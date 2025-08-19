부산시 생활임금 인상 촉구... "최소한 인간적 생활 보장해야"

큰사진보기 ▲2026년 적용 부산시 생활임금 요구안 발표 및 투쟁 선포 민주노총부산본부 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

19일 오전 10시 부산시청 광장에서 2026년 적용 부산시 생활임금 요구안 발표 및 투쟁 선포 기자회견이 개최됐다.민주노총 부산본부는 "고물가, 고금리 시대에 부산시 노동자들이 저임금과 열악한 일자리에 시달리고 있다. 2025년 부산시 생활임금은 1만 1917원으로, 부산을 떠나는 노동자들이 다시 돌아올 수 있도록 생활임금을 인상하고 제도를 개선하여 좋은 일자리를 창출해야 한다"고 생활임금 인상을 촉구했다.김은정 민주일반노조 부산본부 지자체공기업지부 지부장은 "영도구는 2025년이 되어야 생활임금을 도입한다. 그러나 하청 노동자들은 여전히 사각지대에 있다. 부산시, 군, 구마다 생활임금을 다르게 적용하고 있다"며 "생활임금의 적용 범위와 금액을 통일하고, 노동자의 의견을 적극 반영할 수 있는 민주적인 방안을 마련해야 한다"고 말했다.부산지하철노조 운영서비스지부 호포서비스지회 허명신 지회장은 "부산시 생활임금 조례는 노동자가 최소한의 인간적·문화적 생활을 유지할 수 있도록 설정된 임금으로 정의된다. 하지만 우리 사업장의 조합원들은 영화 한 편 보기, 문화 생활을 즐기는 것이 불가능한 상황이다. 주 6일 근무하며 생활임금이라고 할 수 없는 임금을 받고 있다"고 말했다. 이어 그는 부산시가 생활임금 인상과 적용 대상 확대에 적극적으로 나서야 한다고 강조했다.김재남 민주노총 부산본부 본부장은 기자회견문을 통해 "출자·출연기관 및 공기업 하청 노동자까지 생활임금 적용 범위를 확대하라. 생활임금을 기본급 중심으로 산정하고, 산입범위를 축소하여 명확히 해야 한다. 시급 1만 3890원, 월 290만 3010원으로 인상하고, 생활임금위원회 개최 시 노동조합 대표자가 반드시 참관하여 의견을 개진할 수 있는 제도적 장치를 마련해야 한다. 부산시의 책임을 강화하고 구·군에도 동일하게 적용해야 한다"고 요구했다.민주노총 부산본부는 생활임금위원회 개최일까지 매일 출근선전전을 진행하며, 위원회 개최 당일에는 결의대회를 열 예정이다.