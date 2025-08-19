아리셀 유족, "더 이상 못 참아"... 사측 대리인 고소

아리셀 중대재해 참사 유족이 18일 아리셀 측 노무사를 사자명예훼손 혐의로 충북경찰청에 고소했다.
유족 측은 그동안 아리셀 측을 대리해 민사합의 업무를 대리·지원했던 열린노무법인 대표 노무사 전혜선씨가 이번 참사로 사망한 고 김병철 연구개발이사의 명예를 심각하게 훼손했다고 주장했다(관련 기사 : "대피 지시, 사장이 할 일이냐?"... 아리셀 대리인, 공식 세미나서 궤변
).
전혜선 노무사는 지난달 17일 한국건설기술인협회와 법무법인 율촌이 공동 주최한 세미나에서 참사 당시 CCTV에 찍힌 고 김남협 생산팀장과 고 김병철 연구개발이사의 사진을 보여주며, "이 두 분은 1차 전지 배터리 위험을 가장 잘 알고 있는 분들이고 대피하라고 했어야 했는데 사람을 구하지 않고 배터리를 구했습니다. 그래서 동시동작으로 37초 만에 모두 사망하셨습니다"라고 말했다.
이어 "(이 두 분은) 안전관리감독자라는 용어를 쓰는 분들이다. (중략) 도대체 누가 대피를 하라고 지시를 했어야 했을까요? 이게 사장님 몫입니까, 아니면 공장장이 해야 될 일입니까"라며 23명 사망 원인이 고인들에게 있다는 취지의 발언을 했다.
이에 고 김병철씨의 배우자 최현주씨는 강하게 비판하고 있다.
최 씨는 "전혜선씨의 발언은 형사 1심 재판 과정 중 고인들에게 참사의 원인을 떠넘겼던 아리셀 측 주장의 연장선이라고 생각한다"며 "법적 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.
이어 "참사 1년이 지난 현재까지도 유족들에게 제대로 된 사과 한마디 없더니 이제는 민사 합의를 종용했던 대리인까지 공개적인 자리에서 거짓으로 고인의 명예를 훼손하는 발언을 서슴치 않고 있다"고 분노했다.
한편 사고를 조사했던 화성경찰서 담당자들은 고 김병철씨에 대해 안전관리 감독을 비롯해 혐의가 없는 것으로 파악하고 있다. 현재 아리셀 중대재해 참사와 관련 재판을 받고 있는 피의자는 총 13명(고인 1명 포함)으로, 이중 김씨는 여기에 포함되어 있지 않다. 특히 참사 당시 외부에 있던 고 김병철씨는 폭발 당시 폭발음을 듣고 참사 현장을 찾았다가 변을 당했다.
