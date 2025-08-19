김영환 노동장관 "후진적 사고 또 발생... 강력한 책임 물을것"

▲무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생한 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 경찰과 소방, 코레일 등 관계자들이 사고가 난 무궁화호 열차를 조사 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기