젤렌스키 "푸틴과 조건 없이 만나겠다"... 트럼프 "회담 조율 중"

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 18일 워싱턴에서 도널드 트럼프 대통령 및 유럽 정상들과 회동한 후 라파예트 공원에서 발언하고 있다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 조건 없는 양자 회담을 제안했다.젤렌스키 대통령은 18일(현지시각) 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령 및 유럽 지도자들과 회담한 후 기자회견에서 "우크라이나와 러시아는 전쟁을 끝내기 위해 어떠한 조건도 없이 만나야 한다"라고 말했다.이어 "내가 회담의 조건으로 휴전을 요구하면 푸틴 대통령은 우리가 협상을 방해한다고 비난할 것"이라며 "그래서 우리는 조건 없이 만나야 한다"라고 밝혔다. 과거와 달리 회담 조건으로 휴전을 요구하지 않겠다는 것이다.이는 젤렌스키 대통령과의 정상회담이나 휴전 협상을 줄곧 거부해 온 푸틴 대통령에게 전쟁의 책임을 떠넘기려는 전략으로 풀이된다.젤렌스키 대통령은 "어떤 형식의 회담에도 참여할 준비가 됐다"라며 "푸틴 대통령과 회담 결과에 따라 트럼프 대통령도 참여하는 3자 회의가 열릴 것"이라고 강조했다.아울러 "트럼프 대통령과 영토 문제에 대해 장시간 논의했다"라며 "영토 문제는 러시아와 우크라이나가 함께 결정할 사안"이라고 말했다.또한 트럼프 대통령이 우크라이나에 대한 안전보장 발언을 강조했다. 그는 "미국이 안전보장의 일원으로 참여하겠다는 중요한 신호를 받았다"라며 "안전보장은 전쟁 종식을 위한 필수적인 출발점"이라고 했다. 이어 "안전보장 세부 사항은 10일 이내에 마련돼 문서로 공식화될 것"이라고 덧붙였다.트럼프 대통령은 이날 회담 모두발언에서 "우리는 우크라이나에 대한 러시아의 공격을 억제할 수 있는 집단적인 안전보장에 대한 합의를 이뤄낼 것으로 낙관한다"라고 말했다. 다만 "유럽 국가들이 상당한 부담을 져야 한다"라고 조건을 달았다.회담에 참석한 마르크 뤼터 나토(NATO·북대서양조약기구) 사무총장도 "미국이 우크라이나의 안전보장에 관여하게 된 점이 성과"라며 "우크라이나가 나토 회원국은 아니지만, 그와 유사한 안전보장을 제공하는 것에 대한 논의가 있을 것"이라고 전했다.젤렌스키 대통령은 러시아가 전쟁 중에 납치한 우크라이나 실종 어린이들을 언급하며 미국과 이 문제를 해결하기 위해 공조하기로 합의했다고 전했다. 앞서 국제형사재판소(ICC)는 러시아가 우크라이나 점령지의 어린이들을 강제 이주한 전쟁범죄 혐의로 푸틴 대통령에게 체포영장을 발부한 상태다.이날 젤렌스키 대통령을 지원하기 위해 함께 온 유럽 정상들은 회담 성과를 강조하면서도 푸틴 대통령에 대한 경계를 늦추지 않았다.프리드리히 메르츠 독일 총리는 "(회담 결과가) 기대한 것을 넘어서 초과 달성했다"라며 "드디어 협상의 길이 열렸다"라고 말했다. 그러면서 "트럼프 대통령이 회담 후 전화로 푸틴 대통령과 대화를 나눴고, 젤렌스키 대통령과 2주 안에 만나기로 동의했다"라고 전했다.다만 "앞으로 더욱 복잡해질 것"이라며 "다음 회담이 휴전 없이 열리는 것은 상상할 수 없으니 그 부분을 위해 노력해야 한다"라고 강조했다.실제로 트럼프 대통령은 이날 회담을 마친 뒤 자신의 소셜미디어에 "나는 푸틴 대통령에게 전화를 걸어 젤렌스키 대통령 간의 회담을 조율하기 시작했다"라며 장소는 추후 결정될 것이라고 적었다. 또한 "그 회담이 열리고 나면 두 대통령에 나를 더한 3자 회담을 할 것"이라고 덧붙였다.하지만 유리 우샤코프 러시아 크렘린궁 외교정책 보좌관은 "미러 정상이 약 40분 동안 통화했다"라고 인정하면서도 "양측이 러시아-우크라이나 협상에 참여하는 대표의 급을 높이는 방안을 논의하기로 했다"라고 신중한 입장을 나타냈다.에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 "푸틴 대통령이 평화를 원한다는 점에 큰 의구심이 있다"라며 "그의 궁극적인 목표는 우크라이나를 공격해 최대한 많은 영토를 확보하는 것"이라고 회의적인 반응을 보였다.이어 "트럼프 대통령은 우리가 합의에 도달할 수 있고 푸틴 대통령도 평화 협정을 원한다고 믿는다"라며 "그러나 만약 이 과정이 실패로 끝난다면 우리는 대러 제재를 강화해야 한다고 말할 준비가 돼 있다"라고 경고했다.미국 <뉴욕타임스>는 "휴전이나 평화를 위한 가시적인 징후나 구체적인 사항은 거의 나오지 않았다"라며 "전쟁 종식을 향해 조금이라도 전진하려면 트럼프 대통령의 후속 조치, 젤렌스키 대통령의 전면적인 양보, 그리고 푸틴 대통령의 우크라이나 공격 중단 의지가 필수적"이라고 지적했다.영국 <가디언>도 "(지난 2월 회담처럼) 두 정상이 싸우지 않았고, 서로 따뜻한 악수와 미소를 주고받았다"라면서도 "내용상으로 보면 답보다 의문이 더 많다"라고 평가했다. 그러면서 "트럼프 대통령은 전쟁을 어떻게 끝낼 것인지에 대해 회피적인 발언만 했다"라고 꼬집었다.