외교부 "'캄보디아 쓰레기통서 한국인 시신 발견' 보도 사실 아냐"

▲외관은 평범한 외국기업체 공장 건물, 그러나...지난해 한국인 탈출 사건으로 국내 방송에도 소개된 캄보디아 내 범죄단지, 일명 ‘태자 단지’의 모습이다. 외관은 평범한 기업체 건물처럼 보이지만, 최근 대대적인 정부 단속 이후 현재 정문 입구는 폐쇄된 상태다. 현지 경찰에 따르면, 수개월 전만 해도 최소 1천 명 이상의 외국인 범죄자들이 이곳에 집단 거주하며 각종 온라인 사기 범죄를 저질렀다. ⓒ 구글맵 캡쳐 관련사진보기