자지구에서 여전히 식량 부족으로 인한 대량 사망이 일어나길 기대하고 있는 상황"이라며 "해결책 없이 이 상황이 지속되면 더 많은 사망자가 발생할 것"이라고 말했다.국제사회는 영양실조로 고통 속에 죽어가는 가자지구 아이들의 영상이 자주 방송되자 7월부터 이스라엘에 강한 압력을 넣고 구호품 반입 재개를 요구하기 시작했다. 하지만 유감스럽게도 그 압력은 실질적인 효과를 내지 못하고 있다. 시간이 가면서 국제사회의 압력은 시들해지고 이스라엘은 구호품 반입 확대 조치를 제대로 이행하지 않고 오히려 가자지구 완전 점령에 박차를 가하고 있다. 이로 인해 어떤 상황에서도 우선적으로 보호받아야 할 아이들이 가장 큰 피해를 입고 있다.