노조에 '타임오프 보고' 요구한 회사, 이번엔 노조 간부 징계 논란

큰사진보기 ▲전국금속노동조합 대전충북지부 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

노동조합 간부에게 타임오프 기간 동안 무엇을 했는지 보고하라고 지시해 물의를 빚었던 케이유엠 유한회사 소속 앱티브(APTIV)가 최근 노조 간부에게 해고 통보를 한 것이 뒤늦게 알려졌다. 더욱이 조합원들이 이에 반발하자 '해고'에서 '정직 3개월'로 낮춰 통보, 노동자들이 크게 분노하고 있다. 앱티브는 자동차 부품을 제조·납품하는 업체다.전국금속노동조합 대전충북지부는 19일 충북지방노동위원회에서 기자회견을 열고 "정직 3개월도 여전히 황당하리만치 얼토당토않은 징계"라며 "회사의 개입 없이 노동조합이 자주적·자율적으로 사용해야 할 타임오프 기간의 근태를 소명하라는 요구 자체가 이미 노조 활동에 대한 지배개입 시도라고 볼 수밖에 없다"고 비판했다.이어 "지금 당장 부당한 징계를 취소하고 담당자를 처벌하라"고 촉구했다.기자회견 이후에는 충북지방노동위원회에 부당징계 구제신청서를 제출했다.기존 앱티브 충주공장에는 한국노총 금속노련 산하 케이유엠노동조합 충주지부와 민주노총 금속노조 산하 앱티브 지회가 있었다.그런데 지난 5월 조합원들은 총회를 열고 조직형태 변경을 결의했다. 조합원 87%가 한국노총에서 민주노총으로 변경하는 데 찬성한 것.노조에 따르면, 이후 앱티브는 민주노총 금속노조 산하 앱티브지회 최용찬 수석부지회장이 타임오프 기간 동안 무엇을 했는지 보고하라고 지시했다.노조가 이에 반발하고 이행하지 않자, 사측은 지난 7월 2일 징계위원회를 열어 최 수석부지회장에 대해 징계해고를 의결하고 7월 24일 휴가 하루 전 이를 통보했다.노조는 징계위원회 재심을 신청했다. 재심이 열린 지난 4일에는 본사가 있는 울산공장에서 선전전, 결의대회, 출근 선전전 등을 진행했다.사측은 지난 14일 최 수석부지회장 징계의 양정을 해고에서 정직 3개월로 낮춰 다시 통보했다.노조는 "사측의 이번 징계가 아무 정당성을 찾을 수 없는 부당징계라는 사실은 변하지 않았다"며 부당징계 취소와 담당자 처벌을 요구했다.한편 <충북인뉴스>는 이에 대해 반론을 듣기 위해 앱티브 충주공장 관계자에게 전화를 여러 번 걸었지만 받지 않았다.