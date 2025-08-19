경북 청도서 무궁화호 열차에 치인 선로 작업자 2명 사망

큰사진보기 ▲무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생한 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 코레일 등 관계자들이 사고가 난 선로를 조사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

경북 청도군에서 철로 점검 작업을 위해 선로 주변에 있던 노동자들이 무궁화호 열차에 치여 2명이 사망하고 5명이 중경상을 입는 사고가 발생했다.한국철도본부(코레일)와 경북소방본부 등에 따르면 19일 오전 10시 52분께 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움경기장 인근 경부선 철로에서 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차(제1903호)가 선로 작업을 위해 이동 중이던 노동자 7명을 치었다.이 사고로 열차에 치인 작업자 2명이 사망하고 4명이 중상, 1명이 경상을 입어 인근 병원으로 이송됐다.사고를 당한 이들은 대부분 구조물안전진단 업체 소속 연구원이고 중상을 입은 1명은 코레일 소속이다.사고를 당한 노동자들은 최근 폭우로 생긴 경부선 철도 남성현역~청도역 구간 비탈면 구조물 피해를 점검하기 위해 이동 중이었던 것으로 알려졌다.이들은 남성현역에서 약 2.5km 떨어진 하행선 부근에서 구조물 점검을 위해 하행 방향으로 이동 중 운행 중인 열차를 인지하지 못해 사고를 당한 것으로 파악됐다.사고가 난 열차에는 승객 89명이 타고 있었으나 탑승객들 가운데 부상자는 없는 것으로 보고 있다.소방당국은 인력 65명과 장비 16대, 헬기 1대를 투입해 안전조치를 벌이고 있고 경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.코레일은 사고 구간을 통제하고 상행선을 이용해 상·하행 열차가 교대 운행을 하고 있다고 밝혔다.