단심 서예전, 국회의원회관 아트갤러리에서 열려

큰사진보기 ▲단심 서에전칼아 나는 너를 위해 우노라 ⓒ 단재신채호 기념사업회 관련사진보기

큰사진보기 ▲김성장 서예가전시의 의미를 설명하고 있다, ⓒ 이명옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲붓글씨 시연김성장 서예가가 즉석에서 쓴 글을 보고 있는 관람자들 ⓒ 이명옥 관련사진보기

광복 80주년 기념 단재 신채호를 기리 단심丹心 서예전이 국회의원회관 아트갤러리에서 2025년 8월 18일부터 29일까지 열리고 있다.<칼아 나는 너를 위해 우노라>라는 이번 전시는 단재 신채호 선생의 혼과 글을 김성장 서예가가 신영복체로 담은 작품들을 전시한다.작가 김성장은 "이번 전시는 선생의 문장을 단순한 글로 읽는 것을 넘어 붓글씨라는 형식을 통해 시각적 정신적 울림을 전하고자 신영복 선생의 민중 글씨체로 살려낸 작품들이다. 신영복 선생은 붓글씨의 가로쓰기를 처음으로 시작하면서 독특한 세로긋기를 창안했다. 서민들이 편지를 주고받으며 쓴 문체, 여성들의 문체 등 작품의 글꼴이 다르다는 것을 살피며 작품을 봐 줄 것"을 당부했다.김성장 작가는 시인이며 서예가로 신영복 민체 연구로 석사학위를 받았으며 신영복체를 가장 잘 이해하고 묘사하는 서예가로 알려져 있다.그는 또 거리의 서예가로 불려질 만큼 거리 집회와 문화제에 필요한 글을 써서 나눔을 해오고 있는 실천적인 서예가이다.광복 80년을 맞아 단재 신체호 선생의 꺾이지 않았던 민족 독립과 주체성 확립을 위해 혼신의 힘을 기울였던 선생의 투혼과 얼, 정신이 담긴 글을 전시하는 것은 의미가 크다.특히 민중서체인 신영복체에 글을 담아냄으로 단재 신채호 선생의 얼과 혼을 다시금 되새기게 한다.