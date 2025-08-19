또 국가배상 판결 못 본 채 숨진 형제복지원 피해자

이재명 정부 들어 법무부가 형제복지원 사건의 상소를 취하하겠다고 밝힌 가운데, 피해자들에 대한 국가 배상 판결이 추가로 나왔다. 그러나 소송을 제기한 원고 가운데 1명은 승소를 듣지 못하고 세상을 떠난 상황이다. 형제복지원피해생존자 단체는 "하루빨리 사태를 해결해야 한다"라며 항소 중단 등 정부의 약속 이행을 촉구했다.
국가폭력 인정됐지만, 원고였던 피해자 이미 숨져
박경보 형제복지원피해자협의회 대표는 19일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "원고 29명이 부산지방법원에 접수한 국가배상소송 선고가 1년여 만인 지난주에 나왔다. 법원이 과거 대한민국의 잘못을 인정하고 원고의 손을 들어줬다"며 1심 결과를 전했다.
협의회에 따르면, 지난 14일 부산지법 민사6부(이상윤 부장판사)는 형제복지원 피해자와 유가족 등 29명이 국가를 상대로 낸 손해배상청구 소송에서 "국가의 책임이 인정된다"라며 일부 승소 판결을 내렸다. 원고들이 지난해 5월 소장을 접수하고, 계절이 여러 번 바뀌면서 받아낸 성과물이다.
진술과 자료 등 뚜렷한 '생채기'에도 재판 과정은 간단하지 않았다. 법무부 측이 민간 시설의 전체 행위를 국가 작용으로 보는 건 타당하지 않고, 피해사실 입증이 부족하며, 소멸시효가 완성됐다고 주장하면서 여러 차례 변론기일이 잡혔다.
그러나 사건을 검토한 법원은 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 "위헌·위법한 단속 및 수용, 이 과정에서 일어난 대규모 인권유린 사태에 대한 장기간의 방치 등"을 언급하며 배상책임의 성립을 강조했다.
이 판사는 판결문에서 "피해자들이 적법한 법령에 근거하지 않은 채 임의로 수용돼 신체의 자유와 인간의 존엄성을 침해당했다"라며 "공권력의 적극 개입 또는 허가·지원·묵인 하에 이루어진 중대한 인권침해 사안으로 위법성의 정도가 매우 중하고, 유사한 일이 벌어지지 않게 억제·예방할 필요성이 크다"고 판시했다.
다만 위자료 청구액은 원고들이 요구한 전체 금액 95억6800만 원 가운데 70% 비율 정도만 인정했다. 당시 수용기간과 나이, 피해 정도, 변론 과정에서 나타난 여러 사정을 참작한 결과다. 원고들에게는 각각 최소 333만 원에서 최대 7억2333만 원의 위자료가 정해졌다.
법무부 장관 '사과' 이후 나온 선고... 이번 재판이 가늠자
이번 결정은 법무부 상소 취하 공식화와 정성호 장관 사과 이후 나온 선고여서 상당히 주목할 필요가 있다. 앞서 법무부는 1심 재판의 경우에도 추가 사실관계 확정이 필요한 경우 등을 제외하고는 일괄 상소를 포기하겠다고 발표했다. 이에 따라 이번 재판이 가늠자가 될 수 있기 때문이다.(관련 기사: 법무장관, 형제복지원 상소 공식 사과 "국가 잘못 바로잡겠다
" https://omn.kr/2etpx)
피해자들이 2차 가해로 고통받고, 연이어 숨지는 상황에서 정부의 기계적인 상소는 큰 논란거리였다. 이번 소송에서도 원고 중 1명인 허아무개(50대)씨가 결과를 접하지 못한 채 불과 몇 달 전 숨졌다. 10대 때 형제복지원으로 끌려가 악몽 같은 시간을 보냈던 그의 마지막 가는 길은 무연고 장례였다. 주민등록상 등재된 유족이 없어 배상금도 국가로 귀속될 판이다.
인권단체는 정 장관의 약속대로 가시적인 조처가 즉각 뒤따라야 한다고 강조했다. 이성한 건강사회복지연대 사무처장은 "지난 발표대로 과거 전철을 밟지 않겠다면 정부가 이제 책임을 다해야 한다. 1심 이후 항소 중단 의사를 원고들에게 직접 전달하고, 국가폭력으로 고통받은 이들의 눈물을 닦아줄 필요가 있다"고 말했다.
피해자들은 두 눈을 부릅뜨고 후속 대응을 지켜보는 중이다. 박경보 대표는 "이번 소송에서 우리는 항소하지 않는다. 앞서 상소 취하 발언에도 실질적으로 이루어진 건 한 건도 없다. 법무부가 어떻게 행동하는지가 시금석이 될 것"이라고 강조했다. 항소장은 판결문을 송달받은 날로부터 2주 안으로 제출해야 한다. 박 대표가 말한 그 기간은 얼마 남지 않았다.
권위주의 시절인 1970년대~1980년대 부산 주례동 형제복지원에서는 내무부 훈령에 근거한 부랑아 수용으로 감금·강제노역·구타·성폭력 등 광범위한 인권유린이 벌어졌다. 드러난 사망자만 수백 명에 달하면서 '한국판 아우슈비츠'라는 이름이 붙었다.
지난 2022년 진실화해위원회는 이 사건을 "국가의 부당한 공권력 행사에 의한 중대한 인권침해"로 규정했다. 최근엔 넷플릭스 <나는 생존자다> 시리즈의 한 장면으로까지 다뤄지면서 사건의 참상이 다시 소환되는 중이다.