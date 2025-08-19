독립기념관 노조, 김형석 관장 비판... "윤봉길 의사 유서 왜곡"

큰사진보기 ▲19일 독립기념관노조가 김형석 독립기념관장에게 입장문을 전달했다. ⓒ 이재환(독립기념관 노조제공) 관련사진보기

김형석 관장의 광복 80주년 기념사에 대한 독립기념관 노동조합의 입장문

광복 80주년을 맞아 발표된 김형석 관장의 기념사는 겉으로 보기에는 국민 통합과 역사 성찰을 강조하는 듯 보인다. 그러나 내용을 자세히 들여다보면 문제점이 명확하다.

1. 광복의 성격을 왜곡하는 주장을 '역사를 이해하는 다양한 해석'이라고 소개

광복을 '연합국의 승리로 얻은 선물'로 묘사하고 독립운동의 주체적·역사적 의미를 축소하는 주장을 다양한 해석이라고 소개하였다.

광복은 과연 세계사적 관점에서 연합국 승리의 선물일까? 1943년 12월 1일 발표된 카이로 선언에서 연합국은 일본 패망 이후 조선의 독립을 보장한다고 명시했지만 국제적 상황은 단순하지 않았다.

당시 국제사회에서는 미국·영국·중국이 한국 문제를 둘러싸고 신탁통치 등 다양한 이해관계를 논의하고 있었고 영국은 자신들의 식민지 문제로 인해 한국 독립을 강력히 반대했다. 그러나 대한민국 임시정부는 국제공동관리 반대 성명과 외교 활동, 재중국자유한인대회 등을 통해 중국 정부와 연합국 실무자들을 설득하며 한국 독립의 정당성을 주장했다.

결국 이러한 주체적 노력과 외교적 활동이 카이로 선언에 반영되었다. 세계사적으로도 1945년 8월 15일 광복은 연합국 승리의 선물이 아니라 40여 년간의 치열한 독립운동과 임시정부의 외교적 성과가 결실을 맺은 결과였다.

따라서 이러한 관점은 다양한 해석이 아니라 제2차 세계대전 이후 한국만 아니라 연합국의 식민지들조차 해방될 수밖에 없었던 전 세계 식민지 국가들의 독립운동의 성과를 강대국의 '선물'로 폄하하는 관점이다.

2. 독립기념관의 건립목적에 부합하지 않는 불필요한 발언

다양한 역사 해석을 강조하는 것처럼 보이지만, 독립기념관의 건립 목적인 독립정신에 부합하지 않는 해석을 동등한 관점처럼 제시하려는 시도로 읽힌다.

다양한 역사 해석을 강조하는 것처럼 보이지만 실제로는 독립기념관의 건립 목적인 독립정신에 어울리지 않는 관점을 독립운동에 대한 독립기념관의 입장과 해석에 포함시키려는 시도로 읽힐 수 있다. 물론 역사적 다양성은 중요하지만, 모든 시각이 동일하게 수용될 수 있는 것은 아니다.

독립기념관은 독립운동사의 가치를 지키는 기관이므로 역사 해석은 독립운동사의 가치를 중심으로 평가되어야 한다. 독립운동사적 관점에서 역사를 바라보고 이를 전시·교육·연구하는 것이 우리 기관의 공적 책임과 핵심적 역할이다.

김형석 관장은 비판을 받을 때마다 이를 역사 연구자의 개인적 의견이라고 주장하며 지속적으로 비판을 회피하는 태도로 문제를 야기했다. 역사 연구자의 개인적 견해일 수는 있으나 독립기념관장의 지위에서는 개인적 의견과 공적 책임을 분리할 수 없다.

3. 독립운동가의 발언을 왜곡하는 행위

독립운동가의 발언을 일부 발췌하여 자의적으로 해석함으로써 본래 취지를 훼손하고 자신의 논리를 정당화하는 방식으로 활용하였다.

김형석 관장은 JTBC와의 인터뷰에서 자신의 기념사에 대해 "부분을 보지 말고 전문과 맥락을 보라"고 말했는데, 이는 맞는 지적이다. 어떤 사건과 발언은 전체 맥락 속에서 이해해야 한다. 그러나 문제는 관장이 기념사에서 인용한 독립운동가들의 글을 전체 맥락을 충분히 이해하고 활용했는가 하는 점이다. 결코 그렇지 않다.

함석헌 선생님의 '하늘이 준 떡'의 의미를 살펴보면 해방은 사람이 만든 것이 아니라 하늘이 내린 선물이며 따라서 어느 지도자나 정당, 세력도 공로를 주장할 수 없다고 이해한다. 해방의 주인은 오직 씨알, 곧 보통 민중으로 권력도 지식도 없었고 세상의 이익에서도 멀어져 있었지만, 한국을 버리지 않고 살아남은 민중 덕분에 '한국'이 유지되었고, 해방이 비로소 뿌리내릴 수 있었다.

실제 본문에는 "(해방은) 아무도 모르게, 아무도 꾸미지 않았기 때문에 사람이 아닌 하늘이 준 것"이라는 구절이 나오는데, 이는 사상가이자 신학자인 함석헌이 해방을 인위적인 정치성과가 아니라 초월적 섭리로 이해했음을 보여준다. 즉 '하늘이 준 떡'의 의미를 관장은 왜곡하여 인용하였다.

관장은 자신의 기념사에 대해 언론이 왜곡한다고 지적하면서 윤봉길 의사의 유서 전문을 제시하며 유언을 폄훼한 적이 없다고 하였다. 유서 전문은 다음과 같다.

강보에 싸인 두 병정에게 - 두 아들 모순과 담에게



너희도 만일 피가 있고 뼈가 있다면 반드시 조선을 위하여 용감한 투사가 되어라.

