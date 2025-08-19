"위안부 피해자들의 아픔 위로하고, 이야기 널리 알리겠다"

큰사진보기 ▲비가 오는 궂은 날씨 속에서도 100여명이 평화의 소녀상 앞에서 위안부 피해자들의 넋을 기리고 아픔에 공감했다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲한 고등학생이 ‘일본군 위안부 피해자 기림의 날’ 추념식에서 헌화하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲삽교고등학교 이민혁 학생이 14일 열린 일본군 위안부 피해자 기림의 날 추념식에서 낭독한 편지 전문. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

광복 80주년을 하루 앞둔 8월 14일, 충남 예산군은 추사의 거리 입구 분수광장에 위치한 평화의 소녀상 앞에서 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날 추념식을 열었다.비가 내리는 궂은 날씨에도 참석자들은 일제강점기 위안부 피해자들의 고통과 아픔을 되새기며, 진실을 기억하고 자유와 인권을 향한 더 밝은 내일로 나아갈 것을 다짐했다.이날 추념식은 예산군아동·여성폭력방지위원회 주최, 예산성폭력상담소(소장 이경옥) 주관으로 진행되었으며, 군수, 군의원, 도의원, 기관단체장 및 주민 등 100여 명이 함께했다. 행사 순서는 참석자 소개, 헌화, 묵념, 추념사, 고등학생 편지 낭독, 기념촬영 등이었다.이경옥 소장은 "오늘은 일본군 위안부 피해자 할머니들의 아픔과 용기를 함께 연대하고 깊이 새기는 자리"라며 "과거의 아픈 역사로만 기억하는 것이 아니라, 피해자들의 용기를 알리는 추념식이 되기를 바란다"고 말했다.삽교고등학교 학생 12명과 함께 참석한 김미숙 교사는 "우리가 지금 편안하게 살 수 있는 것도 수많은 사람들의 희생 덕분이며, 위안부 피해자들도 그 희생자들 중 하나"라며 "그들의 불행한 삶을 떠올리며, 아픔을 위로하고 싶다"고 전했다.최재구 예산군수는 "TV를 통해 필리핀에서도 일본군 위안부 피해자들이 있었다는 사실을 알게 됐다"며 "일본 군인들이 과거 우리에게 자행한 역사를 학생들이 기억하고, 추념식은 계속 이어져야 한다"고 강조했다.특히 이날 삽교고등학교 이민혁(2학년) 학생이 위안부 피해 할머니들에게 전하는 편지를 낭독하며 참석자들의 마음을 울렸다.이민혁 학생은 "영화나 인터넷 자료 등을 통해 할머님들의 아픔을 알게 되었고, 그 아픔이 결코 단순한 개인의 아픔이 아닌 모두가 기억해야 할 역사임을 깨닫게 됐다"며 "그들의 외침이 헛되지 않도록 그 이야기를 널리 알리고 끝까지 기억하겠다"고 다짐했다.이어 "비록 짧은 글이지만 할머님들의 목소리에 귀 기울이고 함께 외치는 사람이 있다는 사실을 전하고 싶다"고 말했다.추념식을 마친 후 사회자는 "일본군 '위안부' 피해 생존자들은 단순한 역사 속 인물이 아닌, 평범한 아픔을 겪은 우리의 이웃이자, 누군가의 친구, 가족"이라며 "그들이 바라고 꿈꾼 자유롭고 평등한 세상을 이루기 위해 함께하자"고 독려했다.한편 고 김학순 할머니가 1991년 8월 15일 일본군의 위안부 피해 여성들에 대한 만행을 처음으로 공개 증언하면서 일제강점기 군국주의 일본의 민낯을 드러내는 중요한 계기가 되었다.5월 12일 기준, 여성가족부에 등록된 일본군 위안부 피해자는 240명이며, 현재 생존자는 6명에 불과한 것으로 나타났다.예산군은 예산성폭력상담소가 2020년부터 일본군 '위안부' 피해자를 기리는 추념식을 매년 거행하고 있으며, 올해 추념식은 여섯 번째로 개최되었다.