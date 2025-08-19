윤석열 '체포방해' 준비기일 불출석... 9월 26일 본격 시작

큰사진보기 ▲윤석열 체포영장 집행2025년 1월 3일 오전 서울 용산구 대통령관저 앞에서 윤석열 대통령 체포영장을 집행하려는 공수처 측과 경호처가 대치하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"이 사건은 무너진 헌법질서 회복에 관한 사건으로 국민의 관심이 집중된 중대 사안이다. 신속한 재판을 통해 사회를 안정시키고 국론 분열과 혼란을 종식하는 것이 책무임을 강조하고 싶다."

전직 대통령 윤석열씨의 체포영장 집행 방해 혐의 등 내란 특검(특별검사 조은석)이 직접 기소한 사건의 재판이 오는 9월 26일부터 본격적으로 시작된다. 재판부는 준비절차를 한 번으로 마치고 바로 본 공판에 들어가고 이후 주 1회씩 기일을 진행하기로 하는 등 특검법에 따라 6개월 내 1심 선고가 나올 수 있도록 발걸음을 재촉하는 모습을 보였다.서울중앙지방법원 형사합의35부(재판장 백대현 부장판사)는 19일 오전 윤씨 사건 1차 공판준비기일을 열었다. 지난 7월 10일 재구속 후 특검 조사와 법원 재판 등 모든 법적 절차에 응하고 있지 않은 윤씨는 이날도 모습을 드러내지 않았다. 공판준비기일은 피고인의 출석 의무가 없긴 하지만, 그가 향후 본 공판에 출석할지 여부도 불투명하다. 송진호 변호사는 "현재 건강상태로는 수시간 앉아서 재판에 출석하기가 곤란하다"며 "추후 상황에 따라 재판에 출석하려고 한다"고 설명했다.변호인단은 당초 재판부에 공판준비기일 변경을 신청했지만 받아들여지지 않았다. 이들은 법정에서도 '시간을 더 달라'고 했다. 배보윤 변호사는 "(전체 분량이) 2만여 쪽"이라며 "기록을 다 복사하는 데에 3주 정도 걸릴 것 같다"고 말했다. 송 변호사는 "현재 내란 사건을 진행하고 있고, 여사님(김건희) 사건도 변호인 상당수가 참여하고 있는 상태"라며 "추가로 변호사를 선임할지, 어떻게 업무를 배분할지 등이 준비가 덜 됐다. 그런 점들을 감안해주시면 고맙겠다"고 얘기했다.하지만 내란특검은 재판 지연 우려를 표했다. 박억수 특검보는 내란특검법 11조 '1심 선고는 공소제기일 이내 6개월, 2심 및 3심은 전심 판결선고일로부터 각각 3개월 내' 조항을 언급하며 "이 사건은 특검이 지난달 19일 구속기소한 이후 벌써 한 달이 경과됐다"고 말했다. 그는 "8월 5일경부터 절차 지연을 우려해서 4회에 걸쳐 변호인 측에 열람·등사를 계속 유선 안내했다"며 "그럼에도 불구하고 변호인측은 지난 14일 늦은 오후에야 절차를 진행했다"고도 했다.재판부도 신속한 진행 의사를 밝혔다. 백대현 부장판사는 "일단 특검법에도 6개월 내 처리하도록 하고 있어서 신속하게 기일을 운영해서 진행할 계획"이라며 주 1회 기일 운영을 말했다. 다만 '기록 복사와 모두진술 준비 등에 시간이 꽤 걸린다'는 변호인 쪽 의견과 재판부 일정 등을 고려해 추가 준비기일 없이 9월 26일 오전 10시 1차 공판을 하기로 정리했다.한편 재판부는 특검에게 윤씨 출신 고교나 공소사실 관련 법령 해석 등은 불필요하다며 공소장에서 빼달라고 했다.