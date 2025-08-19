[서산] 집중호우피해 한 달째, '서산은 다시 일상으로'... 이재민 대부분 귀가

큰사진보기 ▲지난달 집중호우로 큰 피해를 당한 지 30일째, 서산시가 차츰 일상 회복이 이뤄지고 있다. 공무원들은 침수 피해로 임시 경로당을 이용하는 어르신들을 위해, 젖은 장판을 들어내고 쾌적하고 편안하게 지내실 수 있도록 환경정비를 지난 8일 진행했다. ⓒ 서산시 SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲집중호우로 큰 피해를 당한 서산시의 빠른 일상 회복이 이뤄지는 가운데, 서산시 도배전문봉사단 100여 명은 주택 침수로 인한 이재민의 빠른 복귀를 위해 봉사활동에 나서기도 했다. ⓒ 서산시 SNS 갈무리 관련사진보기

지난 7월 집중호우로 큰 피해를 당한 지 30일째, 서산시에서 차츰 일상 회복이 이뤄지고 있다.서산시에서는 지난달 16일부터 20일까지 나흘 동안 578mm의 집중호우가 내렸으며, 특히 17일 하루에만 438.9mm의 물 폭탄이 쏟아지면서 2명이 사망하고 800억 원이 넘는 재산 피해가 발생했다.피해가 발생하면서 정부는 지난달 22일 서산을 특별재난지역으로 우선 선포했으며, 전국에서는 자원봉사자들이 잇따라 방문해 피해 복구에 힘을 보탰다.특히, 피해를 본 146가구에 총 2억 2천만 원 상당의 전자제품 교환권을 지원하는 등 시민 불편을 최소화했다.또한, 저소득 가구에 긴급 구호비와 물품지원 그리고 침수 주택 도배장판 봉사 등을 통해 서산시와 시민들은 복구에 최선을 다했다.피해 한 달째인 19일, 1526건의 피해 민원 중 대부분 응급 복구가 완료되면서 서산시는 차츰 일상으로 돌아가고 있다.이 과정에서 각계각층의 손길과 온정이 큰 힘이 되어주었다.특히, 주택 침수로 인해 그동안 마을회관 등에서 지냈던 14세대 31명 가운데, 일시 대피자 5세대 7명을 제외하고 모두 귀가했다.서산시는 앞으로도 시민들의 일부 생활 불편을 해소하기 위해 피해 지역 121곳에 총 5억 5900만 원을 투입해 소규모 생활 불편 개선 사업을 본격 추진할 계획이다.소규모 생활 불편 개선 사업은 침수되고 유실된 마을안길과 배수로 정비, 농경지 진입로 복구, 사고 위험이 있는 곳 보강 작업 등으로 이뤄지며, 다음 달까지 완료할 예정이다.서산시는 올해 상반기에 9억 원을 투입해서 마을안길 보수 67건, 배수로 정비 94건, 안전지역 정비 44건 등 총 205건을 이미 완료한 바 있다.특히, 특별재난지역 선포에 따라 앞으로 국비 지원은 물론 세금과 공공요금 감면 등 실질적인 지원도 함께 이뤄진다.서산시에 따르면 충남도 특별재난지원금은 이달부터, 정부 지원금은 9월부터 차례로 지급될 예정이다.서산시 관계자는 "서산시와 시민이 함께하면 더 안전하고 살맛 나는 서산을 만들어갈 수 있을 것"이라면서 "시민의 일상을 되찾아주는 것은 서산시의 약속"이라고 말했다.그러면서 "성금과 현물 약 5억 5천만 원과 피해 현장 봉사까지 이어지며 다시 일어설 힘을 얻고 있다"며 "서산시는 특별재난지역 지정에 따른 국비를 확보해 항구적인 복구와 안전망 강화에 최선을 다하겠다"고 약속했다.한편, 서산시는 집중호우 피해복구와 시민들의 빠른 일상 회복을 위해 다음 달 개최 예정이던 '서산시민체육대회'를 전면 취소했다.