태극의 깃발을 높이 들고 나의 빈 무덤 앞에 찾아와 한 잔 술을 부어 놓으라.

그리고 너희들은 아비 없음을 슬퍼하지 말아라. 사랑하는 어머니가 있으니,

어머니의 교양으로 성공자가 되기를 바라노라.

동서양 역사상, 동양에는 문학가 맹가가 있고, 서양에는 프랑스 혁명가 나폴레옹이 있으며,

미국에는 발명가 에디슨이 있다. 바라건대 너희 어머니는 그의 어머니가 되고,

너희들은 그 사람이 되어라.

윤봉길 의사는 유서 첫 문장에 조선을 위한 용감한 투사를 언급하고, 태극의 깃발을 높이 들어 자신의 빈 무덤에 찾아오라고 하였다. 그리고 본인의 부재에 대해 맹자, 나폴레옹, 에디슨을 언급하며 어머니의 가르침으로 성공한 모델을 제시했다.

하지만 기념사에는 "너희들은 아비 없음을 슬퍼하지 말고 열심히 공부하여 에디슨 같은 발명가가 되어라"라며 '두 아들이 과학자가 되기를 소망'했다고 하면서 역사 이면의 다양성을 언급했다. 유서 첫 마디에 나오는 태극의 깃발을 높이 든 조선을 위한 용감한 투사는 사라졌다.

이로써 질문은 명확해진다. 전체적 맥락을 왜곡하여 인용한 이는 누구인가?

김형석 관장의 광복 80주년 기념사는 광복과 독립운동사의 의미를 축소하고 역사적 맥락을 왜곡하며 친일·식민사관을 정당화할 위험이 있다. 그 과정에서 독립운동가 발언을 전체 맥락을 무시하고 인용하여 개인적 논리를 강화하는 수단으로 사용하였다. 독립기념관 관장으로서 가져야 하는 공적 책임과 의무를 저버린 행위라 할 수 있다.

이러한 사태에 대해 독립기념관 노동조합은 다음과 같은 입장을 표명한다.

우리는 김형석 관장이 제80주년 광복절 기념사에서 보여준 역사 인식에 동의할 수 없다.

우리는 한국 독립운동의 가치와 독립기념관의 정체성을 훼손한 관장에 대해 강력한 유감을 표명한다.

김형석 관장은 광복절 경축식이 논란으로 얼룩진 것에 대해 독립기념관 구성원, 그리고 무엇보다 대한민국 국민에게 사과하라.

2025년 8월 19일

독립기념관노동조합

김형석 독립기념관장이 지난 15일 80주년 광복절 기념사에서 '광복은 연합국 승리의 선물'이라고 발언한 것을 두고 독립기념관 노조가 정면 반박하고 나섰다.독립기념관 노조는 19일 입장문을 통해 김형석 관장에게 대국민 사과를 촉구했다. 노조는 "1943년 12월 1일 발표된 카이로 선언에서 연합국은 일본 패망 이후 조선의 독립을 보장한다고 명시했지만, 국제적 상황은 단순하지 않았다"며 "1945년 8월 15일 광복은 연합국 승리의 선물이 아니라 40여 년간의 치열한 독립운동과 임시정부의 외교적 성과가 결실을 맺은 결과였다"고 밝혔다.'광복은 연합국 승리로 얻은 선물'이라는 관점에 대해서도 노조는 "이것은 다양한 해석이 아닌 제2차 세계대전 이후 한국만 아니라 연합국의 식민지들조차 해방될 수밖에 없었던 전 세계 식민지 국가들의 독립운동 성과를 강대국의 '선물'로 폄하하는 관점"이라고 비판했다.김 관장이 윤봉길 의사의 유서를 언급한 것에 대해서도 노조는 '유서 내용을 왜곡한 것은 김형석 관장'이라고 지적했다.노조는 "윤봉길 의사는 유서 첫 문장에서 조선을 위한 용감한 투사를 언급하고, 태극의 깃발을 높이 들어 자신의 빈 무덤에 찾아오라고 했다"면서 "본인의 부재에 대해 맹자, 나폴레옹, 에디슨을 언급하며 어머니의 가르침으로 성공한 모델을 제시했다"고 말했다.이어 "하지만 기념사에서는 '너희들은 아비 없음을 슬퍼하지 말고 열심히 공부해 에디슨 같은 발명가가 되어라' '두 아들이 과학자가 되기를 소망했다'고 하면서 역사 이면의 다양성을 언급했다. 유서 첫 문장에 나오는 태극의 깃발을 높이 든 조선을 위한 용감한 투사는 사라졌다"고 꼬집었다.옥주연 독립기념관 노조위원장은 19일 기자와 한 전화통화에서 "오늘 김형석 관장에게 입장문을 전달한 후 언론에 배포했다"며 "독립기념관 내부에서도 분노가 큰 상황이다. 사안이 시급하다 보니 입장문을 긴급하게 냈다. 김 관장이 어떤 입장을 보이느냐에 따라 향후 노조에서도 대응을 할 계획이다"라고 전했다.한편, 김 관장은 해당 발언 논란이 "언론의 왜곡보도 때문"이라는 입장이다. 그는 별도의 입장문을 통해 "세계사적 해석을 소개한 것이며, 곧이어 '항일 독립전쟁의 승리로 광복을 쟁취했다'는 민족사적 시각을 분명히 제시"했다고 반박했다. 그러면서 "3.1운동과 임시정부의 독립투쟁도 구체적으로 언급했지만, 일부 언론이 앞부분만 발췌해 왜곡 보도했다"고 했다.아래는 독립기념관 노조의 입장문 전문이다.