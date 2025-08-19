"간병은 우리 사회 전체가 함께 풀어야 할 과제"

AD

큰사진보기 ▲발의하는 지미연 의원경기도의회 보건복지위원회 지미연 의원(국힘 용인6)은 '국민 간병 부담 완화를 위한 간병지원 제도 마련 촉구 건의안'을 대표발의했다. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

- 이번 건의안을 발의하게 된 배경은?

- 건의안에는 어떤 내용이 담겼나.

- 내년 시행되는 '돌봄통합지원법'과의 연계성은 무엇인가.

- 간병 지원 제도에 대해 지자체가 아닌 국가 차원의 제도적 설계가 우선시되어야 한다는 지적이 있다. 이에 대한 의견은.

경기도의회 보건복지위원회 지미연 의원(국힘 용인6)은 급속한 고령화로 간병 수요가 급증하는 상황에서 공적 대응 체계를 개선해야 한다는 '국민 간병 부담 완화를 위한 간병지원 제도 마련 촉구 건의안'을 대표발의했다.2024년도 경기도 노인실태조사에 따르면 노인인구 200만 명을 초과한 경기도는 고령화율 15.1%로 이미 고령사회에 진입했다. 지 의원은 "이미 '간병 파산', '간병 지옥'이라는 말이 우리 사회에 널리 퍼져 있고, 앞으로 그 심각성은 더 커질 수밖에 없다"고 지적했다.이번 건의안에서는 간병 지원 방안으로 '공공과 민간이 역할을 분담하는 혼합형 모델'을 제시했다. 공공부문은 제도적 기반과 기본 서비스를 제공하고, 민간은 탄력적·선택형 서비스를 보완하는 방식이다. 중산층 이상은 민간 간병 보험을 활용하되 정부가 세액공제, 보험료 인상 제한, 보험상품 표준화 등을 통해 공공성을 강화하고, 저소득층과 취약계층은 국가가 직접 책임지는 방식이다.해당 건의안은 경기도의회의 이름으로 대통령실, 국회, 국무총리실, 보건복지부, 국민건강보험공단 등 주요 국가기관에 전달됐다.지 의원은 "간병은 전 국민의 삶과 직결된 구조적 문제"라며 "공공의 책임성과 재정의 지속가능성을 함께 고려한 제도 마련이 시급하다"고 말했다. 18일 지 의원과의 서면 인터뷰를 통해 해당 건의안에 대한 자세한 이야기를 들어봤다."어느 순간 우리 사회에서 노년은 평생의 휴식과 여유의 시기가 아니라, 또 다른 걱정과 불안의 시기로 바뀌었다. 특히 올해 대한민국은 초고령사회에 들어섰다. 열 명 중 두 명이 65세 이상이라는 뜻이다. 이미 '간병 파산', '간병 지옥'이라는 말이 우리 사회에 널리 퍼져 있고, 앞으로 그 심각성은 더 커질 수밖에 없다.물론 경기도의원으로서 1420만 도민을 위한 조례를 만들 수도 있다. 그러나 간병 문제는 특정 지역만의 문제가 아니다. 대한민국에 사는 5160만 국민 모두가 직면한 문제다. 따라서 국가적 차원의 제도 마련이 절실하다고 판단했고, '국민 간병 부담 완화를 위한 간병지원 제도 마련 촉구 건의안'을 발의했다.해당 건의안은 경기도의회의 이름으로 1420만 도민의 간절한 바람을 담아 대통령실, 국회, 국무총리실, 보건복지부, 국민건강보험공단 등 주요 국가기관에 전달됐다.""간병은 그 당사자나 가족만의 문제가 아니다. 우리 사회 전체가 함께 풀어야 할 중요한 과제이며, 그 핵심은 안정적이고 지속가능한 정책 마련에 있다. 이를 위해서는 제도와 재정 설계가 꼼꼼하게 이루어져야 한다.먼저 제도적 측면으로, 현재 '노인장기요양보험법', '산업재해보상보험법', '의료법'에는 간병 관련 조항이 있지만 적용 범위가 제한적이다. 특히 '건강보험법'에는 간병비가 급여 항목에 포함되지 않아 대부분의 국민이 전액을 부담하고 있다. 해당 건의안에는 개별 법령을 정비해 실질적인 간병비 지원 제도를 마련할 것을 요청했다.재정적 측면으로는 모든 간병비를 국가가 전액 부담하는 방식은 현실적으로 불가능하다. 이미 사적 간병비 규모가 연간 약 10조 원에 이르는 것으로 추정되는데, 이를 전부 국가가 감당하기는 어렵다. 또한 국가가 모든 것을 책임지면 다양한 간병 수요를 획일적으로 처리하게 되어, 오히려 맞춤형 서비스 제공이 어려워질 수 있다.이에 공공과 민간이 역할을 분담하는 혼합형 간병체계를 제안했다. 중산층 이상은 민간 간병보험을 활용하되 정부가 세액공제, 보험료 인상 제한, 보험상품 표준화 등을 통해 공공성을 강화하고, 저소득층과 취약계층은 국가가 직접 책임지는 방식이다.이런 모델은 이미 미국과 영국 등에서 시행 중이다. 우리나라 실정에 맞게 도입한다면 국민의 부담은 줄이고, 제도의 지속가능성도 높일 수 있을 것으로 기대한다.""'의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률', 즉 '돌봄통합지원법'은 국민 누구나 태어나서 생을 마칠 때까지 존엄한 돌봄을 보장하는 중요한 전환점이라고 생각한다.기대가 큰 만큼 우려도 존재한다. 복지·요양·건강 서비스가 이제는 선택이 아닌 일상의 기반이 되었지만, 실제 현장에서 얼마나 효과적으로 정착할 수 있을지가 관건이기 때문이다.특히 간병은 개인이 감당하기에는 부담이 너무 크고, 개별 지자체 또한 그 기반을 온전히 마련하기에는 분명 한계가 있다. 바로 이런 이유로 국가 차원의 제도적 대응이 필요하다고 판단했다. 건의안에는 이러한 문제를 해결하기 위해 '간병 지원 제도 강화'라는 핵심 내용을 담았다.법 시행과 함께 간병까지 포함한 통합적 지원이 이뤄진다면, 국민은 간병 파산의 두려움 없이 자신이 살아온 지역에서 건강하게 나이 들 수 있을 것이다. 아울러 돌봄통합지원법 시행에 발맞춰 경기도만의 정책개발을 위한 관련 정책연구를 진행하고 있으며, 이를 토대로 조례 제정과 정책토론회도 준비하고 있다.""국가는 국민의 기본권을 보장할 의무가 있다. 이를 위해 국가, 경기도, 기초자치단체가 각자의 권한과 역량에 맞는 역할을 해야 한다. 국가는 큰 틀에서 제도와 기반을 마련하고, 기초자치단체는 지역 특성에 맞는 세부적인 간병제도를 설계하고 실행하는 역할을 맡아야 한다. 경기도의 경우 31개 시·군 전체가 고르게 간병서비스를 제공할 수 있도록 돕고, 특히 재정이나 인력이 부족한 시·군을 지원하는 중추적 역할을 해야 한다.간병제도는 단순한 비용 지출이 아니라 미래를 위한 사회적 투자라고 생각한다. 제도를 정비하고 간병 종사자들이 안정적으로 일할 수 있는 환경을 마련하면, 국민이 모두 행복한 노년을 보장받을 뿐만 아니라 새로운 일자리 창출에도 기여할 수 있다.결국, 지속 가능한 간병제도를 만드는 일은 우리 모두의 품격 있는 노년을 지켜내는 길이라고 생각한다."