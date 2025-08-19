김영환 노동장관 "후진적 사고 또 발생... 강력한 책임 물을것"

19일 경부선 철도사고와 관련해 김영훈 고용노동부 장관은 "일어나선 안될 후진적 사고가 또다시 발생한 것"이라며 "각종 산업안전 의무 위반이 밝혀지면 강력한 책임을 묻겠다"고 밝혔다.
이날 오전 10시 50분께 경북 청도군 경부선 철로에서 무궁화호 열차가 철로 점검 작업 중이던 철도 노동자들을 잇따라 충돌해 2명이 사망하고, 5명이 부상했다.(관련 기사 : 경북 청도서 무궁화호 열차에 치인 선로 작업자 2명 사망 https://omn.kr/2ezm2
김 장관은 이날 사고 현장을 직접 찾아 상황을 점검했다. 이어 사고원인 규명과 함께 철저한 수사와 감독을 긴급지시했다. 노동부는 산업안전보건본부에 중앙산업재해수습본부를 구성하고, 대구지방고용노동청에 지역산업재해수습본부를 설치했다. 이는 동일한 사업장에서 3명 이상 사망하거나, 5인 이상 사상한 경우 해당 본부를 설치할 수 있다는 규정에 따른 것이다.
사고 후 대구지방고용노동청은 선로 주변 작업에 대한 작업 중지 명령을 내렸고 특별근로감독도 들어간다. 또 관련부처인 국토교통부와 함께 사고 발생 원인을 철저히 규명할 방침이다. 이를 위해 15명의 수사전담팀이 꾸려지고, 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등에 대한 수사도 진행될 예정이다.
이에 앞서 국토교통부도 사고 현장에 철도안전정책관을 중심으로 철도경찰 등 대응팀을 보내 사고 복구와 원인조사에 나섰다. 국토부는 이번 사고와 관련해 철도안전법령 위반 사항이 있었는지에 대한 조사도 벌인다.
한편 지난 2022년에는 한 해 동안 네 번의 철도 노동자 사망사고가 발생했다. 지난 3월 14일 대전차량사업소에서 열차 검수 작업 후 출발하는 열차의 바퀴와 레일 사이에 노동자가 끼여 숨졌고, 7월 13일 서울 중랑역에서 궤도 점검 작업을 하던 노동자가 진입한 열차에 치여 사망했다. 9월 30일 정발산역에서 스크린도어 통신장비 교체 작업을 하던 노동자가 열차와 충돌해 목숨을 잃었고, 11월 5일 경기도 의왕시 오봉역에서 열차 연결작업 중이던 노동자도 열차와 충돌해 변을 당했다.
오봉역 사고 때는 당시 이정식 노동부 장관이 직접 나서 합동 회의를 진행했다. 정부는 철도 노동자 사망 사고에 엄중 대응하겠다고 했다. 중대재해법을 적용해 코레일 사장 등에 대해 처벌을 시도했지만, 검찰이 모두 불기소 처분한 탓에 이뤄지지 않았다. 다만 정부가 코레일 사장을 해임하며 사태의 책임을 물었을 뿐 처벌은 제대로 이뤄지지 않았다.