"홈플러스 폐점은 국가적 재난... 정부·국회 , 왜 가만 있나"

큰사진보기 ▲민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합 경남본부, 8월 19일 경남도청 프레스센터 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"홈플러스 매장 줄줄이 폐점 위기는 국가적 재난이 될 수 있다. 폐점시 대량 실업과 경제적 손실에다 인근 주택 가격 최대 34% 하락 가능성이 경고되고 있다. 이에 노동자들은 9월 13일 홈플러스 살리기 총궐기를 진행한다."노동자들이 가입해 있는 민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합은 오는 9월 13일 '홈플러스 살리기 전국 동시 총궐기 대회'를 연다. 마트노조 경남본부도 이날 지역에서 대규모 집회를 열고, 앞서 일주일 동안 경남도청 정문 앞에서 천막농성을 벌인다.홈플러스는 지난 3월 기업회생 절차에 들어간 가운데, 매각과 관련해 최근 우선협상대상자가 정해지지 않아 불발됐다. 대주주 MBK파트너스는 최근 '긴급 생존경영 체제'를 발표하면서 전국 15개 매장 폐점과 본사 직원 무급휴직을 통보했다.폐점 대상엔 부산‧울산 등 매장이 포함돼 있고, 경남은 제외돼 있다. 경남에는 홈플러스 대형매장 8곳과 익스프레스매장 10곳이 있으며, 직접고용된 정직원만 1000여 명이다.마트산업노조 경남본부 관계자는 "경남에서 폐점 대상 매장은 현재 없지만, 수익이 낮은 매장이 있어 이 상황이 계속되면 포함될 수도 있어 불안하다"라며 "진주와 삼천포 임대매장은 계약갱신을 했지만 이것 또한 회사가 살아 남아야 유효할 것"이라고 했다.강순영 마트산업노조 경남본부장은 "며칠 전 MBK는 매장 폐점과 직원 무급휴직을 통보했다. 이게 과연 회사를 살리기 위한 조치이냐"라며 "우리는 더 이상 좌시하지 않을 것이다. MBK의 형태는 단순한 경영 실패가 아니라 노동자와 지역경제를 파괴하는 범죄"라고 주장했다.김은형 민주노총 경남본부장은 "홈플러스가 청산되면 10만이 넘는 실업사태가 이어지고, 고용감소와 공동화 등 지역경제에 심대한 타격을 줄 수 있는 문제임에도 검찰과 정부, 국회는 손을 놓고 있다"라고 비판했다.김 본부장은 "정부는 즉각 사회적 대화기구를 구성하고, 투기자본의 횡포를 막고 사회적 대안을 만들어야 한다"라며 "국회는 MBK 청문회 즉각 개최하고, 오랜 기간 노동자‧서민들의 피눈물을 빨라 먹었던 먹튀 사모펀드 규제법안을 제정해야 한다"라고 말했다.마트산업노조 경남본부는 회견문을 통해 "점포 하나가 문을 닫으면 945명의 직접간접고용 노동자와 7898명의 인근지역 상권 노동자가 일자리를 잃는다. 연간 약 2700억 원의 경제 손실이 발생하며, 해당 지역의 주택가격이 최대 34% 하락할 수 있다는 경고가 있다. 이러한 피해는 특정 집단만의 문제가 아니라 지역 주민과 소비자 모두에게 돌아올 재앙이다"라고 했다.이들은 "정부는 즉각 사회적 대화기구 구성하라", "국회는 MBK 청문회를 즉각 시행하라", "검찰은 김병주 회장을 즉각 구속하라", "MBK는 점포 폐점 중단하라"라고 외쳤다.