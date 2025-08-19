또 국가배상 판결 못 본 채 숨진 형제복지원 피해자

▲지난 7일 서울 대학로 연우소극장에서 열린 공연 <집으로 돌아가는 길: 형제복지원의 기억>. 피해생존자인 한종선씨가 한국현대사 최악의 인권유린 사건으로 불리는 형제복지원 사건을 재현한 모형에서 자신의 모습을 손가락으로 가리키고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기